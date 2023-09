La intención de jugar a cualquier juego es entretenerte, no importa el medio siempre que sea sano. Por eso es que los juegos clickers pueden llegar a ser muy demandados, si la idea es la de matar el tiempo con un sistema sencillo y que te ayude a distraerte.

Si estás buscando algo así para tu móvil, en este artículo encontrarás los 10 mejores juegos clickers para Android. Como su nombre lo indica, son juegos en donde solo necesitarás presionar una y otra vez tu pantalla para poder subir de nivel o lograr objetivos que te ayudarán a alcanzar la cima del juego.

AdVenture Capitalist, un juego que te enseña la verdadera cara del capitalismo

Si quieres jugar a ser un capitalista que inicia su imperio con un modesto puesto de limonada, hasta alcanzar a comprar una petrolera por tu cuenta, entonces AdVenture Capitalist te irá como anillo al dedo. Este juego clicker te convierte poco a poco en un magnate millonario con una sola tarea de por medio: hacer tantos clics como puedas en tus diferentes negocios para ir creciendo.

No obstante, la tarea ardua de estar pulsando constantemente lo mismo para avanzar puede llegar a hacerse tedioso. Por esto, el juego te permite en algún punto contratar personal que haga las cosas por ti mientras simplemente esperas a que el dinero llegue a tu bolsillo. AdVenture Capitalist es gratis, y por supuesto, viene con anuncios, que los propios creadores tachan de “necesarios” en todo sistema capitalista. Si no te molesta este detalle, encontrarás un aliado para pasar el rato en este juego.

Endless Frontier, una aventura llena de peleas infinitas

Si te gusta la temática de aventura y explorar calabozos, puedes intentar con Endless Frontier. El juego también es simple, bastante directo en su cometido. Utilizarás a un personaje guerrero que se enfrentará a múltiples enemigos en diferentes escenarios.

A medida que vaya ganando sus combates, irá ganando experiencia. Tu única tarea es hacer clic en las diferentes opciones (subir de nivel, revivir, evolucionar) para mejorar sus capacidades y fortalecerlo para que vuelva a la contienda contra enemigos más poderosos.

Almost A Hero, forma el mejor equipo para embarcarte en cualquier aventura

Un juego de aventuras puede llegar a ser aburrido si solo tienes un personaje por subir y mejorar. En Almost A Hero tendrás más bien un equipo entero para evolucionar antes de lanzarlos a la aventura, donde se enfrentarán con varios enemigos.

Sigue la misma temática que el juego anterior. Mientras más combatan, más oro y puntos tendrán para subir de nivel, mejorar sus artefactos, armas, etc. Tu única tarea es estar al pendiente de sus progresos y presionar los botones correctos para darles las mejoras que necesitan en el momento oportuno.

Grimoire Incremental, el juego donde pondrás a prueba tus habilidades de alquimia

Un juego más simple y que es básicamente texto podría ser la mejor opción si quieres que el tiempo pase de prisa entreteniéndote. Grimoire Incremental también es un juego clicker, pues para avanzar debes ir realizando compras. La idea es que puedas ir desarrollando mejores habilidades y pociones que, a su vez, ayuden a evolucionar tu magia. Esta magia se puede ramificar de diferentes maneras, lo que te da una gran variedad de posibilidades por descubrir.

Bitcoin Millionarie, un juego de crecimiento financiero de mecánica simple

Similar a AdVenture Capitalism, en Bitcoin Millionarie tu misión es ir creciendo económicamente hasta que te vuelvas ridículamente rico. El método es diferente, eso sí. Empiezas como un desarrollador trabajando desde su sótano. Mientras tu producto se va vendiendo, deberás ir invirtiendo las ganancias en nuevas formas de generar ingresos. A medida que evolucionas, también lo hace tu entorno, hasta llegar incluso a construir un edificio de oficinas entero a tu disposición. Es ideal para pasar el tiempo con algo sencillo.

Idle Apocalypse, sé el mejor líder de culto para hacer crecer tu propia torre

Este juego también sigue la mecánica de ir creciendo a medida que vayas trabajando para producir recursos. Solo que su temática es peculiar, centrándote en un líder de culto que puede traer el Apocalipsis al mundo. Su misión es la de ir añadiendo más y más pisos a su torre, en donde se realizan diferentes tareas igual de peculiares que este mundo.

Idle Apocalypse te pide tan solo hacer clics en las opciones para hacer crecer tus dominios. Además, incluye más de un solo tipo de actividad para continuar aumentando las ganancias, por lo que puede resultar ideal para quienes no quieren quedarse haciendo las mismas acciones de forma repetitiva.

Cookies Inc, una experiencia dulce que no te exige mucho

Si no te importa ver pasar por tus ojos un montón de dulces apetitosos, Cookies Inc puede llegar a gustarte. Es un juego clicker en donde podrás combinar diferentes ingredientes para hacer galletas novedosas. Al hacerlas, ganas recursos para mejorar las recetas e ir generando más y más de estos dulces de diferentes formas.

Cookies Inc no solo brilla por lo simple, sino porque aunque es un juego gratis, no te muestra anuncios de forma abrupta y descarada. En realidad, puedes elegir si verlos o no, pues solo están disponibles cuando quieres obtener mejoras. Ya con esto tiene un punto positivo a favor para muchos de los que no suelen llevarse bien con las Ads.

Tap Wizard 2, la aventura de un mago que nunca acaba

Otra opción de entretenimiento puede ser este juego en donde podrás utilizar a un mago. Este personaje irá caminando de forma aleatoria en diferentes escenarios mientras sus enemigos se acercan. Tu misión es ir presionando varias veces la pantalla para atacar de diferentes formas: con hechizos de hielo, fuego, etc. Por supuesto, los ataques más poderosos los obtienes acumulando experiencia y desbloqueando mejoras a lo largo del juego.

Crafting Idle Clicker, sé el mejor herrero creando los mejores equipamientos

En este juego, eres un herrero con las capacidades de ir creando diferentes tipos de objetos: espadas, armaduras, cascos, etc. Haciendo clic, produces artículos que se irán vendiendo y con las ganancias, tendrás acceso a otros tipos de objetos más valiosos. De esta forma podrás ir creciendo hasta poder producir de manera automática los mejores equipamientos para cualquier guerrero.

Tap Titans 2, enfrenta auténticos titanes por el oro

Por último, tenemos a Tap Titans 2, otro juego clicker en donde para derrotar a los titanes que tendrás al frente, deberás presionar varias veces la pantalla. Mientras vas derrotando a estos monstruos, ganarás dinero, que te servirá para mejorar a tu personaje e incluso contratar a otros héroes que te ayuden a vencer titanes aún más poderosos. Es un camino sin fin en donde puedes llegar a tener auténticas fortalezas repletas de guerreros a tu disposición para arrasar.

Si además de juegos clicker para Android, estás buscando títulos más sencillos, puedes revisar nuestras listas con los mejores juegos de 10 MB para Android, o los mejores juegos para móviles de pocos recursos. ¿Cuál de todos estos juegos probarías?