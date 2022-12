Si tienes un dispositivo Android de gama media o baja y no es lo suficientemente potente como para ejecutar la mayoría de los juegos populares, no te preocupes, Google Play Store tiene muchos juegos para móviles de pocos recursos que ocupan poco de tu preciado espacio interno y funcionan perfectamente, incluso en los Android más básicos.

A continuación, te presentamos nuestra lista de juegos relativamente recientes de pocos recursos, que funcionan bien en móviles modestos y otros títulos más antiguos que aún existen en la actualidad. Estos juegos pueden ser pequeños en tamaño, pero son muy divertidos, ¡así que prepárate para pasar un buen rato con cada uno de ellos!

Sword Of Xolan – Salva al mundo del caos

Sword of Xolan es un juego de aventuras en el que juegas como un valiente que debe salvar al mundo del caos que lo ha sumido. Inspirado en los juegos de plataformas de los años 80 y 90, Sword of Xolan se controla simplemente usando los botones que se muestran en la pantalla. Así es posible ir a la izquierda o a la derecha, saltar, golpear con tu espada o lanzar bolas de fuego. Por lo tanto, tendrás que matar enemigos uno tras otro, pero también saltar sobre plataformas y salvar al mundo.

Mekorama – Impresionantes rompecabezas en 3D

Si eres fanático de los juegos de rompecabezas, definitivamente deberías probar Mekorama, un desafiante juego en el que controlas a un simpático robot y completas complicados rompecabezas en 3D. Aunque el juego tiene un tamaño de instalación pequeño, las imágenes son absolutamente impresionantes y el juego tiene una banda sonora muy relajante.

Incluso puedes crear tus propios dioramas en 3D con el fabricante de dioramas del juego y compartirlos con otros jugadores de todo el mundo. Mekorama no requiere una conexión a Internet para funcionar, por lo que es un gran juego para aquellos que no tienen un plan de datos ilimitado.

Angry Birds Epic – La saga continúa

Después de introducir a millones de jugadores móviles en la mecánica de los juegos de precisión con Angry Birds y todos sus derivados, Rovio decidió abordar otro género, los juegos de rol por turnos con Angry Birds Epic.

En esta ocasión, debes formar un pequeño equipo de personajes que se enfrentarán a enemigos. Una vez iniciada la pelea, cada personaje ataca por turno. Para mejorar a tus diferentes personajes, puedes construirles nuevas armas o nuevos equipos usando los materiales ganados en cada pelea.

Slither.io – Haz de tu gusano, el más grande

El siguiente es Slither.io, un juego simple pero no tan fácil, que no ocupa demasiado espacio en tu teléfono móvil. En el juego, tomas el control de un diminuto gusano y lo ayudas a moverse por el terreno, recolectando gránulos de colores que te ayudan a crecer y alejarte de los gusanos más grandes que podrían volarte por los aires.

Ten cuidado, porque si tu cabeza golpea a otro jugador explotarás, pero si otro gusano (aunque sea más grande) te golpea, explota y luego puedes comer sus restos. El juego tiene dos modos: uno en el que puedes jugar contra la IA y otro en el que puedes competir contra otros jugadores en línea.

Tap Titans – Demuestra el poder de tu héroe

Tap Titans es un juego en el que eres un pequeño personaje que debe enfrentarse a monstruos cada vez más poderosos. Puedes aumentar el poder de tu héroe, darle movimientos especiales o reclutar compañeros de equipo, que puedes mejorar, para que golpeen regularmente a los monstruos.

Todas estas mejoras se hacen con monedas de oro recolectadas cada vez que destruyes a un oponente. Cada diez monstruos, debes matar a un jefe en menos de treinta segundos para pasar a niveles más altos. El principal desafío es saber hasta dónde puedes llevar el poder de tu héroe y tus compañeros de equipo. ¡El juego es una afición pura!

Real Bike Racing – Conduce las más increíbles motocicletas

Si prefieres andar en moto en lugar de conducir automóviles, definitivamente deberías instalar Real Bike Racing. El juego ofrece a los jugadores más de 10 increíbles motocicletas únicas que pueden conducir en múltiples pistas. Los controles son bastante sencillos y el juego incluso cuenta con soporte VR, en caso de que quieras jugarlo con un auricular habilitado para VR y unas gafas VR, como las Xiaomi Mi VR Play 2.

Aunque el juego tiene gráficos decentes, su tamaño de instalación es sorprendentemente pequeño, lo que lo convierte en un juego de carreras bastante bueno, si no tienes suficiente espacio en tu teléfono móvil.

Agar.io – Crece absorbiendo muchas bolas

Agar.io es un juego en el que controlas una pelota que intenta hacerse lo más grande posible. Para ello, solo tienes que guiarla para que pase por encima de las bolas más pequeñas y las absorba. Algunas de ellas están controladas por otros jugadores que intentarán huir de ti. La sutileza del juego radica en el hecho de que cuanto más grande es la pelota, más lenta es. Este juego ya ha demostrado su potencial adictivo en la web y en los teléfonos móviles se confirma este éxito. Esta versión de Android, solo se puede jugar en línea.

Does not Commute – Prueba tu velocidad al conducir

Does not Commute es una especie de juego de tráfico por carretera. Después que hayas visto todo el distrito, debes hacer llegar un vehículo de un punto a otro en el menor tiempo posible. Una vez hecho este primer viaje, es donde empiezan las dificultades. Todavía tienes que controlar unos diez vehículos, uno tras otro, ganando bonificaciones de tiempo, para aumentar el rango de tiempo asignado.

El juego cuenta con una dificultad añadida, donde tendrás que hacer los diferentes recorridos deslizándote entre los vehículos que has controlado previamente. Por lo tanto, el error de posicionamiento en un viaje se paga a un alto precio. Aunque Does Not Commute es bastante simple al principio, rápidamente se vuelve muy complicado de jugar.

Endless Doves – Vuela como un pájaro

Si has jugado hasta el final Flappy Bird y te ha gustado, entonces Endless Doves te va a encantar. Sin embargo, no juegas con un pájaro que tiene que navegar entre diferentes tuberías, sino con un humano que se despierta y tiene que volar entre el techo y el suelo para recoger pequeños pájaros.

El juego no se desarrolla en línea recta y, a menudo, tienes que bajar o subir para evitar obstáculos. Si bien no ofrece un final, incorpora gráficos que recuerdan a la era Game Boy así como música bastante relajante. ¡Definitivamente, Endless Doves es un juego genial!

Ninjump – Corre y vence todos los obstáculos

En Ninjump puedes competir contra jugadores reales (hasta cuatro), en cualquier parte del mundo, y, por lo tanto, requiere acceso a Internet. Una vez iniciada una partida, el objetivo será llegar a la meta antes que los demás, saltando para sortear obstáculos y evitando caer en precipicios. Sin embargo, ten cuidado, algunas trampas dejadas por tus enemigos pueden ralentizarte considerablemente o hacer que aceleres.

Afortunadamente, todavía existen muchos juegos que puedes instalar en tu móvil de gama baja. Si te ha gustado un título de nuestra lista de juegos para móviles Android de pocos recursos, no dudes en descargarlo.