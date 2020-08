¿Listo para desatar el máximo poder de tus Pokémon? Las mega evoluciones ya están disponibles en Pokémon GO y con ellas podrás convertirte el mejor entrenador del juego fácilmente. ¿Qué novedades traen para tus personajes? ¿Funcionan igual que en los juegos principales? ¿Dónde puedes utilizarlas? Quédate para descubrirlo.

Recolecta mega energía para mega evolucionar a tus Pokémon

Luego de un par de meses de espera, las mega evoluciones llegaron oficialmente a Pokémon Go. Ahora podrás convertir a tu Pokémon favorito en una versión mucho más poderosa, con estadísticas más altas y una apariencia más agresiva.

Las mega evoluciones se estrenaron con la sexta generación de los juegos principales y fueron un boom en su momento. Se presentaron como una etapa temporal para tu Pokémon, y ahora puedes tenerlas en tu móvil pero con algunas diferencias.

¿Cuáles son esas diferencias? En la rama principal es necesario utilizar mega piedras para conseguir que un Pokémon mega evolucione, pero en Pokémon GO no. Distinto a los otros juegos, aquí necesitarás mega energía para alcanzar esta etapa temporal de máximo poder.

La mega energía podrás conseguirla al luchar contra otros Pokémon mega evolucionados en las mega incursiones, una variante de las incursiones estándar. Dependiendo del tiempo que tardes en derrotar a ese “mega jefe final” recibirás una u otra cantidad de mega energía. Pero ojito, que la mega energía que obtengas no te servirá para cualquier Pokémon sino solo para la misma especie derrotada.

De momento las mega incursiones solo presentan como jefes finales a las mega evoluciones de Venasaur, Charizard, Blastoise y Beedril, pero Niantic aseguró que pronto traerán más. Al igual que en los juegos principales la mega evolución es temporal, pero en Pokémon Go el contador será más lento.

¿Cuántos Pokémon mega evolucionados podrá tener al mismo tiempo? Uno solo, y para que puedas tener otro diferente el primero tendrá que perderla. Pero no te preocupes, porque si quieres mega evolucionar nuevamente a tu primer Pokémon podrás hacerlo gastando menos mega energía.

Niantic no permitirá usar las mega evoluciones en cualquier lugar para mantener el equilibrio del juego

Con el último párrafo de la sección anterior seguro te quedó una pregunta: ¿por qué un solo Pokémon? Niantic no quiere que algunos jugadores se aprovechen de esta actualización y por eso la regula para mantener equilibrada la balanza.

Además, el límite de mega evoluciones no es lo único, porque tampoco podrás usarlas en cualquier momento. Así, tu mega Pokémon no podrá atacar gimnasios, pero sí defenderlos. Tampoco podrás utilizarlos en la Pokémon GO Battle League, aunque Niantic asegura que pronto estarán disponibles en los eventos competitivos.

¿Dónde sí podrás utilizar tus Pokémon mega evolucionados? En combates contra tus amigos, batallas contra el Team Rocket y en los raids contra jefes finales. ¿Es una decisión acertada la de Niantic? No solo eso, sino también justa para que los más experimentados no puedan tener control absoluto del juego.

¿Será que pronto veremos las evoluciones Dynamax y Gigantamax? Esperemos que sí, pero todo a su tiempo, ahora te toca disfrutar de las mega evoluciones.