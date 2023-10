Samsung, uno de los gigantes de la industria de la telefonía móvil, ha estado ocupado este mes al lanzar una serie de actualizaciones de seguridad para sus dispositivos Galaxy en todo el mundo. Desde la serie Galaxy S hasta la serie Galaxy Note, la compañía surcoreana se ha esforzado por brindar a sus usuarios la última protección y características mejoradas.

Los usuarios de los móviles Galaxy Note 20 ahora pueden disfrutar de la actualización de octubre de 2023, que incluye no solo mejoras de seguridad, sino también nuevas mejoras de rendimiento. Pero eso no es todo, el Galaxy S20 FE también ha comenzado a recibir el parche de seguridad de octubre de 2023 en las regiones de Asia y Europa.

Los Galaxy Note 20 y Galaxy S20 FE reciben la actualización de octubre

Comenzando con los Galaxy Note 20, tanto la variante LTE (SM-N980F) como la 5G (SM-N981B), recibirán la actualización de octubre de 2023. Estas actualizaciones se entregan a través de las versiones de firmware N980FXXS8HWJ1 y N981BXXS8HWJ1, respectivamente, y están disponibles en toda Europa.

Además, el Galaxy Note 20 5G también se beneficiará de la actualización de octubre en los EE. UU., con la versión de firmware N981USQS5HWI1 para las versiones del operador y la versión de firmware N981U1UES5HWI1 para el Note 20 desbloqueado.

Para los usuarios del Galaxy Note 20 Ultra, también hay buenas noticias. Samsung ha lanzado la actualización de seguridad de octubre de 2023 para el Galaxy Note 20 Ultra (SM-N986B) en Europa a través de la versión de firmware N986BXXS8HWJ1. En EE. UU., los modelos vinculados al operador recibirán la actualización como N986USQS5HWI1, mientras que los dispositivos desbloqueados obtendrán la versión de firmware N986U1UES5HWI1.

En cuanto a la serie Galaxy S, el Galaxy S20 FE (SM-G780G) ha comenzado a recibir la última actualización de software en Australia, Europa, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Vietnam. La versión de firmware G780GXXS7EWI3 se dirige a la variante LTE del móvil.

Por otro lado, el Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B) ha comenzado a recibir la actualización en Europa con la versión de firmware G781BXXS8HWI3. Sin embargo, la versión Exynos 990 del Galaxy S20 FE aún no ha recibido la nueva actualización de software. Estas actualizaciones buscan corregir numerosos fallos de seguridad que se encontraron en la versión anterior del software del móvil.

Cómo instalar el parche de seguridad

Como siempre, la nueva versión se envía a través de una actualización automática para que la obtengas en tu dispositivo muy pronto. Si tienes uno de estos dispositivos Samsung Galaxy en alguna de las regiones mencionadas anteriormente y deseas verificar si ya está disponible la nueva actualización de seguridad, simplemente sigue estos pasos:

Abre el menú de Ajustes en tu teléfono.

en tu teléfono. Toca la opción Actualización de software y verifica si la actualización ya está disponible.

y verifica si la actualización ya está disponible. Pulsa el botón Descargar e instalar .

. Espera a que la actualización se instale por completo y podrás disfrutar de tu móvil con la última versión del parche de seguridad de Android.

Te recomendamos mantener al menos un nivel de carga del 60% en tu dispositivo y cambiar a una red WiFi antes de instalar la actualización.

La serie Galaxy Note 20 y el Galaxy S20 FE no recibirán la actualización a Android 14

Los modelos Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra obtuvieron recientemente Android 13 y One UI 5. Estos dispositivos originalmente se lanzaron con Android 10, y Samsung prometió tres actualizaciones para ellos. Esto significa que Android 13 será la última actualización que recibirán, ya que han alcanzado el límite de actualizaciones prometidas.

Esto también implica que no recibirán la próxima versión, Android 14, puesto que One UI 6 está basado en Android 14 y no estará disponible para estos dispositivos. Esta noticia marca el final de un ciclo de actualizaciones para los fieles usuarios de la serie Galaxy Note.

Por otro lado, el Galaxy S20 FE también ha experimentado cambios en sus actualizaciones. Lanzado en 2020 con Android 10, el móvil ha sido actualizado por Samsung a lo largo de los años. En 2021, recibió la actualización de Android 12 y, a finales de 2023, se actualizó a Android 13.

Sin embargo, el Galaxy S20 FE tampoco recibirá Android 14, que actualmente se encuentra en fase de pruebas para algunos dispositivos elegibles. A pesar de esto, Samsung asegura a los usuarios que el Galaxy S20 FE continuará recibiendo actualizaciones de seguridad durante dos años más. Esto significa que los usuarios pueden esperar actualizaciones de seguridad una vez cada tres meses durante el próximo año y, a partir del año siguiente, una vez cada seis meses.

Aunque el camino de las actualizaciones es diferente para el Galaxy Note y el Galaxy S20 FE, Samsung sigue comprometido a brindar la mejor experiencia posible a sus usuarios en términos de software y seguridad.

Fuente | SamMobile, SamMobile