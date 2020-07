¿Te es complicado jugar con la pantalla táctil de tu móvil en Call of Duty Mobile? Si tu respuesta es sí, aquí tenemos la solución a ese pequeño problema que hace que no puedas lucirte en las partidas. Lo único que necesitas es un PC con Windows 7 o superior, un teclado y un ratón.

Si ya dispones de esos elementos, lo que deberás hacer para poder ganarles a todos en COD Mobile sin que detecten que estás haciendo trampas, es Jugar Call of Duty Mobile en tu PC. Con el emulador de Android y el juego descargado e instalado, tendrás que configurar tu ratón y teclado para poder arrasar en todas las partidas online.

Cómo jugar con teclado y ratón en Call of Duty Mobile

Si utilizaste BlueStacks para descargar e instalar COD Mobile en tu PC, lamentamos decirte que no podrás hacer uso de tu ratón y teclado para jugar a este popular juego de disparos. Para que no tengas problemas, y Tencent no detecte que estás haciendo trampas, te recomendamos seguir este tutorial para descargar COD Mobile en tu ordenador.

Con el emulador de Android de Tencent y el juego instalado en tu PC, deberás hacer clic sobre Play en GameLoop para poder abrir COD Mobile.

Cuando el juego se ejecute de forma correcta, podrás visualizar en la parte derecha de la pantalla si tu teclado y ratón son compatibles con COD Mobile. Si se muestran los botones asignados de forma automática, podrás jugar Call of Duty Mobile con tu ratón y teclado sin problema.

Cabe destacar que puedes modificar todas las teclas haciendo clic en la opción que dice Key Mapping. Desde allí podrás no solo cambiar las funciones del teclado y el ratón, también podrás seleccionar un mando para jugar a COD Mobile desde tu PC.

Te recomendamos dejar las teclas que vienen asignadas por defecto en Call of Duty Mobile, pues ya de por sí la configuración está bastante bien realizada por parte de los desarrolladores del juego para jugar con mando o con teclado y ratón.

¿Me pueden banear por jugar con ratón y teclado en COD Mobile?

No, el sistema incluye un programa que detecta cualquier tipo de trampas, y esta acción (jugar con mando o con ratón y teclado) no es considerada hacer trampa. Eso sí, te recomendamos no cambiar la configuración de los DPI de tu ratón por fuera del juego, pues esto sí podría llegar a ser considerado “ilegal”.

Sin mucho más que añadir, te recomendamos utilizar la misma cuenta que usas en la versión móvil de COD Mobile, de esta manera podrás mejorar tus estadísticas dentro del juego, ya que tendrás una ventaja muy superior con respecto al resto de los jugadores (si es que juegan desde el móvil).