A Google le gustan los juegos más de lo que pensamos. Es cierto que su proyecto de videojuegos en la nube, Google Stadia, no salió como se esperaba y seguramente cerrará pronto, pero eso no cambia en nada el hecho de que Google tiene integrado en su buscador un catálogo juegos muy buenos para matar el aburrimiento. Y no hablamos de los doodle temporales, como el RPG de los Juegos Olímpicos, ni de los juegos que lanzan en ocasiones especiales, como el juego Google I/O Pinball para su conferencia.

Nos referimos a juegos que te aparecen en el buscador, listos para ser jugados, luego de buscar ciertas palabras en Google. A continuación, te indicaremos todas las búsquedas que puedes hacer en Google para jugar a los juegos ocultos del buscador. Es posible que Google añada o quite algunos juegos de este catálogo, así que intentaremos mantenerlo actualizado. Vamos allá…

Buscaminas 💣

Buscaminas es un juego legendario. Vino preinstalado en las primeras versiones de Windows, lo cual catapultó su popularidad a niveles impensados. Es un juego donde la suerte es determinante, ya que consiste en despejar todos los cuadros de un tablero sin tocar aquellos que ocultan una mina. Podrás deducir si un cuadro tiene una mina o no antes de tocarlo gracias a las pistas que te irá dando el juego.

Si quieres jugar al Buscaminas online sin descargar nada, solo tienes que buscar «Buscaminas» en Google o pulsar el siguiente enlace:

Jugar | Buscaminas

Juego de memoria 🐢

Si buscas «Juego de memoria» en Google, te aparecerá este curioso juego donde verás a tres animales acuáticos que empiezan a sonar cuando comienzas la partida. Tu misión será memorizar el orden en el que estas criaturas emitieron un sonido y luego reproducirlo en el mismo orden tocando cada una de ellas. Es un juego más difícil de lo que aparenta, así que te recomendamos tener paciencia. Pruébalo pulsando este enlace:

Jugar | Juego de memoria

Zerg Rush ⭕️

Lastimosamente, Zerg Rush ya ha sido eliminado por Google, a pesar de ser el juego más atrevido de su buscador. Consiste en una lluvia de letras «O» que caen desde lo más alto de la página sobre los resultados del buscador. Tú tienes que evitar que estas «O» destruyan los resultados haciendo clic repetidas veces sobre ellos hasta eliminarlos. Es como Cookie Clicker, pero con la temática del buscador de Google. ¡Es muy adictivo!

Jugar | Zerg Rush

Pac-Man 👾

Pac-Man no necesita introducción. El clásico juego del comecocos amarillo que va devorando pequeños puntos a lo largo de un laberinto mientras es perseguido por unos fantasmas que quieren acabar con él, es uno de los juegos más antiguos que aún se mantiene vigente. Puedes jugarlo en el buscador de Google de forma online con solo buscar «Pac-Man» o pinchar este botón:

Jugar | Pac-Man

Solitario 🃏

Solitario es el juego de cartas por excelencia. Es un juego con reglas muy particulares, así que no te diremos en qué consiste aquí porque nos alargaremos mucho. Si te interesa, mira esta guía completa de cómo jugar al Solitario. Y si quieres jugarlo en Google, busca «Solitario» sin más. También puedes acceder directamente al juego desde el siguiente enlace:

Jugar | Solitario

Tres en raya ✖️

Otro juego que no necesita ningún tipo de introducción. Este juego todos lo jugamos en el cole y es muy entretenido para competir con tus amigos, aunque si ambos lo conocen bien, probablemente acaben todas las partidas en empate. Lo bueno es que puedes jugar a Tres en línea de Google contra la CPU para mejorar tus habilidades y ganar alguna que otra partida. Lo encontrarás en el buscador escribiendo «Tres en raya» o «Tres en línea».

Jugar | Tres en raya

Serpiente de Google 🐍

Snake es un juego que se hizo muy popular en los móviles antiguos de Nokia y que hoy en día se sigue jugando mucho. Es bastante simple en sus mecánicas, pero muy adictivo. En él, controlarás a una serpiente que tendrá que moverse por un pequeño tablero cuadrado comiendo manzanas. Por cada manzana que coma la serpiente, su cuerpo crecerá. Por tanto, a medida que vas jugando, la serpiente se hará más grande, lo cual complicará mucho las cosas, pues chocar con tu propio cuerpo o con las paredes hará que pierdas.

Ten en cuenta que este juego en Google no te aparecerá con el nombre de Snake, sino que debes buscar «Serpiente de Google». Aunque si no lo encuentras con la búsqueda, puedes acceder de forma directa al juego pulsando este botón:

Jugar | Serpiente de Google

Cuestionario del Día de la Tierra 📋

Aunque fue lanzado exclusivamente para el Día de la Tierra, Google ha mantenido su juego de cuestionario disponible para todos desde el buscador. Es un poco difícil acceder a él, ya que debes buscar exactamente «Cuestionario del Día de la Tierra». Ni más ni menos palabras. El juego es básicamente un cuestionario donde debes contestar una serie de preguntas con unas respuestas predefinidas que no son correctas ni incorrectas. Con base en tus respuestas, Google te dirá qué animal eres y te permitirá buscarlo para que lo conozcas mejor.

Jugar | Cuestionario del Día de la Tierra

Bonus: el dinosaurio de Chrome 🦖

Si alguna vez te has quedado sin Internet o sin datos móviles, de seguro has visto la imagen de arriba después de intentar acceder a una página web desde Google Chrome. Y seguramente de forma instintiva pinchaste el dinosaurio para empezar a jugar este curioso juego. ¿De qué va? Pues simplemente de saltar y evitar obstáculos, como los mejores juegos Endless Runner para Android, pero en dos dimensiones. ¡Es muy entretenido!

El juego del Dinosaurio de Chrome lo hemos añadido a la lista como un bonus porque, si bien es un juego más de Google que puedes jugar sin descargar nada, no es del buscador y solo se puede jugar sin Internet desde el navegador Chrome. Sin embargo, si quieres jugarlo dónde y cuándo quieras, hemos encontrado una versión que funciona con Internet desde cualquier navegador. Pincha el siguiente enlace para probarla (es una adaptación de GitHub, así que es fiable):

Jugar con conexión desde cualquier navegador | Dinosaurio de Google

Como puedes ver, el buscador de Google es una herramienta más versátil y completa de lo que parece. Si quieres aprender a dominar todas sus facetas, mira estos 10 trucos para realizar búsquedas en Google como un experto. Luego nos lo agradecerás.