El Solitario, un juego ciertamente antiguo, se juega de un modo u otro desde el siglo XVIII. Aunque en aquel entonces el juego hacía uso de cartas físicas, la innovación tecnológica permitió que el juego ganara una increíble popularidad en 1990, cuando se lanzó en su forma informatizada como parte del software Windows 3.0.

Aunque otras empresas habían comercializado versiones de Solitario para ordenadores, al incluir el juego en la plataforma Windows de manera gratuita, Microsoft llevó el juego a su revalorización. Windows y Solitario crecieron y se desarrollaron juntos, ganando la atención masiva de los usuarios de todo el mundo.

Para alivio de los oficinistas de todo el mundo, cualquiera que tuviera un ordenador de sobremesa -y más tarde los que tuvieran un portátil- disponía de acceso gratuito a Solitario. El tiempo de descanso nunca volvería a ser el mismo.

A medida que los ordenadores personales empezaron a llegar a los hogares de los usuarios y se desarrollaron nuevas versiones de Windows, más jugadores se engancharon a este juego en solitario. En los últimos años, Solitario ha sido eliminado de la oferta de juegos gratuitos de Windows. Aun así, su éxito ya se había consolidado en la mente de los usuarios, que buscaban otros medios para jugar, como Internet y las apps para móviles. Hoy en día, hay varias opciones que permiten a los usuarios jugar a diferentes versiones del juego, incluido el clásico que tantos conocen y aman.

Guía completa del Solitario, ¿cómo funciona?

Por muy pegadizo y adictivo que sea el juego del Solitario, es realmente muy sencillo jugarlo. La emoción del juego se basa principalmente en el hecho de que no todas las manos tienen solución. Hay dos variantes principales del juego clásico: el Solitario de una carta y el de tres cartas.

El Solitario de una carta tiene un mayor número de partidas «ganables», mientras que la versión de tres cartas tiene una tasa de finalización de solo el 48 %, que solo se consigue si el usuario realiza las jugadas correctas sin cometer errores.

Reglas del Solitario

Para entrar en el meollo del juego, examinemos las reglas generales y los objetivos del juego. En primer lugar, el jugador debe saber que en el Solitario se utiliza una baraja completa, sin comodines. Comenzando con una sola carta a la izquierda, se reparten siete cartas en el tablero -o espacio de juego- y cada columna recibe una carta más que la anterior.

Una vez repartido el cuadro, este debe incluir siete columnas formadas por (de izquierda a derecha) 1, 2, 3, 4, 5, 6 y, finalmente, 7 cartas en la última columna. Solo la carta superior debe estar boca arriba, y el resto debe estar boca abajo. Luego de ser repartidas las cartas, quedarán varias cartas. Estas se colocan boca abajo a un lado. Robarás de ellas cuando te quedes sin movimientos con las cartas disponibles en el tablero. Habrá espacios vacíos para cuatro montones de «bases» por encima de las columnas.

¿Cuál es el objetivo en el Solitario?

En el Solitario, el objetivo final es mover las cartas hasta que los montones de base tengan las cuatro pilas almacenadas en orden del As al Rey. La primera pila básica incluirá, por ejemplo, todas las picas en orden desde el As hasta el Rey (es decir, As, 2, 3, y así sucesivamente), mientras que la segunda pila será la misma excepto por un palo diferente. Este es el caso de los cuatro palos.

Las cartas deben colocarse en el orden correcto al construir los montones de base. Así, si el Cuatro de Corazones está disponible en el tablero, no puedes moverlo al espacio de la fundación hasta que se hayan colocado las cartas que le preceden (Ace, 1, 2 y 3).

En lo que respecta a las siete columnas que hay debajo de la base, cualquier carta orientada hacia arriba puede colocarse sobre otras cartas en orden descendente y alternando los colores. Por ejemplo, un 2 de diamantes puede colocarse sobre un 3 de tréboles, pero no sobre un 2 de corazones. Esto se debe a que ambas suites -Diamantes y Corazones- son rojas. Una vez que se mueve una carta de esta zona, al darle la vuelta se abre una carta que antes no se veía boca abajo. A medida que el jugador mueve las cartas en el tablero y hasta la base, se liberan más y más cartas y se almacenan en la base.

Este es el objetivo: almacenar todos los palos en orden de As a Rey en la zona de la fundación. Cuando te quedas sin movimientos disponibles en el tablero, se te permite recorrer las cartas que han sobrado después de completar el reparto. Se sacan de una en una -o de tres si juegas a esa versión- y te permiten seguir haciendo jugadas.

¡No es tan complicado como parece! Juega ya

Aunque pueda parecer un poco complicado, el Solitario se aprende rápidamente. Recomendamos encarecidamente que empieces una partida y veas lo rápido que puedes cogerlo. Para empezar, te sugerimos que utilices Play-Solitaire.com, que incluye una partida gratuita al Solitario a pantalla completa para ayudarte a aprender el juego, ¡y luego perfeccionar tus habilidades!

Estamos seguros de que te enamorará el juego del Solitario y de que serás un experto en poco tiempo. Pero, te advertimos… es posible que no puedas dejar de jugar a este adictivo juego.