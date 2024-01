La legendaria saga de juegos rol de Bethesda, The Elder Scrolls, ha recibido una nueva entrega para móviles. Se llama The Elder Scrolls: Castles y es un juego de gestión de castillos y dinastías desarrollado por los creadores de Fallout Shelter. Fue lanzado en acceso anticipado para Android a finales de septiembre de 2023 y está previsto que se lance su versión final en el futuro.

Sin embargo, Bethesda acaba de hacer un «soft launch» de The Elder Scrolls: Castles en Filipinas para dispositivos Android, por lo que ya se puede jugar en todo su esplendor si vives en ese país. Ahora bien, hay un truco que te permite jugar a The Elder Scrolls: Castles desde cualquier parte del mundo antes que nadie. Enseguida te enseñamos cómo descargar The Elder Scrolls: Castles APK en español.

Cómo descargar The Elder Scrolls: Castles APK en español

The Elder Scrolls: Castles es un juego de rol y estrategia ambientado en el mundo de Tamriel, donde puedes construir tu propio castillo y enfrentarte a otros jugadores.

Cabe aclarar que el juego está en beta en Filipinas y aún no ha salido en español. Pero no te preocupes, porque hay una forma de descargar la única versión que hay desde cualquier parte del mundo. Solo necesitas seguir estos pasos:

Enciende una VPN con la ubicación puesta en Filipinas . Para ello, puedes usar este MOD de Turbo VPN. Esto es para que el juego te aparezca en la tienda de aplicaciones.

. Para ello, puedes usar este MOD de Turbo VPN. Esto es para que el juego te aparezca en la tienda de aplicaciones. Ahora, instala Aurora Store y selecciona iniciar sesión de forma anónima . Esta es una tienda alternativa a Google Play que te permite descargar aplicaciones sin necesidad de una cuenta de Google.

. Esta es una tienda alternativa a Google Play que te permite descargar aplicaciones sin necesidad de una cuenta de Google. Busca el juego The Elder Scrolls: Castles en Aurora Store . Una vez que lo encuentres, solo tienes que darle a instalar y esperar a que se descargue.

. Una vez que lo encuentres, solo tienes que darle a instalar y esperar a que se descargue. ¡Listo! Ya puedes jugar a The Elder Scrolls: Castles, sin necesidad de crear una nueva cuenta ni de mantener el VPN activo.

Así de fácil es descargar este juego que promete ser muy divertido y adictivo. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo compartas con tus amigos. Si tienes alguna duda o problema, pueden dejar un comentario y te responderemos lo antes posible.

Por cierto, en cuanto el juego se lance en español, actualizaremos esta entrada para explicarte cómo descargarlo.