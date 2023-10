Lenovo es una de las marcas más populares en el sector de los auriculares Bluetooth baratos debido a la gran cantidad de modelos económicos que venden en tiendas como AliExpress. Es una marca con gran prestigio en el terreno de los ordenadores y que recientemente ha incursionado en el mundo de los dispositivos de audio.

Normalmente, unos auriculares Bluetooth de calidad cuestan más de 20 euros, por lo que resulta extraño que una marca con el caché de Lenovo venda sus auriculares Bluetooth por 10 euros o incluso menos. Y no, no se trata de imitaciones, pues ya hemos confirmado que estos auriculares son 100% oficiales de Lenovo.

Por tanto, la pregunta es… ¿qué tan buenos son? ¿Vale la pena comprarlos o es mejor invertir en otras marcas más reconocidas? En este artículo, vamos a analizar las características, ventajas y desventajas de los auriculares Lenovo de AliExpress, y te daremos nuestra opinión sobre si merecen la pena o no.

¿Por qué son tan baratos los auriculares Lenovo en AliExpress?

Empecemos respondiendo la duda medular de este asunto… ¿por qué los auriculares Bluetooth de Lenovo son tan económicos? ¿Cómo ha conseguido Lenovo vender sus auriculares a precios tan bajos como 10 euros o incluso menos? Pues lo primero que debes saber es que los precios de los auriculares Lenovo que encuentras en AliExpress son los mismos que en China, lo cual hace que sean mucho más baratos que los que se venden en Amazon, por ejemplo.

No olvides que, generalmente, los precios de los productos hechos en China son muchísimos más baratos en China que en Europa por todo lo que implica la exportación. Sin embargo, Lenovo ha conseguido vender sus auriculares en Europa (y en el resto de países a los que llega AliExpress) al mismo precio que en China. Puedes comprobarlo tú mismo viendo la tienda oficial de Lenovo para China.

Cabe destacar que la mayoría de los auriculares Bluetooth baratos de Lenovo son hechos por ThinkPlus, su marca de accesorios low-cost. Esta marca vende todo tipo de cosas baratas, no precisamente tecnológicas ni relacionadas con los productos principales de Lenovo, tales como botellas de agua, purificadores de aire, lámparas de escritorio, proyectores, etc.

Más allá de lo anterior dicho, la principal razón por la que los auriculares Lenovo son tan baratos es porque son de muy baja calidad. Son justo lo que esperarías de unos auriculares que apenas cuestan 10 euros: calidad de construcción decente con plástico endeble, sonido mediocre y carencia total de funciones avanzadas.

¿Qué tan buenos son los auriculares Bluetooth de Lenovo baratos?

Hemos comprado un par de auriculares Lenovo baratos en AliExpress y aquí te resumimos nuestra experiencia con ellos:

¿Cómo es la calidad de sonido?

Cualquiera que compres de los más de 20 modelos diferentes de auriculares Bluetooth baratos de Lenovo, todos sonarán igual: huecos. Lo único que cambia entre los distintos auriculares de Lenovo es su diseño que puede ser más compacto, con luces RGB, con estuche transparente, con diseño gamer, etc. Sin embargo, la calidad de sonido es la misma para todos.

¿Cómo es la calidad de sonido de los auriculares Lenovo baratos? Ofrecen un sonido poco natural y muy metálico que da la sensación de estar atrapado en un lugar con mucho eco. Esto hace que la música suene como hueca o ahogada. Aparte, tienen una latencia muy alta que crea una desincronización bastante molesta al ver vídeos o al jugar.

¿Tienen cancelación de ruido?

No cuentan con cancelación de ruido activa y su cancelación pasiva deja mucho que desear: sus gomas no sellan muy bien los oídos (incluso, a veces da la sensación de que se van a caer) y los ruidos del exterior se escuchan con claridad al estar escuchando música. Y lo peor es que su volumen máximo es bajo, lo cual no ayuda bloquear los sonidos externos.

¿Cómo es la conexión con dispositivos?

Debemos decir que su estuche de carga es bonito y se siente robusto. Además, se conectan muy fácil a cualquier móvil o PC por Bluetooth y casi no tienen problemas de conexión. Sin embargo, hemos visto muchos reportes de usuarios quejándose de que sus auriculares Lenovo no se conectan o se desconectan, así que suponemos que algunos vienen con defectos de fábrica.

¿Cuánto dura su batería y qué tal es el control táctil?

La duración de su batería no es estupenda, pero no está nada mal: entre 2 y 3 horas con una sola carga. Sus controles táctiles, que solo permiten subir o bajar el volumen, funcionan bien. No obstante, son igual de impredecibles que los de la mayoría de auriculares inalámbricos: a veces responden rápido, otras no y los toques accidentales están a la orden del día.

¿Cómo es su micrófono?

Por ciertos, estos auriculares baratos de Lenovo tienen micrófono y es malísimo. Lo probé para hacer llamadas y las personas del otro lado me escuchaban muy bajo siempre, al hablar con un tono de voz normal. Además, a veces la voz se corta, pues el micrófono es muy sensible a interferencias.

Veredicto final: no compres los auriculares baratos de Lenovo, no valen la pena

En definitiva, los auriculares Bluetooth baratos de Lenovo son de muy baja calidad y solo son recomendados si tu presupuesto máximo para unos auriculares inalámbricos son 10 euros. Por ese precio, no hay nada mejor y realmente eso es todo lo que una marca puede ofrecerte a ese coste. De hecho, si solo quieres unos auriculares para escuchar pódcasts, estos auriculares son más que suficientes.

Ahora bien, si tu intención es escuchar música con buena calidad, huye de los auriculares Bluetooth de Lenovo. Por 10 euros, es mejor que compres unos auriculares de cable como los QKZ AK6 que, sin ser extraordinarios, suenan mucho mejor.

Pero si necesitas que sean auriculares inalámbricos, mis favoritos son los Moondrop Space Travel porque son los que mejor sonido ofrecen por menos de 50 euros y tienen un diseño espectacular. También te recomendamos echarle un ojo a los Soundcore P20i y a los SoundPEATS Free 2 Classic que cuestan 22 y 33 euros respectivamente, y son bastante buenos para su precio.