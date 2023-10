No lo vamos a negar. Oclean es nuestra marca favorita de cepillos inteligentes y por eso hemos analizado a los Oclean X Pro y Oclean X Pro Elite. Ahora, el fabricante ha lanzado un nuevo modelo llamado «Oclean X Pro Digital» que está diseñado para cubrir las ocho áreas de cepillado sin omisión a través de funciones inteligentes y una pantalla táctil que monitoriza la limpieza en tiempo real.

El Oclean X Pro Digital se acaba de poner a la venta con un imperdible descuento de lanzamiento de más de 40 €. Si te interesa, enseguida te mostraremos todas sus características y funciones para al final contarte cómo conseguirlo al precio más bajo. Sin más tiempo que perder, ¡vamos allá!

Características del Oclean X Pro Digital

El Oclean X Pro Digital es un cepillo de dientes inteligente con un motor patentado, una pantalla táctil y una batería de larga duración. Antes de hablar sobre sus capacidades y funciones en detalle, echa un vistazo a su ficha técnica:

Características Oclean X Pro Digital Dimensiones y peso ‎2,5 x 2,5 x 24,5 cm. 99 gramos Potencia de cepillado Motor Maglev de 84000 movimientos por minuto con vibración estable y tres modos de cepillado. Tecnologías integradas Plan de cepillado personalizado, recordatorio de cambio de zona cada 30 segundos, comentarios instantáneos sobre zonas omitidas y monitorización en tiempo real de las 8 áreas de cepillado con un giroscopio de 6 ejes. Batería Autonomía de hasta 30 días. Tiempo de carga 3 horas. Ruido 55 dB máximo. Conectividad y extras Bluetooth para conectarse a tu móvil con la app Oclean Care +. Resistencia al agua IPX7. Pantalla Panel táctil inteligente a color. Contenido de la caja 1 x Oclean X Pro Digital

1 x Estuche de viaje recargable

4 x Cabezales de cepillado (dos cabezales Plaque Control y dos cabezales Delicate Care)

1 x Manual de usuario + 2 años de garantía

1 x Soporte de pared 2 en 1 y soporte de carga magnético.

Supervisa las 8 áreas de cepillado en su pantalla para evitar omisiones

El Oclean X Pro Digital tiene una pantalla táctil inteligente que te muestra en tiempo real las zonas que has limpiado y las que no, gracias a la incorporación de un giroscopio de 6 ejes.

De esa manera, puedes ver si has dejado alguna área en rojo, lo que significa que no está completamente limpia, y obtener una puntuación de cepillado del 0 al 100 según tu rendimiento. Si tu puntuación es inferior a 90, el cepillo te recordará que vuelvas a cepillar las zonas que te has saltado, asegurando una higiene bucal óptima.

Aprobado por Connect Checking con ‘SEHR GUT’

Recibió la aprobación ‘SEHR GUT’ de Connect Checking con «NICE To HAVE:No3-No5».

Motor patentado de 84000 movimientos por minuto y app para móviles

El Oclean X Pro Digital cuenta con un motor Maglev patentado que alcanza una frecuencia de 84,000 movimientos por minuto, ofreciendo un 200% más de potencia de limpieza y una estabilidad un 500% mayor que un cepillo de dientes sónico convencional. Esto te permite eliminar más placa, manchas y bacterias, al mismo tiempo que proteges mejor el esmalte dental y las encías.

Este cepillo cuenta con una aplicación que te ofrece la posibilidad de elegir entre 3 modos de cepillado diferentes según tus necesidades y preferencias:

Sunrise : es ideal para una limpieza suave por la mañana.

: es ideal para una limpieza suave por la mañana. Sunset : es perfecto para una limpieza profunda por la noche.

: es perfecto para una limpieza profunda por la noche. Exclusivo: te permite personalizar tu estilo de cepillado a través de la aplicación Oclean, donde puedes ajustar la intensidad, la duración y los objetivos de tu cepillado.

Otras funciones que ofrece el cepillo es un recordatorio de cambio de zona cada 30 segundos, recordatorio de batería baja y temporizador personalizado.

¡Solo tendrás que cargarlo 1 vez al mes!

Por último, es importante mencionar que el Oclean X Pro Digital tiene una batería de alta capacidad que te ofrece una autonomía de 30 días con una sola carga de 3 horas. Eso quiere decir que solo tendrás que recargarlo una vez cada mes.

Y para que puedas llevar tu cepillo a donde quieras, viene con un estuche de viaje recargable, un soporte de pared 2 en 1 y una base de carga magnética. Por cierto, este cepillo inteligente tiene una garantía de 2 años.

Precio del Oclean X Pro Digital y cómo comprarlo más barato

El precio oficial del Oclean X Pro Digital es de 129,90 €. Sin embargo, del 10 al 11 de octubre, puedes conseguirlo en Amazon por un precio reducido de solo 85,99 € usando este botón:

Del 11 octubre al 16 de noviembre, el precio subirá hasta 91,99 €, que tampoco está nada mal, pero si puedes, no te pierdas la oportunidad de conseguirlo al precio más bajo.