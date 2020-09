Siempre me han gustado los cepillos eléctricos por su sensación de limpieza y frescura después de su uso, pero lo cierto es que no imaginaba que pasar de uno eléctrico a uno inteligente se iba a notar tanto. El salto del cepillo eléctrico normal a uno inteligente es como pasar del cepillo clásico a uno eléctrico. Sin duda, estos cepillos inteligentes mejoran tu salud dental gracias a un cepillado preciso y adaptado a tu situación personal.

Después de probar el Oclean X Pro puedo asegurar, antes de mostrarte cómo ha sido la experiencia, que es el cepillo con el que mejor limpieza he notado, además de tener algunas cosas muy interesantes que te contaré a continuación.

El Oclean X Pro es un cepillo inteligente que mejora tu salud dental

Si lo que quieres es conocer las características de este cepillo para compararlo con la competencia, a continuación te dejamos una lista completa de sus especificaciones:

Filamentos en formato 3D para una mejor limpieza.

para una mejor limpieza. Pantalla táctil de 0,96 pulgadas a color para manejar sus funciones.

Motor brushless (sin escobillas) a 42000 RPM . Sin mucho ruido, con un máximo de 60 dB.

. Sin mucho ruido, con un máximo de 60 dB. Duración de batería de 20 días en el nivel 32 de potencia y 40 días en el nivel 1 de potencia. Tiene unos 800 mAh y tarda unas 2 horas en cargarse.

y 40 días en el nivel 1 de potencia. Tiene unos 800 mAh y tarda unas 2 horas en cargarse. 4 modos de trabajo: limpieza, blanqueador, masaje y sensible.

Bluetooth 4.2 LE y giroscopio de 6 ejes.

Peso de 99 gramos .

. Resistencia al agua IPX7 para que lo puedas lavar en cada uso.

Es posible que todo esto no te diga mucho, pero lo cierto es que para entenderlo vas a tener que leer el análisis completo, pues todos estos conceptos hay que explicarlos a fondo y rápido entenderás para qué sirve cada cosa.

Es un cepillo diseñado por profesionales, y con pantalla táctil

Es posible que esto de ver un cepillo con pantalla táctil te llame un poco la atención pero lo cierto es que es más útil de lo que parece, sobre todo si llegase a funcionar bien. El táctil de esta pantalla a color es pésimo y lo cierto es que todo aquel que lo tiene a penas lo usa por lo mal que responde al tacto. A pesar de esto, como puedes configurar el modo de cepillado en la app, es posible que no necesites usarlo porque en caso de tener que hacerlo vas a tener que pelarte bastante con él. Cuesta cogerle el truco al táctil, en parte por lo alejado que está el vidrio del panel táctil.

1 de 6

En esta pantalla podrás configurar el modo de limpieza, ver cómo ha sido el cepillado (con una puntuación del 0 al 100%) e incluso ver el tiempo que hará en los próximos días. Todo son cosas que en el día a día no vas a usar mucho pero no están de más en el cepillo. Lo mejor de este cepillo es su diseño y su funcionamiento, pues tras hablar de la pantalla se acaba su única pega.

Se trata de un cepillo que pesa menos de 100 gramos y se vuelve muy ligero para su uso día a día. Lo cierto es que es muy cómodo, muy largo y además se lava con suma facilidad. Eso hace que cepillarse los dientes con algo así no sea como usar los clásicos cepillos eléctricos que pesan y hasta agotan tu mano.

En cuanto a su base de carga, podrás usarla tanto de soporte como para cargar el cepillo y lo cierto es que la batería suele durar aproximadamente un mes, una duración genial que agradecerás en el día a día para no tener que estar cargándolo cada semana.

Funcionamiento y sensación de limpieza del Oclean X Pro

Una vez configurado el modo de limpieza en la app, el cepillo te irá indicando con unos pequeños cambios de vibración, cuando pasar a la siguiente zona. Hay diferentes tipos de cepillado y en la app podrás ver las instrucciones de por dónde debes empezar. Normalmente deberás empezar por la parte externa izquierda, luego pasar a la derecha y seguir por la interior derecha para terminar en la izquierda. Algunos modos incluso añaden un tiempo extra para llegar a lugares difíciles o repasar el interior de los dientes. Encontrarás un montón de modos indicados para ti, e incluso modos para niños, gente con una boca muy sensible, etc.

Al principio tendrás que acostumbrarte a identificar los cambios de zona y ver cómo es el cepillado, pero rápido lo harás. Después de esto empezarás a alcanzar puntuaciones cercanas al 100% al limpiar tu cavidad bucal. La sensación de limpieza que deja es muy pero que muy buena, nunca antes había sentido esa sensación de frescor después de cepillarme los dientes. Y no te creas que tiene demasiada potencia, las celdas 3D están muy bien diseñadas para no dañar las encías ni los dientes.

El cepillo te puntuará cada cepillado del 1 al 100% y lo cierto es que, después de unos cuantos, he conseguido sacar el 100% en muchos. Eso sí, al principio es posible que rondes el 98%, pero no te preocupes por eso. En la app podrás ver qué estás haciendo mal para mejorarlo. Todo esto es capaz de detectarlo gracias a su giroscopio de 6 ejes que determina qué parte de la boca te estás cepillando, cuánto tiempo y con qué intensidad. Esta detección no es demasiado precisa, pero suficiente para que te hagas una idea buena de cómo de bien te cepillas los dientes.

¿Cómo es su app y para qué sirve?

Para poder configurar el cepillo y sacarle el máximo rendimiento, necesitarás la app de Oclean. Esta app se conectará a tu cepillo por Bluetooth (tanto en Android como en iOS) y te mostrará todos los datos del cepillo. Te dirá cuánto tiempo llevas usando el cabezal, el tiempo de cepillado diario, tu puntuación del último cepillado, etc. Además, podrás ver en un calendario todos los cepillados que has hecho, y la puntuación.

Algunos usuarios dicen que han tenido problemas al registrarte en la app de Oclean pero lo cierto es que nosotros no hemos tenido problema. Lo que no nos ha gustado mucho es que necesitarás registrarte sí o sí, y no será posible añadir varios perfiles.

Pero lo más importante de la app no es esto anterior, que también, sino su configuración inicial donde, después de introducir los datos sobre tus hábitos, el cepillo te recomendará un plan de limpieza según el color de tus dientes, tus hábitos alimentarios, tu edad, etc. En la mayor parte de los casos adaptará el cepillado a ti y funcionará realmente bien gracias a esto. A pesar de ser inteligente, podrás cambiar el tipo de cepillado si te apetece y subir la intensidad si consideras que no es adecuado, o bajarla si es demasiado potente para ti.

¿Vale la pena dar el salto a un cepillo como este?

Nosotros creemos que, si te gusta cuidar tu boca al máximo, este cepillo es genial para ti. Y además, no solo para adultos, sino también para niños porque gracias a su sistema de puntuación los retará a alcanzar el mejor cepillado y a competir con otras personas por obtener la mejor puntuación.

Tanto si no te gusta mucho cepillarte como si quieres un cepillado profesional, te vendrá de perlas un cepillo como este. Y seguro estarás pensando… ¡si cuesta un pastizal! Pues no, la realidad es que es mucho más económico que otros cepillos de características similares y te puedes hacer con él por solo 54,99€ con 2 cepillos de recambio, para que no tengas que preocuparte en 9 meses (los recambios duran unos 3 meses).

Y sí, con la mejor garantía en Amazon.