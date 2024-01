MECOOL es actualmente uno de los principales fabricantes de dispositivos de streaming. Aquí ya hemos analizado algunos de sus productos, como el TV Box MECOOL KM7 Plus y el stick MECOOL KD3, que nos han sorprendido gratamente por su buena calidad. Ahora, te traemos el modelo KM2 Plus Deluxe, que es uno de los más interesantes de la compañía por su gran rendimiento y versatilidad.

El MECOOL KM2 Plus Deluxe es uno de los TV Box más potentes que puedes encontrar ahora mismo gracias a su procesador Amlogic S905X4 y sus 4 GB de RAM, que le permiten reproducir contenido en 4K HDR. Además, es compatible con el códec AV1, Dolby Vision y Dolby Atmos. Y puedes conectarlo a Internet por cable con su puerto LAN de 1 Gbps para una conexión más estable y rápida. ¡Es una bestia!

Hemos estado probando el KM2 Plus Deluxe para contarte nuestra experiencia con él. ¿Merece la pena a pesar de su precio? ¿Es una mejora frente a tu Chromecast con Google TV o Xiaomi TV Box? Descúbrelo a continuación.

MECOOL KM2 Plus Deluxe: un potente TV Box para reproducir cualquier contenido sin limitaciones

El MECOOL KM2 Plus Deluxe es un TV Box enfocado en la potencia y la conectividad. Y eso lo puedes comprobar tú mismo echando un vistazo a su ficha técnica:

Especificaciones del MECOOL KM2 Plus Deluxe

Especificaciones MECOOL KM2 Plus Deluxe Peso 198 gramos. Procesador Amlogic S905X4-J de 12 nm con cuatro núcleos Cortex-A55 que una velocidad de hasta 2 GHz. Tiene una gráfica integrada ARM G31 MP2. Vídeo Salida de hasta 4K a 60 fps mediante los formatos AV1, VP9, H.265, AVS2 y H.264. HDR Soporta HDR10, HLG y HDR10+. También es compatible con Dolby Vision. Almacenamiento 32 GB eMMC. Memoria RAM 4 GB DDR4. Conectividad WiFi 6 de doble banda, Bluetooth 5.0, 1x puerto LAN de 1000 Mbps, 2x puertos USB 2.0, 1x ranura para micro SD, 1x entrada DC, 1x entrada HDMI 2.1, 1x puerto SPDIF, 1x salida AV e infrarrojos. Sistema operativo Android TV 11 con Chromecast integrado y certificación Widevine L1 para reproducir Netflix en 4K y otras plataformas de streaming. Accesorios Mando, cargador y cable HDMI.

Diseño discreto y múltiples opciones de conexión

Una de las cosas que me atrajo del KM2 Plus Deluxe es su discreto diseño. Es muy elegante y hasta pasa desapercibido gracias a su cuerpo delgado de color blanco con bandas de color plateado en los laterales. Se integra a la perfección en cualquier salón, sin desentonar con la decoración.

Está hecho enteramente de plástico, pero no es débil. Utiliza un plástico robusto que es resistente y ligero a la vez, lo que hace que sea duradero y fácil de mover de un sitio a otro. Asimismo, cabe destacar que en la parte de abajo tiene cuatro pies de goma y unas rejillas de ventilación que aseguran su correctamente disipación del calor al colocarlo sobre una mesa.

En la parte frontal, tiene tres luces LED que indican si está encendido, apagado o recibiendo una orden del mando a distancia. Sus puertos se encuentran en los bordes: en el izquierdo están los dos puertos USB 2.0 junto con una ranura para insertar tarjetas microSD, mientras que en el trasero está el resto de conexiones (LAN de 1000 Mbps, entrada DC, una entrada HDMI 2.1, un puerto SPDIF, una salida AV y un infrarrojos).

Todos los detalles del MECOOL KM2 Plus Deluxe 1 de 4

La inclusión de la entrada Ethernet de 1 Gbps nos ha permitido conectarlo a Internet por cable para ver vídeos en 4K y jugar en streaming sin cortes ni lag notable. Esto no es posible con los TV Box que solo admiten WiFi, puesto que la conexión por cable siempre resulta más estable y fiable para este tipo de usos.

Ahora bien, debemos admitir que nos ha decepcionado el hecho de no incluir un puerto USB 3.0 para la transferencia veloz de películas u otro tipo de contenido al TV Box. No obstante, hemos comprobado que tanto sus puertos USB 2.0 como la ranura micro SD permiten reproducir contenido en alta definición desde memorias externas sin problemas.

Trae un mando muy completo que podría mejorar en diseño

Por otra parte, resaltar que en la caja incluye un cable HDMI a HDMI, el cargador y un mando. Este mando es el típico de cualquier tele, pero tiene botones especiales para usar al Asistente de Google y acceder directamente a Netflix, YouTube, Prime Video y Google Play con un solo toque. Además, funciona por Bluetooth e infrarrojos, por lo que no solo controla al KM2 Plus Deluxe, sino también al televisor. ¡Hasta tiene un teclado numérico!

Así es el mando del MECOOL KM2 Plus Deluxe 1 de 3

Lo único que no nos agradó del mando es su diseño. Viniendo de probar el mando compacto y ergonómico del Chromecast con Google TV, el del KM2 Plus Deluxe me parece muy grande y no tan cómodo de manejar como el del Chromecast. Pero esto es simplemente una preferencia personal que no empaña la excelente calidad del mando.

Potencia y compatibilidad adaptada a los nuevos tiempos de streaming

El MECOOL KM2 Plus Deluxe no es un TV Box más. Es una bestia del streaming rebosante de hardware de primera categoría que maneja todo lo que le eches. Cuenta con el procesador Amlogic S905X4 que ofrece un 30% más de rendimiento que su predecesor, lo que le permite gestionar sin esfuerzo las transmisiones modernas e incluso algunos juegos ligeros.

Además, es compatible con la imprescindible descodificación AV1, que permite ver contenido con una mejor calidad de imagen a igual tasa de bits que otros códecs. Ahora que las principales plataformas de streaming han implementado el uso de AV1, incluidas YouTube, Netflix y próximamente Twitch, es una gran noticia que el KM2 Plus Deluxe soporte este códec.

Para entender mejor cuán potente es el KM2 Plus Deluxe, debes saber que el Chromecast con Google TV 4K utiliza el Amlogic S905X2 que es de dos generaciones más antiguo y no soporta AV1. Lo mismo ocurre con los Xiaomi TV Box 4K cuyo hardware ya ha empezado a quedarse atrás frente a las últimas innovaciones del streaming.

Otra de las características que ponen al KM2 Plus Deluxe por delante de la competencia en términos de rendimiento son los 4 GB de RAM que trae instalados junto con el almacenamiento de 32 GB, que viene bien para instalar muchas apps, algunos juegos y hasta guardar varias fotos y vídeos. Estas especificaciones le hacen tener una ligera ventaja al ejecutar juegos sencillos y emuladores.

Aparte, debemos decir que no se calienta mucho. Su eficaz sistema de gestión del calor funciona muy bien y no da problemas. Dicho sea de paso, lo hemos probado con servicios de juegos en la nube y va perfecto.

Viene con Android TV 11 certificado por Google

El Mecool KM2 Plus Deluxe no es solo potencia. Su software e interfaz de usuario son igualmente buenos, lo que hace que sea un placer de usar. Trae Android TV 11 de fábrica certificado por Google: tiene la Play Store, el Asistente de Google, Chromecast integrado y Widevine L1 para reproducir Netflix y cualquier plataforma de streaming en alta resolución.

Además, es compatible con las últimas tecnologías de visualización: 4K HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos. En resumen, a nivel de software, está preparado para brindarte la mejor experiencia visual y sonora que puedes esperar en la actualidad. Y es muy fácil de controlar para cualquier usuario.

¿Merece la pena comprar el MECOOL KM2 Plus Deluxe?

El MECOOL KM2 Plus Deluxe es un TV Box de gama media-alta que ofrece un rendimiento y una compatibilidad excepcionales para streaming. Su diseño discreto y elegante se integra a la perfección en cualquier salón, mientras que sus múltiples opciones de conexión lo convierten en una opción versátil.

Ofrece un mejor rendimiento que la mayoría de los dispositivos de streaming populares, incluyendo los Chromecast con Google TV, los Fire TV y los Xiaomi TV Box, y es compatible con todas las nuevas tecnologías para la reproducción de contenido (como el códec AV1, 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, etc.).

En general, el MECOOL KM2 Plus Deluxe es una excelente opción para aquellos que buscan un TV Box potente y versátil para ver contenido con tecnologías modernas. Aunque ya tengas un dispositivo streaming, te recomendamos este como una actualización con miras al futuro. Su precio es de 133 €, los cual nos parece justo para lo que ofrece, pero entenderíamos si prefieres una opción menos potente, pero igual de cumplidora.