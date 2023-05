Google TV es actualmente el mejor sistema operativo que puedes usar en un televisor, sin duda alguna. Y el mejor dispositivo para añadir Google TV a tu tele se suele decir que es el Chromecast con Google TV, ya que técnicamente es el oficial. Si bien es muy bueno, tiene un problema importante que no podemos obviar: la falta de almacenamiento y la escasez de puertos.

Los Chromecast con Google TV traen 8 GB de almacenamiento, que en realidad se convierten en solo 4,4 GB de espacio disponible para instalar apps al restar lo que ocupa el sistema. Si a eso le sumamos la gran cantidad de espacio que ocupan apps como YouTube, Netflix o TikTok por su memoria caché, te quedan apenas 1 GB para instalar cosas (o al menos eso es lo que ha pasado en mi tele).

Y lo peor es que el Chromecast con Google TV solo tiene un puerto (el USB-C de carga) y no permite ampliar el almacenamiento sin tener que comprar accesorios extra. Por eso, decidí buscar una alternativa a este útil dongle de Google que me ofrezca la misma experiencia, pero más memoria y más opciones de conectividad. Así es como llegué al Mecool KM7 Plus, un TV Box muy completo que se ha convertido en mi dispositivo favorito para usar Google TV en cualquier televisor.

Review del Mecool KM7 Plus: el TV Box definitivo con Google TV y múltiples conectividades

Antes de nada, aclaremos… ¿qué es el Mecool KM7 Plus? Es un dispositivo que se conecta a tu tele con un cable HDMI para permitirte usar Google TV y todas sus aplicaciones. Funciona exactamente igual a un Chromecast, aunque su diseño sea completamente diferente.

A diferencia del dongle de Google, el Mecool KM7 Plus permite ampliar su almacenamiento con una micro SD, conectarle memorias USB o incluso periféricos como mandos, ratón y teclado, añadirle Internet por cable LAN y conectarle equipos de sonido mediante las conexiones S/PDIF y AV.

Especificaciones del Mecool KM7 Plus

Características Mecool KM7 Plus Dimensiones y peso 98 x 98 x 20,7 mm. 100 gramos. Imagen Resolución 4K (3840 x 2160) a 60 FPS. Soporta los formatos AV1, VP9, 4K, HDR, H.265, HEVC, HDR10+, HDR10 y HLG.

Procesador Amlogic S905Y4 Quad-Core con núcleos Cortex-A55 y gráfica ARM Mali G31 MP2. RAM 2 GB DDR4. Almacenamiento 16 GB eMMC. Sonido Envolvente, compatible con Dolby Atmos y DTS-HD. Conectividad y extras HDMI 2.1, WiFi AC de doble banda, Bluetooth 5.0, 2 puertos USB 2.0, una ranura para tarjetas micro SD de hasta 128 GB, AV, S/PDIF, entrada LAN RJ45, compatible con el Asistente de Google, infrarrojos y con el protocolo de transmisión Chromecast. Sistema operativo Google TV basado en Android 11.

Diseño futurista con múltiples opciones de conectividad y almacenamiento

Es cuestión de gustos, pero a mí el diseño del Mecool KM7 Plus me ha encantado. Es completamente cuadrado, sin curvas en sus bordes o esquinas, con una combinación de colores blanco y negro bastante chula. De cierta forma, nos da vibras de una nave espacial retro. Quizás lo peor de su diseño es el estampado de la marca que no está en sintonía con el resto. Sin embargo, la calidad de construcción es muy buena, que es al fin y al cabo lo más importante.

Está hecho en su totalidad de plástico y es bastante compacto. Se ve muy sutil y elegante debajo de la tele. En la parte frontal tiene tres luces LED: Power (indica si está encendido o apagado), NET (indica si está conectado a Internet) e IR (indica si se están enviando señales por infrarrojo).

En el lateral izquierdo de color blanco, ofrece dos puertos USB-A que te servirán para conectar memorias USB a la tele con películas, series, música, fotos, APK y todo lo que quieras de forma muy sencilla. También puedes aprovechar estos puertos para usar un mando, un ratón, un teclado o cualquier otro periférico que se pueda conectar por USB a Google TV. En ese mismo lado, tiene una ranura para tarjetas micro SD de hasta 128 GB que te permitirá ampliar su almacenamiento de la misma manera que lo harías con un móvil.

Todos los detalles del Mecool KM7 Plus 1 de 5

En la parte trasera, tiene un total de cinco puertos. De derecha a izquierda, son los siguientes:

DC IN : es una entrada para conectarlo a la alimentación (incluye el adaptador de corriente para ello).

: es una entrada para conectarlo a la alimentación (incluye el adaptador de corriente para ello). LAN : el puerto de Ethernet para conectarlo a Internet por cable con una velocidad máxima de 100 Mbps.

: el puerto de Ethernet para conectarlo a Internet por cable con una velocidad máxima de 100 Mbps. HDMI : permite conectar el TV Box a una tele con un cable HDMI a HDMI. Su salida de vídeo puede ser 2K o 4K con una frecuencia de actualización de 60 Hz.

: permite conectar el TV Box a una tele con un cable HDMI a HDMI. Su salida de vídeo puede ser 2K o 4K con una frecuencia de actualización de 60 Hz. AV : es una salida de audio y vídeo compuesto.

: es una salida de audio y vídeo compuesto. S/PDIF: es una salida óptica de audio digital para reproducir el sonido con equipos de audio de alta fidelidad.

¡Va sobrado de opciones de conexión para cubrir absolutamente todas las necesidades! Por cierto, también incluye tres conectividades inalámbricas: WiFi de doble banda, Bluetooth 5.0 e infrarrojos. Esta última es muy importante, ya que lo hace compatible con los mandos tradicionales de los televisores.

De cualquier forma, incluye su propio mando que sigue la línea de diseño de Google, aunque no es tan cómodo e intuitivo como el mando del Chromecast con Google TV. Eso sí, funciona bien y tiene botones muy útiles, como el del Asistente de Google para dar órdenes a la tele con comandos de voz, y los de acceso rápido a las apps YouTube, Netflix, Prime Video y Disney+.

Google TV es el mejor sistema operativo que puede tener tu tele y en este TV Box funciona de lujo

Bajo el capó, lleva el chip Amlogic S905Y4 que es similar en rendimiento al del último Chromecast. Además, monta 2 GB de RAM (500 MB más que el Chromecast) y 16 GB de almacenamiento (el doble que el Chromecast), asegurando así un rendimiento bastante fluido y rápido. Cabe aclarar que no notamos que sea mucho más rápido que el dongle de Google, pero como mínimo funciona igual de bien.

Igualmente, es importante matizar que, aunque trae 16 GB de almacenamiento, solo viene con 9,6 GB de espacio disponible tras restar lo que ocupa el sistema. Aparte, su versión de Google TV está basada en Android TV 11 y el fabricante no ha informado si lo actualizarán a Android TV 12 como los Chromecast con Google TV.

La gran ventaja de Mecool KM7 es que puedes ampliar su almacenamiento muy fácilmente con una micro SD o una memoria USB. Esto ayuda a evitar que se ponga más lento a medida que se va llenando su almacenamiento. Por cierto, otra cosa que evita que su rendimiento merme son las rejillas de ventilación que están en la parte de abajo.

Y por si te lo estabas preguntando, el Mecool KM7 Plus tiene las certificaciones de Google, Netflix y Prime Video para usar la Play Store y reproducir series y películas en máxima calidad sin ningún impedimento. Dicho sea de paso, es compatible con HDR y Dolby Atmos, pero no con Dolby Vision.

¿Vale la pena comprar el Mecool KM7 Plus?

El Mecool KM7 Plus tiene un precio de venta al público de 78,99 $ o unos 72 €. Es unos 10 euros más caro que el Chromecast con Google TV, lo cual es lógico debido a que ofrece más RAM, más almacenamiento y muchísimas más opciones de conectividad.

¿Pero es mejor? Definitivamente sí: funciona igual de bien, tiene más espacio disponible para instalar apps y ofrece muchas opciones para ampliar su almacenamiento con una micro SD o memorias USB. Además, puedes conectarlo a Internet por cable o conectarle periféricos sin necesidad de usar adaptadores. En resumen, es un Chromecast con Google TV, pero sin sus principales debilidades.