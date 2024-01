OUKITEL acaba de lanzar al mercado la tablet OT8, que destaca por su gran pantalla de 11 pulgadas, diseño elegante con un grosor de 7,8 mm y un rendimiento decente. Tiene 6 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una batería de 8800 mAh. Además, viene con una funda tipo libro y un Stylus que funciona sin batería.

Pero lo más llamativo de la OUKITEL OT8 es que es la primera tablet de la marca que es compatible con el contenido en Full HD de servicios de streaming como Disney+, Prime Video, etc. Ahora bien… ¿Qué tal se comporta esta tablet en el día a día? Te lo contamos en esta review.

OUKITEL OT8: un tablet delgada con pantalla 2K y 8000 mAh de batería

Ya tenemos la OUKITEL OT8 en nuestra mesa de análisis para contarte cómo es en el uso real. Pero antes de entrar en detalles, te invitamos a repasar las principales características de la OUKITEL OT8 viendo su ficha técnica a continuación.

Ficha técnica de la OUKITEL OT8

Características OUKITEL OT8 Dimensiones y peso 256,8 x 168,3 x 7,8 mm. 515 gramos. Pantalla 11″ Full HD+ (1920 x 1200 píxeles) con relación de aspecto 16:10, panel INCELL, 205 ppi, 350 nits de brillo, relación cuerpo-pantalla del 81%, contraste 1000:1 y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador Unisoc Tiger T606 de 12 nm con 8 núcleos y gráfica Arm Mali G57. RAM 6 GB LPDDR4x, ampliable hasta 30 GB con RAM virtual. Almacenamiento 256 GB en formato UFS, ampliable con tarjeta microSD hasta 1 TB. Cámara trasera 13 MP (sensor SAMSUNG @S5K3L8) con f/2.2 y visión de 81,3º. Graba hasta en 1080p a 30 FPS. Cámara frontal 8 MP (sensor SONY @IMX219) con f/2.2 y visión de 77º. Graba hasta en 720p a 30 FPS. Conectividad y extras USB Tipo C, Dual SIM 4G, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, jack de 3.5 mm y altavoces cuádruples. Batería 8800 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 13.

Es una tablet delgada y ligera para su tamaño

La OUKITEL OT8 es una tablet que llama la atención por su gran pantalla de 11 pulgadas con resolución Full HD+. Se trata de un panel INCELL con una buena calidad de imagen, unos colores vivos y unos ángulos de visión amplios. La pantalla tiene una relación de aspecto de 16:10, lo que la hace ideal para ver vídeos y jugar. Además, cuenta con una protección Corning Gorilla Glass 5 que le aporta resistencia a los arañazos y golpes.

El diseño de la tablet es elegante y minimalista. Tiene unos marcos reducidos que le dan una relación cuerpo-pantalla del 81%. El cuerpo es de aluminio y tiene un acabado mate que le da un toque premium. La tablet es bastante delgada (7,8 mm) y ligera (515 gramos) para su tamaño, lo cual hace que sea muy cómoda de usar. No cansa la mano y se puede sujetar sin molestias.

Todos los detalles de la tablet OUKITEL OT8 1 de 16

En la parte trasera encontramos la cámara principal de 13 MP junto con el logotipo de la marca. En el lateral derecho tenemos solamente el botón para controlar el volumen. En la parte inferior, cuenta con un puerto USB-C, un par de altavoces, y una bandeja de tarjeta SIM y micro SD. El jack de auriculares se encuentra en la esquina inferior derecha y en la parte superior cuenta con un botón de encendido y dos altavoces más que ofrecen un sonido potente y claro.

La tablet viene con una funda tipo libro de silicona que protege al cuerpo de posibles caídas y golpes. La funda tiene un soporte trasero que permite colocar la tablet de pie para ver vídeos o escribir cómodamente. Eso sí, esta funda no cuenta con encendido inteligente, lo que significa que la pantalla no se enciende al abrirla ni se apaga al cerrarla.

También trae un lápiz óptico bastante sencillo que no requiere batería y no tiene botones. Más adelante te contaremos nuestra experiencia dibujando con este lápiz en la tablet, pero desde ya te advertimos que no es lo mejor para quienes quieran hacer dibujos o diseños con un gran nivel de detalles. Y no nos sorprende, ya que es un stylus universal (que también podrás usar en tu móvil) que no está optimizado para la tablet y que lo incluyen a modo de obsequio.

Rendimiento justo para tareas básicas

La OUKITEL OT8 no va sobrada en rendimiento. Es una tablet de baja potencia diseñada para tareas básicas, como leer, reproducir vídeos o ver contenido en streaming. Sirve para jugar a algunos juegos, siempre y cuando sean sencillos y no sean muy demandantes gráficamente.

En resumen, el rendimiento de la tablet es decente para el uso cotidiano. Su procesador Unisoc Tiger T606 es un chip de 12 nm con 8 núcleos con una gráfica Arm Mali G57, respaldado por 6 GB de RAM LPDDR4x (expandible hasta 30 GB de forma virtual), y un almacenamiento de 256 GB en formato UFS, que se puede ampliar con una tarjeta microSD de hasta 1 TB.

El sistema operativo que lleva es Android 13 con una interfaz limpia y fluida, sin apenas aplicaciones preinstaladas. Todo esto permite que la tablet ofrezca una experiencia de uso impecable, siempre y cuando no le exijas demás.

Por cierto, la OUKITEL OT8 se puede usar como un teléfono, ya que tiene dos ranuras para tarjetas SIM 4G. Además, es compatible con la mayoría de operadoras y tiene WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, GALILEO y Beidou. La conexión es estable y rápida, tanto en datos como en WiFi. La tablet también tiene un jack de auriculares de 3.5 mm, algo que se agradece en estos tiempos.

Por otra parte, debemos resaltar que la OUKITEL OT8 está muy bien para jugar en streaming, por la gran pantalla y los cuatro altavoces que tiene. Usando servicios como GeForce Now o Steam Link, por ejemplo, puedes convertirla en una consola portátil de última generación.

Software y hardware de la OUKITEL OT8 en detalle 1 de 8

La pantalla es perfecta para ver películas y series, pero no para dibujar

A diferencia de otras tablets similares en su mismo rango de precio, la OUKITEL OT8 tiene Widevine L1. Gracias a ello, pudimos ver en ella contenido de Prime Video y Disney+ en Full HD sin ningún tipo de limitación. Con Netflix sí que hay una limitación en la resolución, ya que la tablet no posee la certificación de la plataforma de streaming (esperemos que pronto la actualicen para poder reproducir Netflix en Full HD).

La calidad de imagen es muy buena para ser un panel LCD, pero tenemos que decir que nos ha decepcionado su rendimiento con el lápiz óptico que se incluye como regalo (no es una característica de la tablet que la marca resalte).

Si quieres una tablet con la que sientas que dibujas sobre papel, la OUKITEL OT8 no es para ti. Y es que, a pesar de que incluye un lápiz óptico de buena calidad, se nota un pequeño retraso al dibujar a mano alzada. La pantalla tampoco diferencia las presiones en el trazado, por lo que no es ideal para hacer dibujos o diseños que requieran detalles sutiles. Aun así, nos gusta que traiga su propio lápiz, pues viene bien para tomar notas.

Detalles del lápiz óptico de la OUKITEL OT8 1 de 3

Cuánto dura la batería de la OUKITEL OT8

La batería es una de las mejoras cosas de esta tablet. Tiene una capacidad de 8800 mAh, que le da una autonomía de un día con un uso normal, aunque se puede extender hasta 2 días con un uso moderado o activando su modo de ahorro de energía. La OUKITEL OT8 también tiene una carga rápida de 18 W, que permite cargarla en unas tres horas.

¿Vale la pena comprar la tablet OUKITEL OT8?

La OUKITEL OT8 es una tablet que ofrece una buena relación calidad-precio para los que buscan una gran pantalla, un diseño elegante y un rendimiento decente. Destaca por su pantalla Full HD+ de 11 pulgadas, su batería de 8800 mAh, su almacenamiento de 256 GB y sus altavoces cuádruples. Además, viene con una funda tipo libro y un lápiz óptico que funciona sin batería.

Tiene algunos aspectos mejorables, como el lag del lápiz, la falta de encendido inteligente en la funda o la ausencia de certificación de Netflix para ver contenido en Full HD. Sin embargo, son detalles menores que no empañan la buena experiencia que ofrece esta tablet.

Actualmente, la OUKITEL OT8 se puede comprar en la tienda oficial de la marca por unos 170,99 €, lo que representa una gran rebaja con respecto a su precio original de 284,99 €. Con este precio, es imposible no recomendarla. Si sus limitaciones no son una molestia para ti, ¡ve a por ella!