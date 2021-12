L-Launcher gratuito y con apps para smartwatch que no tenga Wear OS

Lo que comenzó como un sistema operativo para móviles se ha extendido a prácticamente cualquier dispositivo que tenga una pantalla. Hoy en día, no solo tenemos Android en los smartphones, también existe Android Automotive para coches, Android TV para Smart TV y por supuesto Wear OS para relojes inteligentes.

Ahora bien, para la mayoría de estas versiones del sistema operativo de Google puedes encontrar una gran variedad de launchers. Esto no pasa con los smartwatches, ya que muchas partes de Wear OS no son de código abierto. Así que para los relojes que no tienen este sistema y usan Android, no hay muchos launcher de calidad. Pero por suerte, ha llegado L-Launcher, un lanzador para smartwatches sin Wear OS.

Así es L-Launcher, gratuito y con cajón de apps para smartwatch sin Wear OS

L-Launcher es un lanzador de aplicaciones gratuito que puede instalarse en aquellos relojes inteligentes que no tienen Wear OS, pero que ejecutan Android, por ejemplo, el Kospet Optimus 2.

Este launcher lleva más de dos años en desarrollo y ofrece una interfaz muy similar a la de Wear OS 3, por lo que si quieres brindar a tu smartwatch una apariencia similar al Galaxy Watch 4, tienes que instalarlo. Como se puede ver en el vídeo que te hemos dejado arriba, con el lanzador puede configurarse un cajón de apps muy parecido al que estamos acostumbrados a usar en nuestro móvil.

Además, el usuario puede modificar la interfaz agregando esferas adicionales a la izquierda o derecha de la ventana principal del smartwatch. Asimismo, cuenta con una ventana para notificaciones y para el clima que pueden ajustarse según tus preferencias personales. Finalmente, L-Launcher soporta una gran variedad de esferas o watchfaces para que puedas configurarlo a tu gusto.

¿Cómo descargar L-Launcher para tu smartwatch?

Por el momento, L-Launcher solo está disponible para los smartwatches que ejecuten Android, tanto redondos como cuadrados, y que estén basados en una arquitectura ARM / ARM64. Para descargarlo solo tienes que ingresar en la página de su desarrollador y pinchar el botón Download. Además, en su GitHub puedes descargar de forma gratuita una gran cantidad de esferas para este lanzador. Y tú… ¿Te animarás a probar el L-Launcher?