Una ROM personalizada (o custom ROM), es la clase de recurso que muchos agradecen tener cuando los dispositivos comienzan a dejar de recibir el soporte de su fuente oficial por antigüedad. Por eso no es poco común encontrar diferentes custom ROM para todo tipo de móviles. Ni hablar de la cantidad de tutoriales para instalar una custom ROM sin morir en el proceso.

Hasta ahora, de las más famosas custom ROM que se conocen es LineageOS, la cual ha ayudado a muchos dispositivos con varios años a cuestas a continuar funcionando tal como lo hicieron desde su primer día. Si quieres instalar esta ROM o cualquier otra custom ROM, entonces quédate para que sepas qué no debes hacer o cuáles errores es preferible evitar para no dañar tu móvil. Empecemos.

Asumir que para instalar tu custom ROM necesitas rootear sí o sí tu móvil

La práctica de rootear los móviles Android se hizo muy frecuente en el pasado, cuando era necesario ver funciones que usualmente no aparecían en la versión regular del software, sino que se encontraban ocultas para sus usuarios. Y por supuesto, en ese entonces, para poder instalar la custom ROM, se hacía obligatorio rootear de antemano. Pues bien, esta ahora es una práctica que, en la actualidad, no es tan necesaria como pensarías.

Y es que, con el paso del tiempo y las actualizaciones de Android, muchas de las funciones que antes estaban ocultas y requerían rootear para poder verlas, ahora se encuentran servidas en bandeja de plata para los usuarios normales. Dependiendo de la custom ROM que desees instalar, es muy posible que tu móvil no necesite del paso extra de rootear para poder funcionar. Y menos mal, puesto que el proceso siempre ha tenido riesgos de dañar los dispositivos en caso de realizarse de forma equivocada.

Flashear el kernel de tu móvil sin tener experiencia en la materia

Flashear el kernel de tu Android sin conocer enteramente el proceso y lo que haces es igual a zambullirte al agua honda sin saber nadar: pones en riesgo la vida de tu dispositivo. Por eso es preferible que te abstengas de efectuar este paso si no posees la experiencia necesaria.

Recuerda que el kernel es un elemento vital para el correcto funcionamiento de los móviles. Es el que crea la comunicación entre software y hardware, por lo que si deja de servir, será imposible volver a utilizar la terminal.

Es una práctica común que a la hora de instalar una custom ROM, se necesite flashear el kernel, y por eso es importante que antes de hacer cualquier cosa, te instruyas como se debe. O, como otra alternativa, que lo dejes en manos de un experto en la materia.

Omitir pasos a la hora de desbloquear el bootloader de tu móvil

Otro paso vital para instalar una custom ROM suele ser el desbloqueo del bootloader. Este siempre viene bloqueado en los dispositivos Android por defecto, evitando así que se puedan instalar otros sistemas operativos o ROM. De modo que, para poder conseguir lo que deseas, que es instalar la custom ROM que tienes en mente, necesitas poder acceder al bootloader sin problemas.

Sin embargo, no es tan fácil como suena. De hecho, para poder hacerlo bien, debes de tomar en cuenta un par de cosas. La primera es que consigas el tutorial para desbloquear el bootloader de tu modelo de smartphone específico de una fuente confiable. La segunda, por su parte, es seguir el procedimiento al pie de la letra, sin omitir ni intercambiar pasos durante el proceso.

Solo así podrás desbloquear correctamente tu bootloader e instalar la custom ROM. Aunque no lo creas, este error suele ser uno de los más frecuentes que impiden que los demás puedan instalar la custom ROM en sus dispositivos.

Instalar una custom ROM basada en una versión beta de Android

Muchas veces, las custom ROM salen tan pronto como aparece la versión beta de Android más reciente. Esto se hace para que todos los usuarios, sin distinción, puedan tener oportunidad de probar los beneficios de dicha versión en sus móviles. No obstante, esta práctica no es muy buena que digamos, y la razón es sencilla.

Al ser versiones beta, significa que no estarán del todo desarrolladas o tendrán errores que los desarrolladores esperan ver para corregir en una mejor versión posteriormente. La inestabilidad de las versiones beta no hacen conveniente escoger custom ROM basadas en ellas, por el simple riesgo de encontrar errores durante su uso.

En estos casos, siempre será preferible esperar la custom ROM basada en la versión estable de Android deseada.

Comprometer la garantía de tu móvil al instalar una custom ROM sin saber si la necesitas

En vez de apresurarte a instalar una custom ROM para estar al día con lo último de Android, es conveniente que antes te asegures de algo fundamental. Esto es, verificar que tu móvil tenga o no soporte por parte de su desarrollador oficial.

¿El motivo? Comprometerás la garantía si instalas la custom ROM, y por ende, dejarás de recibir los beneficios oficiales que traen las actualizaciones de seguridad pertinentes. Por eso es importante saber si tu modelo Android continúa recibiendo soporte o no. De ser negativo el caso, entonces no te detengas, puedes seguir aprovechando el dispositivo consiguiendo las actualizaciones por tu cuenta.

Olvidar hacer la copia de seguridad antes de instalar la custom ROM

Este detalle es relevante, siendo que, inevitablemente, dentro de los pasos para instalar una custom ROM, siempre sucederá que la memoria de tu teléfono se quedará en blanco. Para evitar perder cualquier archivo crucial, siempre se debe realizar una copia de seguridad previa, en donde tendrás respaldados los archivos viejos y podrás recuperarlos después.

Existen diferentes maneras de efectuar copias de seguridad, ya sea en tarjetas de memoria o en la nube. Elige la que mejor te parezca y asegúrate de guardar la información de tu móvil en un lugar seguro.

Dejar de intentarlo si al inicio no consigues la custom ROM que deseas para tu móvil

Con la cantidad de sistemas Android y modelo de móviles que existen, no es raro ser incapaz de conseguir una custom ROM específica para tu dispositivo. Sin embargo, esto no es el fin del mundo, ni significa que por no hallarla, debas de darte por vencido. Después de todo, siempre puedes recurrir a una GSI (imagen genérica del sistema), lo que te permitirá tener la ROM que desees sin importar el modelo de tu móvil en cuestión.

Muchos desarrolladores de Android incluso han subido sus propios GSI para distintos dispositivos, así que es posible que si puedas conseguir la necesaria para ti.

No elegir a conciencia con cuál custom ROM quedarte

La cantidad de custom ROM que existen actualmente es enorme, y puede que te arrepientas de haber instalado una en vez de otra, mucho más acorde a tus gustos y preferencias. Para evitar este tipo de escenarios tan desagradables, es importante que hagas una investigación extensa sobre las custom ROM disponibles para tu móvil.

Revisa bien las características y funciones que ofrece cada una, así como también visualiza de antemano las capturas en donde es posible detallar la interfaz en lo visual. Si encuentras una que se acomode a tus gustos luego de descartar el resto disponible, será mejor que elegir a ciegas y luego encontrar otra opción cuando ya es demasiado tarde.

Mezclar procedimientos de diferentes guías a la vez u omitir pasos

Inventar, saltarse pasos o empezar a seguir los de una guía para después pasar a los de otra, son también errores comunes que crean la receta al fracaso a la hora de instalar una custom ROM. Ten presente siempre que este procedimiento es muy delicado y puede poner en riesgo tu móvil.

Los pasos que una guía tiene (que recuerda, debes de asegurarte de que provenga de una fuente oficial) no necesariamente serán los mismos que se ven en otra, aunque las dos lleguen al mismo resultado. Si vas a instalar una custom ROM en tu móvil Android, debes apegarte a una sola y seguir sus pasos al pie de la letra.

No preparar alternativas o planes secundarios en caso de que las cosas vayan mal

Por último, pero no menos importante: siempre ten a la mano planes alternativos en caso de que la instalación resulte de la peor forma. O de lo contrario, podrías quedarte sin móvil. Para ello, debes hacer tu parte: investigar, estudiar, leer comentarios de otros usuarios que ya usaron la custom ROM que tienes en mira, y pensar de qué manera recuperar tu móvil en caso de que suceda el peor escenario.

La idea siempre es que el proceso dé resultado y no haya ningún problema, pero nunca se pueden tomar suficientes precauciones.

En definitiva, el mejor consejo para no equivocarte es “no enloquezcas ni te desesperes”. El instalar una custom ROM requiere de todo tu conocimiento, dedicación y disposición a hacer las cosas bien para tener el resultado que deseas.