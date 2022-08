La comunidad detrás de LineageOS 19 está haciendo un trabajo increíble. Ya han adaptado esta ROM personalizada basada en Android 12 para los POCO X3 Pro, OnePlus 9, Xiaomi Mi A1, Galaxy S10, Xiaomi Mi 10T, POCO F3, Xiaomi Mi 6, Moto G 5G y Motorola Edge. Ahora, han anunciado que LineageOS 19 ya está disponible también para los OnePlus 8, 8 Pro y 8T, así como para los Galaxy A52 4G y Galaxy A72. En total, son cinco los dispositivos que ya pueden instalar LineageOS 19 sin problemas.

Recordemos que la serie OnePlus 8 recibió este año la actualización oficial a Android 12 mediante la capa OxygenOS 12, pero muchos usuarios prefirieron no instalarla por estar repleta de fallos. Si eres uno de esos usuarios, la solución que buscabas para tener Android 12 de forma segura puede que sea LineageOS 19.

Por otro lado, los gama media Galaxy A52 4G y Galaxy A72 de Samsung actualizaron a Android 12 a principios de este año con la capa One UI 4.1. Estos no presentaron fallos que arruinaran la experiencia, pero todos sabemos lo saturada de opciones y apps que es la capa de personalización de Samsung, por lo que si deseas una experiencia de Android 12 más limpia, minimalista y fluida, deberías probar LineageOS 19. A continuación, te explicamos cómo descargar esta custom ROM.

Ya puedes descargar LineageOS 19 para los OnePlus 8, Galaxy A52 4G y Galaxy A72

Aquí te dejamos los enlaces de descarga de los archivos ZIP flasheables de LineageOS 19 para los cinco nuevos móviles compatibles:

OnePlus 8 (instantnoodle) – Descargar

(instantnoodle) – Descargar OnePlus 8 Pro (instantnoodlep) – Descargar

(instantnoodlep) – Descargar OnePlus 8T (kebab) – Descargar

(kebab) – Descargar Samsung Galaxy A52 4G (a52q) – Descargar

(a52q) – Descargar Samsung Galaxy A72 (a72q) – Descargar

Pincha el enlace de «Descargar» del móvil que tengas y luego pulsa en «Get the builds here» en la página que se abrirá. Una vez que descargues la ROM, puedes seguir este tutorial para saber cómo instalar LineageOS en cualquier Android. Asimismo, ten en cuenta que LineageOS 19 viene sin aplicaciones de Google, así que seguramente también te interese ver cómo instalar las GApps en tu móvil Android.

Recuerda que para instalar LineageOS (y cualquier otra ROM personalizada) en tu móvil Android debes desbloquear su bootloader e instalarle una custom recovery como TWRP. Esto anula la garantía del smartphone y probablemente hará que no recibas más actualizaciones oficiales, lo cual no es un problema para dispositivos con más de 3 años de antigüedad.