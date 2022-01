Hace 2 años, Sonos (una marca de altavoces inteligentes y barras de sonido) interpuso dos demandas contra Google por robarles su tecnología de altavoces multiroom e infringir 100 patentes. Más tarde, los demandaron alegando que toda la línea de productos Chromecast y Nest de la compañía violaba cinco de las patentes de audio inalámbrico de Sonos.

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos falló a favor de Sonos, lo que ha hecho que Google tenga que realizar una serie de cambios en sus productos y frenar la exportación de algunos. Como la gran G no está dispuesta a pagar la licencia de la patente (por ahora), eliminaron la posibilidad de controlar los altavoces inteligentes con los botones de volumen de los móviles y tablets Android.

Sin embargo, parece que hay una manera de recuperar esta función, siempre y cuando tu dispositivo Android tenga root.

Root al rescate: recupera la posibilidad de controlar grupos de altavoces con tu Android

El primer cambio que hizo Google para evitar sin éxito la infracción de patentes fue bloquear las pulsaciones de las teclas de volumen en AOSP (el proyecto de código abierto de Android) para que no se enviaran a la sesión multimedia (la aplicación que reproduce audio o vídeo) si se estaba transmitiendo a un dispositivo con Google Cast (el protocolo que te permite enviar vídeos a un Chromecast o música a un Google Home / Nest).

Google volvió a cambiar los controles de volumen en la versión 26 de Android 12, que se envió a los teléfonos de Google como parte del parche de seguridad de enero de 2022. Con esta última modificación los botones de volumen pueden volver a controlar altavoces individuales que soportan Google Cast, pero el control de grupos de altavoces sigue bloqueado.

El flag oculto llamado «config_volumeAdjustmentForRemoteGroupSessions» es el que controla este comportamiento. Google lo tiene desactivado en los Pixel, pero por defecto viene activo en AOSP, así como en los móviles de los fabricantes que tienen licencia de las patentes de Sonos (o que no las están infringiendo en primer lugar).

Cómo volver a controlar el volumen de grupos de altavoces con un Android rooteado

La buena noticia es que no es muy difícil forzar el comportamiento que quieras de este flag, si tu Android está rooteado. Google está utilizando una superposición de recursos en tiempo de ejecución (RRO) en los dispositivos Pixel para cambiar el valor de la función de ajuste de volumen, por lo que la creación de una RRO con una prioridad más alta y con el flag establecido en «true» debería arreglarlo. Si Google no hubiera parcheado el método no root para crear Overlays, ni siquiera haría falta el root,

Si no eres un usuario muy avanzado, hay un módulo de Magisk que activa en tu Android el control de grupos de altavoces con Google Cast sin complicaciones. Aquí abajo te dejamos el enlace para descargarlo.

Descargar | Módulo Magisk para Android 12 que arregla el control de grupos de altavoces

Fuente | XDA