Navidad es la época perfecta del año para pasar todo el día tirado en el sofá disfrutando de buenas pelis. Pero si este año no solo quieres ver las típicas películas navideñas, sino también disfrutar de algo totalmente diferente, pues has llegado al lugar indicado.

En las plataformas de streaming puedes encontrar todo tipo de películas de Navidad, desde las clásicas comedias familiares hasta cine de terror navideño. Por ello, en esta ocasión te traemos una lista de las mejores películas con las que sentirás miedo en estas fiestas.

Las 6 mejores películas de miedo para esta Navidad

Si te gustan las pelis de terror y las navideñas, entonces estás de suerte, ya que todas las películas que te recomendamos a continuación reúnen estos dos géneros. Y no te preocupes, te contaremos en qué servicio de streaming puedes ver cada una de ellas. ¿Preparado para tener un buen susto navideño? Pues empecemos.

Rare Exports: Un cuento gamberro de Navidad

Si tienes Prime Video, no puedes dejar de ver esta película. En ella conocerás la historia de un grupo de científicos que han viajado hasta el norte de Finlandia para intentar estudiar a una extraña criatura que muchos han intentado atrapar sin conseguirlo.

Sin embargo, todo comenzará a ponerse interesante cuando descubramos que la misteriosa y terrorífica criatura es nada más y nada menos que nuestro héroe navideño de toda la vida. Prepárate para ver a Santa Claus como nunca lo has visto en un espectáculo de terror y violencia navideña.

Gremlins

La Navidad tiene muchas películas clásicas: El Grinch, Qué bello es vivir o Solo en casa. Pero el cine de terror navideño también tiene su propio clásico y ese título le corresponde a los Gremlins. Esta es una película de 1984 que está disponible en HBO Max y que una vez que la veas se quedará para siempre en tu memoria.

La película sigue la vida de Billy, un niño que recibe un regalo de Navidad de su padre que vuelve del extranjero. Este obsequio es una extraña y tierna criatura llamada mogwai que viene con tres reglas fundamentales que su propietario debe cumplir: no mojarlo, no exponerlo al sol y no darle de comer después de la medianoche.

¿Qué podría salir mal? Pues descúbrelo tú mismo viendo el desastre navideño que sucede cuando el niño rompa las reglas.

Parking 2

Si te gusta una buena dosis de suspenso en tus películas de terror, esta es la que tienes que ver. Parking 2 se desarrolla en Nochebuena, día en el que Angela se encuentra trabajando hasta tarde. Al terminar su larga jornada laboral se prepara para abandonar su trabajo, pero al llegar al parking su coche no enciende.

Ante esta situación, el vigilante del aparcadero (la única otra persona que queda en el edificio) decide invitar a cenar a la atractiva mujer. Angela lo rechaza, opta por abandonar su vehículo y se dispone a coger un taxi. Sin embargo, un extraño la intercepta durmiéndola con cloroformo. Al despertar nuestra protagonista se encontrará atada en una mesa y vivirá la cena de Nochebuena más terrorífica de su vida.

Esta intrigante película de terror navideña dura solo 98 minutos y la puedes disfrutar en Amazon Prime Video y Movistar+.

Pesadilla antes de Navidad

Hasta ahora, ninguna de las películas que hemos recomendado son aptas para niños y niñas. Pero esta que te traemos a continuación es una excelente animación navideña que puedes disfrutar con los más pequeños de la casa. Se trata del clásico Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton que puedes ver tanto en Halloween como en estas fiestas.

Esta película que está disponible en Disney Plus nos transporta a la vida de Jack Skellington, el rey de la ciudad de Halloween que está cansado de organizar todos los años la misma festividad terrorífica. Por accidente Jack descubre la ciudad de la Navidad y queda totalmente fascinado con esta desconocida celebración.

Ahora, el rey del Halloween quiere hacerse cargo de la Navidad y para ello secuestrará al querido Papá Noel haciendo más macabra esta celebración. Descubre cómo termina esta fantástica historia animada.

Navidad sangrienta

Navidad Sangrienta es un remake de una peli de 1974 y que puedes disfrutar en Amazon Prime Video. En él conocerás a un grupo de estudiantes universitarias que próximamente se irán a sus casas para pasar las fiestas navideñas.

Antes de marcharse, las chicas tendrán una fiesta de Navidad en donde comienzan a ser acosadas y perseguidas por un extraño enmascarado que pretende acabar con cada una de ellas. De esta forma iniciará una persecución sangrienta e impactante en la que las chicas intentarán mantenerse con vida hasta Nochebuena.

Como curiosidad, esta es una de las pocas películas navideñas de terror hecha por un equipo conformado casi en su totalidad por mujeres. Por lo que si te gusta el cine feminista, esta es una buena elección para ti.

Ana y el apocalipsis

Para finalizar este repaso de las pelis de miedo más terroríficas que puedes disfrutar en Navidad, te traemos una que puedes ver en Filmin. En este caso hablamos de Ana y el apocalipsis, una película que mezcla tres géneros que muy pocos se atreverían a combinar: musical, terror y cine de navidad. Pero no te preocupes, esta película es muy buena.

En esta peli la protagonista es Ana, una chica que vive en el tranquilo pueblo de Little Haven. Sin embargo, todo cambiará cuando la localidad comience a ser atacada en Navidad por una horda de zombies que amenaza con arruinar las fiestas. Pero nuestra protagonista y sus amigos no dejarán que esto suceda. Para evitarlo usarán los más poderosos números musicales navideños con los que pretenden acabar con estos monstruos. ¿Lo lograrán? Descúbrelo tú mismo.

Sin duda alguna, estas pelis navideñas de miedo te harán pasar unos buenos sustos durante las fiestas. Ahora bien, si te han parecido muy terroríficas y quieres ver algo más típico de las Navidades, pues te recomendamos que le eches un vistazo a estas 10 películas de Navidad que puedes ver en HBO Max.