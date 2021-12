¿A quién no le gusta ver una buena película navideña en esta época del año? Este tipo de pelis tienen el poder de inyectarte esa dosis necesaria de alegría festiva para ponerte a tono con la Navidad. Ahora con los servicios de streaming es muy fácil encontrar la peli de Navidad perfecta para ver, ya que no tienes que esperar a que la pasen en la tele y hay un catálogo abundante de donde elegir.

Si no quieres perder tu tiempo buscando y buscando en los eternos catálogos de las plataformas de streaming, no te preocupes. Aquí hemos preparado una lista de 10 películas perfectas para ver en Navidad que están disponibles en HBO Max. Este servicio llegó recientemente a España, pero justo a tiempo para estas fiestas. ¿Estás listo? Vamos allá…

Las 10 mejores películas de Navidad en HBO Max

Para la selección, hemos hecho una mezcla de clásicos con novedades por si te sientes nostálgico o si quieres ver algo nuevo e interesante. ¡Es imposible que no encuentres una película que te guste! Sin más dilación, veamos las pelis navideñas de HBO Max más recomendadas.

Navidad en 8 Bits (2021)

Es el bombazo que HBO Max ha lanzado en exclusiva para Navidad. Se trata de una comedia ambientada en el Chicago de los años 80 donde acompañamos a un niño de 10 años que hará lo que sea para conseguir la última consola de Nintendo en Navidad. Él y sus amigos idearán una estrategia para poder jugar con la videoconsola de 8 bits. ¿Les saldrá bien la jugada? Si eres gamer, sobre todo si viviste aquella época, mírala porque te gustará.

Ver Navidad en 8 bits | Dura 97 minutos

El Grinch (2000)

¡Un clásico absoluto de Navidad! Está disponible en HBO Max (también en Netflix y Prime Video) y es ideal para ver en estas fechas. Si eres del 1 % de la población mundial que aún no ha visto El Grinch, te contamos que es una peli basada en el cuento infantil homónimo del Dr. Seuss. Nos narra la historia del Grinch, un ogro amargado que odia la Navidad y que un día decide arruinarla para la desgracia del pueblo Villa Quién.

Pero no te preocupes, no es una historia triste. De hecho, al final hay una moraleja muy buena para niños. Además, tiene un despliegue audiovisual y humorístico de la mano del gran Jim Carrey que todos disfrutarán. Es una peli muy divertida y entretenida de ver que no entendemos por qué los críticos la desprestigiaron en su momento.

Ver El Grinch | Dura 105 minutos

Navidad por siempre y para siempre (2019)

Si quieres ver algo más ligero, esta es para ti. Navidad por siempre y para siempre es una de esas típicas películas que se hacen para la televisión con poco presupuesto, pero con una historia entretenida que fluye bien y se deja ver. Cuenta el relato de una exitosa ejecutiva que regresa a su pueblo natal para vender la tienda navideña de su abuelo, la cual acaba de heredar, aunque luego se da cuenta del valor emocional que tiene el local. ¿La venderá pese a ello?

Ver Navidad por siempre y para siempre | Dura 87 minutos

El día de la bestia (1995)

El día de la bestia es una comedia de horror que es considerada por muchos una película de culto. Su historia se centra en un sacerdote vasco que descifró un mensaje secreto alarmante: el Anticristo nacerá el 25 de diciembre de 1995 en Madrid, donde casualmente se ha desatado una ola de vandalismo. A partir de allí, la película se vuelve muy loca con el sacerdote intentando encontrar el lugar de nacimiento del ser maligno.

Ver El día de la bestia | Dura 103 minutos

El Cascanueces (2015)

Esta película de animación basada en un cuento de E. T. A. Hoffmann y hecha en Perú, es perfecta para ver en Navidad. Es un relato fantástico donde presenciamos el conflicto entre dos hermanos, Marie y Fritz, que deben compartir el único regalo de Navidad que recibieron: un cascanueces. Pero el verdadero problema central de la historia es que este juguete tiene vida y al parecer debe librar una batalla contra el Rey Ratón.

Ver El Cascanueces | Dura 76 minutos

El hermano de Santa (2007)

¿Nunca te has puesto a pensar si Santa tiene hermanos? Sea como sea, la película «El hermano de Santa» responderá a esta duda existencial. Para sorpresa de muchos, el hermano de Santa se llama Fred Claus y es completamente opuesto a él. Es resentido y amargado, lo cual se debe a que siempre vivió a la sombra del éxito de su hermano. El caso es que en esta peli Fred trabajará para Santa, pero como no es bueno como duende, podría arruinar la Navidad.

Ver El hermano de Santa | Dura 116 minutos

Gremlins (1984)

¡Otro clásicazo! Gremlins es de esas películas de terror que ya tienes que haber visto. ¿No la conocías? Trata sobre un padre que le regala a su hijo en Navidad una pequeña criatura llamada Mogwai, la cual se debe cuidar siguiendo unas reglas específicas. La criatura es tierna y encantadora, pero si se rompen las reglas todo se puede descontrolar. Lo que pasa a continuación suponemos que ya te lo puedes imaginar.

Ver Gremlins | Dura 111 minutos

Una loca Navidad (2018)

Una loca Navidad es otra peli fácil de ver y perfecta para disfrutar en familia o en pareja, pues es una comedia romántica. Narra la historia de una repostera que no está muy emocionada por la Navidad, ya que recientemente rompió con su novio. Para su fortuna, no tarda en conocer a un apuesto soldado que aparece en su sala, como si fuera un milagro de Navidad, junto con un secreto mágico para animarla.

Ver Una loca Navidad | Dura 85 minutos

Plácido (1961)

Nos vamos a la época donde las pelis se hacían en blanco y negro por necesidad y no por elección. Plácido, en este caso, es un clásico atemporal del cine español que no se resiente por la calidad de imagen de aquellos tiempos.

Esta peli transcurre en una pequeña ciudad de provincias donde unas burguesas ociosas organizan el evento «Siente a un pobre en su mesa» para celebrar la Navidad. El resultado es una crítica social brutal e ideal para reflexionar en estas fiestas.

Ver Plácido | Dura 83 minutos

Dear Christmas (2020)

Otra película agradable de ver en esta Navidad es Dear Christmas con Melissa Joan Hart y Jason Priestley en los papeles estelares. Ella hace de una chica que tiene un podcast y él de un bombero local. Por cosas de la vida, estas dos personas se conocen y terminan protagonizando un entretenido romance navideño.

Ver Dear Christmas | Dura 87 minutos

¡Eso es todo! Si quieres recomendarnos otra que no está en esta lista, eres libre de hacerlo. ¡Ah! Y si solo buscas algo interesante para ver en la tele, sin ser de temática navideña necesariamente, mira este artículo con las 7 mejores series de HBO Max en España.