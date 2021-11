Las 7 mejores series de HBO Max en España ACTUALIZADO

Es oficial, HBO Max ya está disponible en España con una gran variedad de contenido para disfrutar. Esta plataforma de suscripción en streaming cuenta con excelentes producciones para todas las edades. Si tienes dudas con respecto a este nuevo servicio puedes echarle un vistazo a este artículo donde explicamos las 5 cosas que debes saber ahora que HBO Max llegó a España.

En esta plataforma encontrarás un amplio catálogo de series, en el que destacan las comedias, dramas, musicales, series animadas, policiales y de terror. ¿No sabes por cuál empezar? Pues aquí te traemos una selección de las 7 mejores series que te ofrece HBO Max en su aterrizaje a nuestro país.

7 series de HBO Max que tienes que ver

Sabemos que HBO siempre se ha caracterizado por tener series muy aclamadas por la crítica y que probablemente ya conozcas. En esta lista no incluiremos series famosas como Juego de tronos, True Detective, Rick y Morty, Vikingos o Los Sopranos. Por el contrario, hemos seleccionado las 7 mejores series que probablemente aún no has visto y que puedes disfrutar en HBO Max.

Mare of Easttown

Esta es una miniserie de 7 episodios que cuenta la vida de Mare Sheehan, una detective que a pesar de ser una gloria del deporte para su pequeño pueblo Easttown, lleva consigo una pesada carga emocional con la que debe lidiar. Enfrentando su propio drama personal, Mare deberá además investigar un misterioso caso de asesinato. Protagonizada por la ganadora del Oscar, Kate Winslet, esta serie te encantará si eres amantes del drama y los thrillers policiales.

Euphoria

Protagonizada por la joven actriz Zendaya, Euphoria es una de las series más exitosas de HBO de los últimos años. Narra las vivencias de Rue, una joven adicta que regresa al instituto luego de una estadía en el centro de rehabilitación. Al volver conoce a Jules, una chica que se convertirá en su mejor amiga y con quien afrontará el drama de la adolescencia: conflictos de identidad, drogas, las redes sociales, el sexo, el amor y la amistad.

Un drama juvenil totalmente recomendado que destaca por la actuación de Zendaya, la cual le dio el Emmy a mejor actriz, y por su puesta en escena tan poderosa. Además, HBO ya garantizó la segunda temporada de esta aclamada serie que se estrenará a principios de 2022. Esta serie te mantendrá pegado a la tele si te gustan los dramas juveniles.

Devs

Dejando atrás los dramas, aquí traemos un thriller para los amantes de la ciencia ficción. Devs es una serie misteriosa de 8 episodios en la que al finalizar cada capítulo quedarás con ganas de más por la intriga y el suspenso que generan.

La trama sigue los pasos de Lily, una ingeniera informática que intenta descubrir el secreto detrás de la desaparición de su novio Sergei. Ambos trabajaban juntos para la misma empresa cuando Sergei es ascendido a la división Devs, produciéndose la desaparición del mismo en esta misteriosa sección.

Future Man

Las series de ciencia ficción no siempre deben tener esa aura misteriosa y tenebrosa. Future Man es una prueba de ello. Estas es una divertida serie de comedia y ficción en la que seguiremos las aventuras de Josh Futterman, un joven torpe que trabaja como empleado de limpieza, que aún vive con sus padres y que tiene poca interacción social.

Nuestro protagonista solo es bueno en una cosa: jugar un videojuego llamado Cybergeddon. Al alcanzar la puntuación más alta en este videojuego, es sorprendido por la visita de los personajes del juego quienes le revelan que ha sido elegido para salvar el mundo. Con esta primicia comenzará una serie repleta de viajes en el tiempo, comedia y mucha acción.

Más allá del jardín

No nos hemos olvidado de los más pequeños en esta selección de las mejores series que puedes ver en HBO Max. Pero no te preocupes, esta es una serie que pueden disfrutar también los adultos. Más allá del jardín es una de las mejores obras de la animación que se han creado en las últimas décadas.

Esta es una miniserie de 10 episodios que nos narra la historia de Greg y Wirt, un par de hermanos con personalidades totalmente opuestas que se pierden en un misterioso bosque lleno de criaturas fantásticas y que buscan el camino para volver a casa. Más allá del jardín combina de manera excelente la comedia, las escenas musicales y el misterio, por lo que no puedes perderte esta fantástica serie.

El cuento de la criada

Una de las series más premiadas del catálogo de HBO Max. Con 4 temporadas y más de 30 episodios, El cuento de la criada es un drama que nos traslada a un futuro feudal distópico. En él, Estados Unidos se encuentra bajo el poder de políticos extremistas religiosos los cuales, en vista de la decreciente tasa de nacimientos, reclutan a todas las mujeres fértiles para hacerlas esclavas que contratan las familias ricas para procrear. Es una serie de ficción llena de brillantes actuaciones y con un apartado visual realmente hermoso.

Chernobyl

Con tan solo 5 episodios esta serie se quedará guardada en tu memoria para siempre. Chernobyl retrata todo lo sucedido durante la tragedia nuclear que conmovió no solo a Ucrania sino a todo el mundo. Una de las grandes virtudes de esta serie es que narra dicho acontecimiento histórico desde diversos puntos de vista.

Con apenas una temporada esta serie de drama y terror ha logrado convertirse en una de las más aclamadas por la crítica y recibió una innumerable cantidad de premios. Es una de las mejores series de los últimos años y si aún no la has visto no debes dejar pasar la oportunidad de verla en HBO Max.

Estas son solo algunas de las excelentes series que puedes encontrar en HBO Max, por lo que si no te convenció alguna de esta lista te invitamos a que revises el enorme catálogo de contenido que tiene esta plataforma. Ahora bien, si aún no has logrado poner este servicio en tu Amazon Fire TV, en este tutorial te enseñamos a cómo instalar HBO Max en este dispositivo.