Ya estamos en 2020 y a estas alturas hay mucho contenido disponible en la red para satisfacer todos los gustos. En el caso de los amantes de las películas de miedo, hemos seleccionado 10 de las mejores películas de terror y suspenso. Algunas son más recientes que otras pero todas, sin dudas, son muy buenas y únicas.

Además de seleccionar las 10 mejores películas, destacamos en qué servicio de streaming están disponibles para hacerte más fácil la tarea de buscarlas.

Estas son las 10 mejores películas de terror y suspenso para ver en 2020

Desde lo más crudo y grotesco hasta el suspenso más sutil y siniestro. Estas son las mejores películas de horror y suspenso para disfrutar en tus ratos libres. Puedes encontrarlas en Netflix, HBO o Amazon Prime Vídeo.

Christine (1983)

Un clásico basado en la obra homónima de Stephen King. Arnie Cunningham es un adolescente impopular que compra un misterioso auto al que le dedica todo su tiempo para repararlo. Mientras tanto, el único amigo de Arnie comienza a notar cambios en la personalidad de este, además de los extraños hechos que se relacionan con Christine, el auto poseído. A pesar de ser una película vieja, es muy buena, puedes disfrutar de ella en Netflix.

La Bruja

La Bruja es una joya entre las películas de suspenso y sobre todo es una película de culto. Desde la banda sonora, el desarrollo de la trama, actuaciones, ambiente y mucha revisión bibliográfica, no se les ha escapado ningún detalle. Está muy bien hecha y por ello no puedes dejar de verla. Sin embargo, para evitar desilusiones debes saber que esta no será como las típicas películas de terror en Hollywood. En cambio, poco a poco irá creando un ambiente de terror psicológico en el que no sabrás lo que realmente está sucediendo sino hasta el final.

Una familia de puritanos del siglo XV es expulsada de su aldea y forzada a vivir al lado de un bosque antiguo. Con el tiempo, estando al cuidado de Thomasin, la hija mayor, desaparece el hermano menor y la familia comienza a desmoronarse entre el sentimiento de culpa y recriminación. Además de esto, extraños sucesos apuntan a que hay algo más que les está afectando, algo maligno.

La Bruja toca temas muy importantes, desarrollando las estructuras familiares de la edad media, los complejos y deseos de cada personaje pero sobre todo, el rol de la mujer en esta época tan represiva. Puedes encontrarla en Netflix.

Oculus

Los espejos son objetos con cierto aire de misterio. Capaces de reflejar lo que se muestra sobre ellos, para muchos es inevitable imaginar todo tipo de fantasías alrededor de estos. En Oculus, dos hermanos quedaron huérfanos desde pequeños y todos creen que fue el hermano mayor. Sin embargo, la hermana está decidida a demostrar que la culpa es de un extraño espejo que se esconde en la casa. Si te gusta pasar sustos y vivir un poco de suspenso entonces Oculus es para ti, puedes verla en Prime Vídeo.

Calle Cloverfield 10

Luego de sufrir un accidente en coche, una mujer despierta en el sótano acompañada de dos sujetos totalmente desconocidos sin saber qué ha sucedido. Al parecer, la han logrado salvar del apocalipsis. Todo parece muy misterioso y difícil de creer, por lo que se dará a la tarea de entender qué está pasando realmente.

Esta es una película de suspenso muy interesante que te obligará a estar atento en todo momento para entender qué está sucediendo. Está disponible en Prime Vídeo.

El bosque de los suicidios

¿Alguna vez te has sentido muy presionado y al borde de la desesperación? En Japón es tal el nivel de presión que muchos no lo soportan y deciden quitarse la vida. Por esta misma razón existen lugares como “El bosque de los suicidios”, un lugar real y del que se han valido para desarrollar la trama de esta película.

Sarah es una chica estadounidense que ha perdido a su familia y solo le queda su hermana gemela. Sin embargo, la hermana de Sarah siempre ha tenido problemas de depresión, lo que la lleva al bosque Aokigahara, lugar donde es vista por última vez. Todos creen que ha muerto pero Sarah sabe que aún sigue ahí, por lo que emprende un viaje para encontrar a su hermana. Sin embargo, el bosque no está solo y “si te sales del sendero tendrás problemas serios”. Puedes encontrarla en Prime Vídeo.

Actividad paranormal: Los señalados

Los Señalados es la quinta entrega de la famosa saga de películas de terror: Actividad Paranormal. Esta película en especial es un spinn off en el que Jesse, luego de ser maldito, debe hacer todo lo posible por salvarse de la posesión maligna. Por suerte, su familia y amigos estarán ahí para ayudarlo. Sin embargo, ¿será suficiente para salvarlo de su destino?, averígualo en HBO.

La autopsia de Jane Doe

Jane Doe es el más bello cadáver que ha llegado a la morgue de los Cox, tanto padre e hijo son médicos forenses que mantienen el negocio familiar; una morgue bajo el sótano de la casa.

Al llegar Jane Doe, a ambos los invade la curiosidad e intriga, ninguno puede explicarse cómo ha muerto esta chica. Pero, esto es solo el principio… a medida que avanza la autopsia encuentran más detalles espeluznantes. En el transcurso de la historia todo parece enfriarse cual cadáver pero nada más lejos de la realidad, lo cierto es que Jane tiene más de un secreto que contar. Puedes encontrarla en Prime Vídeo.

La cosa (It)

IT es un clásico del cine del terror, basado en la obra escrita por el reconocido Stephen King. En esta película, el payaso Pennywise aterroriza a un grupo de niños y todo apunta a que este no es solo un simple payaso. Si aún no has visto esta película, te recomendamos que lo hagas, no quedarás decepcionado. Puedes encontrarla en Netflix, Prime Vídeo y HBO.

Te sigue

Una película de terror diferente y refrescante, cargada de mucha acción y suspenso. La protagonista, Jay, es víctima de una maldición luego de tener relaciones sexuales con su novio. Para evitar morir pronto, debe huir y estar con alguien más para pasarle la maldición cuanto antes. Sin embargo, siempre habrá “alguien” que le siga, no puede escapar.

Te sigue (It follows) es una película de 2015 cuya crítica fue muy positiva, así que no hay pérdida si decides verla, está disponible en HBO.

El Ritual

La ambientación de esta película nos recuerda un poco a “La Bruja”, aunque aparte de esto poco tienen que ver. El argumento es claro y directo, te lleva al desarrollo sin tantos rodeos. Un grupo de amigos decide hacer senderismo en Suecia, en homenaje a uno de sus integrantes que murió de forma violenta.

Cuando terminan el recorrido, deciden acortar camino adentrándose en un bosque desconocido y es entonces cuando todo empieza a salir muy mal. Desde una pequeña cabaña en el medio de la nada, extraños símbolos y una bestia que acecha en las sombras, ninguno de ellos tienen idea de que forman parte de un antiguo ritual.

Además de lo siniestro, en la película el protagonista debe enfrentar su miedo, la pena por la muerte de su amigo y el rechazo de sus otros compañeros. En fin, El Ritual es una película perfecta para asustarse pero también para reflexionar. Puedes verla en Netflix.

¿Cuál ha sido tu película de miedo favorita?

Si eres amante de las películas de miedo seguro habrás visto al menos una de las que aparecen en esta lista. De ser así, nos gustaría saber por qué crees que es de las mejores, esto podría servir de referencia para otros que estén buscando una buena película de miedo.

Y, en caso de que estés pensando en aventurarte en este género, debes tener claro lo que estás buscando… Si quieres una película cargada de acción y con más de un sobresalto, entonces una de suspenso quizás no sea lo tuyo, ya que estas suelen ser más lentas y cargadas de mucho (obviamente) suspenso, en vez de sustos.