Mejores jugadores de Captain Tsubasa Ace: la tier list definitiva

Captain Tsubasa Ace llegó a los móviles Android con la promesa de traer un clásico que muchos añoran en forma de videojuego. La famosa serie de anime de fútbol no ha terminado su legado, trayéndonos títulos u otro tipo de contenido interesante para continuar viviendo esta historia de diferentes formas.

Si estás por entrar al mundo de Captain Tsubasa Ace, seguro querrás saber en qué enfocar tu atención. Obviamente, lo primero son los personajes, que se pueden obtener mediante el sistema de gacha del juego, reuniendo tickets. Pero, como te imaginarás, algunos son más deseados que otros, bien sea por su jugabilidad o capacidad de determinar la victoria en un partido.

Mejores jugadores de Captain Tsubasa Ace: tier list actualizada

En este juego, los personajes se dividen en 4 cuatro roles, dependiendo de su papel en el campo de juego: Portero (GK), Defensor (DF), Delantero (FW) y Mediocampista (MF). Esto te pone en la necesidad de crear un equipo con suficiente potencial para ganar todo lo que puedas. Existen personajes que brillan por encima del resto en cada uno de los roles que existen, y, tal como sucede en títulos famosos como Honkai Star Rail, existe una tier list donde podrás saber cuáles son los mejores personajes en el juego.

El orden que te presentamos a continuación va de la siguiente forma: los primeros personajes que se mencionan siempre serán mejores que los de abajo. Sabiendo esto, empecemos.

Tier S

En este tier entran todos los personajes cuyo potencial es increíble dentro del juego. Son piezas valiosas que aportarán mucho a tu equipo, y por nada del mundo debes perder la oportunidad de obtenerlos.

Makoto Soda (SSR): DF.

Jun Misugi (SSR): MF.

Masao Tachibana (SSR): FW.

Kazuo Tachibana (SSR): MF.

Shun Nitta (SSR): FW.

Hanji Urabe (SSR): MF.

Genzo Wakabayashi (SSR): GK.

Taro Misaki (SSR): MF.

Kaltz (SSR): MF.

Napoleon (SSR): FW.

Makoto Soda (SSR): DF.

Torino (SSR): DF.

Galvan (SSR): DF.

Shingo Takasugi (SR): DF.

Shinji Sanada (SR): FW.

Tsubasa Ozora (SSR): MF.

Ryo Ishizaki (SSR): DF.

Ken Wakashimazu (SSR): GK.

Kojiro Hyuga (SSR): FW.

Takeshi Sawada (SSR): MF.

Hikaru Matsuyama (SSR): MF.

Hiroshi Jito (SSR): DF.

Tier A

El tier A está lleno de opciones sólidas, cuyo desempeño es bastante bueno y en el cual puedes incluir a varios personajes dentro de tu equipo. Suelen billar si están junto a personajes del tier S, aunque por su cuenta ya representan una opción más que decente.

Mitsuru Sano (SSR): FW.

Taichi Nakanishi (SR): GK.

Masao Nakayama (SR): DF.

Koji Nishio (SR): DF.

Mamoru Izawa (SR): MF.

Hajime Taki (SR): FW.

Tier B

En este tier entran personajes regulares, que no están mal, pero no deberían ser el corazón de tu equipo. Pueden rellenar los puestos que te falten, en caso de que no poseas personajes de los tiers más arriba.

Tetsuo Ishida (SR): MF.

Kiniaki Narita (SR): MF.

Takeshi Kishida (SR): MF.

Kazumasa Oda (SR): FW.

Kazuki Sorimachi (SR): FW.

Teppei Kisugi (SR): FW.

Yuzo Morisaki (SR): GK.

Si te gusta el fútbol, no te puedes perder los mejores juegos de fútbol para Android que existen además de este título.