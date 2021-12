Una buena peli es todo lo que necesitas para activar tu espíritu navideño. En las diversas plataformas de streaming puedes encontrar películas perfectas para estas fiestas, pero de todas ellas, Disney+ es la que ofrece la mayor cantidad de clásicos navideños que no te querrás perder.

En la plataforma de Disney encuentras las pelis navideñas de toda la vida (pero que no nos cansamos de ver) y algunos nuevos títulos que te sorprenderán. Si ya viste las 10 películas de Navidad que puedes ver en HBO Max, ahora ha llegado el momento de que descubras cuáles son las que puedes disfrutar en Disney Plus.

Las 10 mejores películas de Navidad para ver en Disney Plus

Disney+ tiene un catálogo bastante variado en lo que a títulos navideños se refiere. Es así como tienes la oportunidad de ver desde un clásico de estas fiestas como Pesadilla antes de Navidad, hasta nuevas películas que forman parte de los estrenos de Disney Plus para este diciembre. ¿No sabes cuál ver? Tranquilo, aquí te traemos las mejores pelis navideñas del catálogo de Disney Plus.

Cuento de Navidad (2009)

La mayoría de las historias navideñas tienen algo en común: una moraleja que nos dice que tenemos que ser buenas personas. Y es este es el principal mensaje del clásico cuento de Navidad de Charles Dickens. Es una película de animación que tiene ese estilo que tanto nos gustó de El Expreso Polar (y está dirigida por el mismo cineasta) en la que veremos la historia de Scrooge, un viejo gruñón que no disfruta de las fiestas.

El malhumorado Scrooge (cuya voz la hace el fantástico actor Jim Carrey) es sorprendido en Nochebuena con la visita de los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras los cuales lo llevarán a un viaje mágico. Así descubrirá las consecuencias de su comportamiento avaro y egoísta lo que hará que nuestro personaje intente cambiar para revertir el daño que ha causado… ¿Lo logrará?

12 citas de Navidad (2011)

La Navidad y el amor son dos cosas que se llevan muy bien. Es por ello que en estas fiestas estamos acostumbrados a ver una gran cantidad de comedias románticas navideñas. ¿Te gusta este género? Pues aquí te traemos una que puedes disfrutar en Disney Plus: 12 citas de Navidad.

En esta peli seguimos la vida de Kate, una mujer que recientemente acaba de terminar una relación. En un acto de desesperación, nuestro personaje decide tener una cita a ciegas lo que, por supuesto, termina saliendo mal. Pero más tarde, mientras hace compras navideñas, Kate se desmaya y al despertar descubre que tiene la oportunidad de vivir nuevamente su cita desastrosa… ¿Podrá repararla ahora?

Milagro en la ciudad (1994)

Si alguna vez te preguntaste si la niña tierna que interpretó a Matilda (Mara Wilson) tiene otra buena película, te contamos que sí y esa es «Milagro en la ciudad». Esta es una adaptación del clásico de 1947 «De ilusión también se vive» que nos cuenta una historia bastante curiosa.

Durante la organización de un desfile navideño surge el problema de que la persona que iba a ser Santa Claus ya no puede actuar. Para sustituirlo confían en un anciano misterioso llamado Kris. Sorprendidos por su actuación lo contratan para que sea el Papá Noel de un almacén, sin embargo, la cosa se complica cuando este personaje asegura ser el verdadero Santa Claus.

Solo en casa (1990)

Nada más navideño que echarse en el sofá para ver las aventuras del pequeño Kevin que es abandonado accidentalmente por sus padres y tiene que pasar las fiestas solo en casa. Este es uno de esos clásicos de toda la vida y que por más de que lleves más de 30 Navidades viéndola, aún no te cansas de ella.

La historia es totalmente encantadora. Una familia numerosa ha decidido pasar las Navidades en Francia y salen apresurados de su casa para no perder el avión. Logran tomar el vuelo, pero hay algo que se les ha olvidado: su hijo Kevin. Es así como los padres intentarán recuperar a su hijo, mientras que el pequeño deberá defender el hogar de dos ladrones que pretenden robarlo.

Una Navidad con Mickey (1983)

¿Cómo no íbamos a incluir una película de Mickey Mouse en esta lista de Disney Plus? Imposible. Sobre todo, porque el bueno de Mickey tiene una de las mejores pelis navideñas de esta plataforma de streaming. En este título de 1983 revivimos el clásico cuento de Navidad de Charles Dickens, pero esta vez contado desde el universo Disney.

Y no te preocupes por su calidad, ya que esta película ha sido restaurada para que la puedas disfrutar en una buena resolución. Además, si estás buscando una peli corta esta es una buena opción, puesto que solo dura 24 minutos. ¿Y de qué va? Pues es el conocido relato de Scrooge y los espíritus de las Navidades. No obstante, esta vez el viejo gruñón es encarnado por el mismísimo pato Donald.

Noelle (2019)

Hasta ahora, las pelis de la lista son producciones que ya existían antes de que se lanzara Disney Plus. Sin embargo, aquí te traemos una película navideña original de este servicio de contenido en streaming. Se trata de una de las primeras producciones originales y cuyo objetivo era recuperar el espíritu navideño típico de las películas clásicas de esta época.

Noelle es una peli protagonizada por Anna Kendrick que interpreta a la hija de Santa Claus. Ella está llena del espíritu navideño, pero siente que no ayuda lo suficiente al negocio familiar. Por el contrario, su hermano Nick quien reemplazará a su padre para convertirse en el nuevo Papá Noel, no puede con toda esta presión y huye a pocos días de la Nochebuena. De esta forma, Noelle deberá encontrar a su hermano para salvar la Navidad.

Pesadilla antes de Navidad (1993)

Sin duda alguna esta es una de las películas más originales y divertidas que puedes ver en esta Navidad. Y quien más que Tim Burton para crear uno de los clásicos más extraños de las Navidades. En «Pesadilla antes de Navidad» seguimos las aventuras de Jack, el rey de la Ciudad de Halloween pero que se encuentra aburrido de celebrar la misma festividad todos los años.

Por error, Jack encuentra la entrada a la Ciudad de la Navidad en donde conoce esta celebración tan carismática y feliz. Encantado con su descubrimiento, Jack está convencido de hacerse con la Navidad y reemplazar a Santa Claus por lo que junto a sus tenebrosos amigos deciden asaltar esta festividad. Prepárate para ver una de las películas navideñas más curiosas y sorprendentes de todos los tiempos.

Por fin solo en casa (2021)

¿Cansado de ver los mismos clásicos navideños de siempre? No te preocupes, que aquí te traemos el remake de una de las pelis que no te aburres de ver. El éxito de «Solo en casa» no solo le genero 4 secuelas, sino que además, en este 2021 llegó su primer reboot. Y aunque por obvias razones el conocido actor Macaulay Culkin ya no puede interpretar al niño abandonado por sus padres, su reemplazo no defrauda para nada.

Este remake navideño que ha sido nombrado «Por fin solo en casa» es un muy fiel a la original, aunque con un par de cambios. En ella conoceremos a Max, un niño al que sus padres han dejado solo en Navidad por error. Ahora, el pequeño no solo deberá valerse por sí mismo en su casa, sino que además deberá defenderla de un par de intrusos que quieren hacerse de una costosa reliquia familiar.

Un padre en apuros (1996)

¿Arnold Schwarzenegger haciendo una película de Navidad? Sí, este actor que hemos visto en las mejores pelis de acción de la historia también ha hecho comedias navideñas divertidas. En «Un padre en apuros» interpreta a un padre que debe cumplir el sueño de hijo: recibir en Navidad a Turboman, una figura de acción que todos los niños quieren.

Pero nuestro héroe de acción es un hombre de negocio muy ocupado que ha olvidado por completo el regalo de su hijo. Además, el juguete se encuentra agotado en todas las tiendas. Así empieza una divertida aventura en la que este padre olvidadizo intentará encontrar esta preciada figura de acción antes de Nochebuena.

¡Vaya Santa Claus! (1994)

Muy pocas películas han logrado recuperar el espíritu navideño como «¡Vaya Santa Claus!» lo hizo en la década de los noventa. Y es que se convirtió en un clásico instantáneo que logro reunir nuevamente a las familias para disfrutar de esta increíble aventura navideña.

En este título conocerás la historia de Scott, un padre divorciado que se entera de que su expareja y el padrastro de su hijo le han contado al pequeño que Santa Claus no existe. Enfadado por esta situación Scott decide salir molesto a ver cuál es el misterioso ruido del tejado. Al asustar al intruso este cae, muere y descubre su identidad: era el mismísimo Papá Noel. Ahora él deberá convertirse en el nuevo Santa para salvar la Navidad.

Con estas 10 pelis navideñas de Disney Plus seguro pasarás unas fiestas muy felices disfrutando del excelente contenido que ofrece esta plataforma de streaming. Y tú… ¿Cuál de estas películas vas a ver?