Los comentarios que generan incertidumbre dentro de TikTok parecerían no tener fin. Desde personas que dicen que no busquen Rez3 o Kirkma2, rayencita y elprx1, se ha sumado un extraño número que ha estado poniendo en vilo a miles de usuarios.

En pocas palabras, son cada vez más los usuarios de TikTok que recomiendan no buscar 333.333.333, comentarios que tienen muchísima relación con las búsquedas que se han viralizado a lo largo de estos últimos meses.

Si por algún motivo no te has animado a buscar estos números dentro de la red social, o bien decidiste no pinchar sobre el comentario azul que tiene esa seguidilla de números, queremos informarte que estás en buenas manos. Aquí te explicaremos qué significan estos comentarios, como así también qué aparece en TikTok si buscas 333.333.333.

No busquen 333.333.333 en TikTok, ¿qué significa este comentario?

Según lo que hemos podido averiguar, pues tomamos coraje y buscamos ese número dentro de TikTok, los comentarios que tienen esos números hacen referencia a contenido desagradable en todo sentido.

El usuario que posee ese número en su cuenta, suele subir vídeos aterradores que, según las políticas de TikTok, no pueden estar dentro de la plataforma. Así mismo, también se observan vídeos explícitos, ¿qué quiere decir esto? Contenido para mayores de 18 años que también atenta contra las políticas impuestas por la red social.

En otras palabras, además de aparecer cientos de vídeos escalofriantes, también se despliegan vídeos como los que aparecían cuando los usuarios buscaban la palabra Kawasaki cargo.

Sin mucho más que añadir al respecto, si tus hijos usan TikTok a diario y quieres evitar que vean este tipo de contenido, te recomendamos activar los controles parentales. Así mismo, si no te gustan los vídeos de terror, como así también los que son considerados como desagradables, podrás bloquear esos números para que no aparezcan más comentarios de este estilo.