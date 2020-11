¿Quieres que tus hijos no vean contenido inapropiado dentro de TikTok? Pues entonces tendrás que activar el control parental. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te mostramos paso a paso todo lo que tienes que hacer para poder activar esta función dentro de TikTok de forma simple y rápida.

Cómo activar el control parental en TikTok

Antes de que te expliquemos todo lo que tienes que hacer para poder activar el control parental en TikTok, es importante mencionar que esta función aún está en desarrollo, ¿qué quiere decir esto? Que algún que otro vídeo inapropiado podría llegar a mostrarse en la app. TikTok informa que todos los días mejora esta función, por lo que este tipo de “inconvenientes” deberían ser menos usuales a medida que pasa el tiempo.

Recuerda que este tutorial lo tienes que hacer desde el dispositivo en donde quieres aplicar el control parental, por lo que tendrás que pedirle el móvil o la tablet a tu hijo, hermano o sobrino para poder configurarlo.

Con la aplicación abierta, deberás ingresar en tu perfil pinchando en “Yo”, opción ubicada abajo a la derecha de la pantalla.

pinchando en “Yo”, opción ubicada abajo a la derecha de la pantalla. Una vez dentro de tu perfil de TikTok, tendrás que pinchar sobre los tres pequeños puntos verticales que se muestran arriba a la derecha de la pantalla.

verticales que se muestran arriba a la derecha de la pantalla. En la categoría de Contenido y actividad, tendrás que pulsar sobre la opción Desintoxicación digital.

Por consiguiente, deberás pinchar sobre Modo restringido.

Selecciona la opción que dice Habilitar el Modo restringido .

. Ingresa una contraseña numérica de 4 dígitos y luego pincha en Siguiente .

. Vuelve a poner el mismo código y pincha en Siguiente.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, TikTok activará el control parental en la cuenta de manera automática. Cabe destacar que puedes desactivar este modo cuando quieras.

Por último, si quieres proteger aún más a tus hijos, hermanitos o sobrinos, puedes desactivar los comentarios de los vídeos subidos a TikTok. Eso sí, no podrás desactivar los comentarios de los videos de los demás usuarios, solo los que sean subidos desde dicha cuenta.