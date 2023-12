Si hay algo que sorprende y mucho, sobre todo por la popularidad que ha ganado a lo largo de los últimos años, es que TikTok aún no consigue detectar vídeos de alto contenido erótico de forma automática.

Un claro ejemplo de ello es lo que está sucediendo con los comentarios que llevan las palabras “No busquen Kawasaki cargo”. Gracias al método de TikTok que permite poner palabras de color azul, diversos usuarios están ofreciendo una búsqueda directa a estas palabras, las cuales sorprenden y mucho a todas las personas que deciden pulsar sobre ese tipo de comentarios.

¿Todavía no te animaste a ver qué significa este tipo de comentarios en TikTok? No será necesario que tomes valor y arriesgues tu decencia, y es que aquí te explicaremos qué significa el comentario no busquen Kawasaki cargo, como así también cuál es su origen.

¿Qué significa “No busquen Kawasaki cargo” en TikTok?

Muy parecido a lo que sucedió hace algunos meses con los comentarios no busquen Rez3 en TikTok, un usuario decidió crear una cuenta bajo el nombre de Kawasaki cargo dentro de la plataforma.

Si bien todo parecía normal al principio, la cosa fue escalando de forma desmesurada en pocos días. Tras la viralización de un vídeo en el que se observaban a Los Pingüinos de Madagascar, se usó a uno de ellos para darle el nombre de Kawasaki, pues estaba montado en una de las motocicletas fabricadas por la respectiva compañía.

Esto desencadenó en que ese usuario, el cual usó dicho nombre, subiera contenido explícito a la red social de vídeos. Cuando los usuarios buscaban las palabras “Kawasaki cargo”, aparecerían miniaturas de alto contenido erótico, las cuales no mostraban ningún tipo de vídeo prohibido.

Según lo que hemos podido averiguar, TikTok eliminó la cuenta de este usuario y ya no se pueden observar las miniaturas de los vídeos en cuestión. De igual forma, esas palabras siguen siendo utilizadas para acceder a este tipo de contenido.

Sin más nada que añadir al respecto, si tienes hijos menores de edad que utilizan TikTok, desde aquí te recomendamos filtrar estas palabras para que no le aparezcan en la app, pues podrían llegar a toparse con fotografías prohibidas.