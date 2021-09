No tienes por qué descargarte apps como Manga Plus para leer tus mangas favoritos en el móvil. Si eres de los que prefieren leer online sin instalar nada, estás de suerte. ¡Aquí tienes las 10 mejores webs para leer manga online en español totalmente gratis!

Ve quitándole el polvo a la lista de mangas que quieres leerte, porque después de pasarte por estas webs vas a querer añadir aún más. ¡No hay nada como leer lo que te gusta en tu propio idioma, y sin gastar ni un céntimo! Vamos allá.

Tu Manga Online

Esta página destaca por algo muy importante dentro del sector: la calidad de las traducciones. Detrás de TuMangaOnline.com hay una gran comunidad de fans del manga como tú que se encargan de traducir ellos mismos cada página que se publica.

Dentro de la página encontrarás una gran cantidad de mangas clasificados por géneros, que puedes previsualizar antes de entrar. Siempre promocionan lo último en llegar, por lo que siempre estarás al tanto de todas las novedades.

Además, en Tu Manga Online encontrarás también un foro donde hablar con otros otakus. Allí podrás encontrar a más gente con tus mismos gustos, más fans del cómic japonés para comentar vuestros animes y mangas favoritos. ¡Te recomendamos pasarte a echar un vistazo!

Manga Plus

Esta es una de las mejores páginas web para leer manga japonés online en español. ¿Por qué? ¡Porque ofrece una de las mejores experiencias de usuario para este tipo de sitios!

Además de permitirte elegir entre lectura horizontal o vertical, Manga Plus es la única que te permite escoger entre 3 resoluciones distintas para ver las páginas de tu manga. Cuanto más baja, menos datos consumirás, por lo que es perfecto para leer fuera de casa.

Cada vez tiene más cómics traducidos al español (los puedes filtrar en el selector de idiomas de la esquina superior derecha) y cuenta con una app oficial tanto para Android como para iOS desde la que puedes dejar comentarios en las páginas de tus mangas favoritos.

InManga

Lo mejor de InManga es que no hace falta que te registres para que la página guarde un historial de los últimos capítulos que has leído de cualquier manga. ¡Es muy útil para no perderte sin tener que ir apuntando dónde te has quedado después de cada sesión de lectura!

Es una de las páginas para leer manga online más sencillas, en cuanto a interfaz y funcionamiento, por lo que es ideal para principiantes. ¡Disfrutar de tus mangas favoritos en español nunca había sido tan fácil!

Además, si no sabes qué leer, a la derecha encontrarás un par de widgets con lo más popular de la web.

Submangas

Otra página muy fácil de usar, pero que a la vez te permite configurar tu modo de lectura y cambiar el color del fondo para adaptar la experiencia a ti. ¡Está pensada para brindarte todo el placer de leer tus cómics japoneses preferidos en español!

En su página de inicio puedes ver rápidamente los capítulos más recientes de todos los mangas en publicación, y también los más populares. Además, gracias a su buscador avanzado, es imposible que no encuentres justo lo que estás buscando.

Y si te registras en Submangas, también podrás publicar comentarios o incluso subir tus propios mangas.

NineManga

¡No la confundas con Submangas, que tienen casi la misma interfaz! Es perfecta si te distraes fácilmente con widgets y anuncios por todos lados.

Es tan completa que, además de cientos y cientos de mangas siempre actualizados, puedes encontrar incluso mangas eróticos gratis o cómics independientes. Desde luego, pocos sitios cuentan con un catálogo tan amplio.

Además, lo mejor de NineManga es que las páginas de manga cargan instantáneamente aunque no tengas muy buena conexión. ¡Ya sabes dónde ir a leer el próximo manga que se te antoje!

Manga Uno

Esta también tiene un aspecto sencillo y bien organizado, pero también un poco más personalizado. Y, además, tiene muchísimos mangas disponibles para leer gratis en castellano.

Si estás buscando uno en concreto, puedes ayudarte de su buscador avanzado para filtrar resultados por título, autor, género…

Y lo que hace que esta página sea especial es que, además de cualquier manga que se te ocurra, Manga Uno también enlaza con una web afiliada donde puedes ver anime gratis en español. ¡Todo en uno!

AnimeXtremist

Detrás de un diseño tan anticuado que provoca incluso nostalgia se esconde uno de los portales más completos para leer manga gratis en el móvil. ¡Te va a sorprender!

Como puedes ver en su página de inicio, tiene muchísimas secciones y apartados especiales dedicados a algunas series de lo más populares. Aquí siempre encontrarás las últimas actualizaciones de cualquier manga que se te ocurra.

Además, en AnimeXtremist también puedes ver fichas completas con toda la información sobre un montón de animes y mangas disponibles.

Leo Manga

Otra web para leer mangas en español con una interfaz muy sencilla e intuitiva. Sin embargo, aquí encontrarás más widgets para ver los mangas más populares, recién actualizados o aún sin terminar de publicarse.

Además, si hablas japonés o algún otro idioma asiático, en Leo Manga encontrarás tu comunidad. Puedes subir tus propias traducciones de mangas, manwhas o manhuas a la plataforma para que todos puedan leerla.

Así que, ya sabes, si quieres leer un amplio repertorio de cómics asiáticos en español, Leo Manga es tu sitio ideal. ¡No te lo pierdas!

TuManwhas.com

Lo mejor de este portal es que, como además de mangas también tiene cómics coreanos (manwha) y chinos (manhua), TuManwhas.com tiene aún más variedad de historias que los sitios especializados en cómic japonés.

Puede elegir si ver la página en modo oscuro o modo claro, y también usar el buscador para filtrar los resultados o encontrar justo un título que quieras leer.

Además, todos los cómics están perfectamente ordenados por género, así que encontrar justo lo que buscas será pan comido. ¡Disfruta de todo lo que te ofrece esta web!

WebToon

Por último, queremos hablarte de una página web muy original. En WebToon puedes leer una gran cantidad de cómics de autores independientes de todo el mundo traducidos al español. La gran mayoría son de estilo manga, por lo que seguro que te interesa.

Al tratarse de un proyecto bastante popular, tiene muchísimas historias para elegir. Puedes buscar por género o “Me Gusta” y maravillarte con todo lo que te ofrece. Eso sí, para entrar tienes que confirmar tu edad y, si eres menor de edad, necesitas la autorización de tu tutor legal.

Lo mejor de este sitio es que cuentas con la garantía de que los propios autores han dado su consentimiento para que tú puedas leer sus mangas totalmente gratis. ¡Y también tiene app!

¿Y Crunchyroll para leer manga?

Además de ser una de las mejores apps para ver anime en Android, en Crunchyroll también puedes leer todo el manga que quieras… pero en inglés. Y al igual que pasa con todo el anime de la plataforma, a la larga vas a tener que pagar una suscripción para poder acceder a los mangas completos. ¡Pero tienes 2 semanas de prueba gratuita!

Crunchyroll no cumple ninguno de los requisitos para estar en esta lista (ser totalmente gratis y tener manga en español). Sin embargo, como es una de las opciones más conocidas en el mundo otaku, no está de más hablar de lo que puede ofrecerte.

Y recuerda que, si te ha gustado tanto una web que quieres tenerla siempre a mano, puedes crearle un acceso directo en tu pantalla de inicio, ya que los marcadores del navegador de Google van a desaparecer.

¿Conocías alguno de los portales de manga online en español de esta lista? ¿Tienes alguna otra recomendación?

¡Te leemos en los comentarios!