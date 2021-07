Google está realizando cambios en la interfaz de su navegador, renovando elementos y eliminando aquellos que no considera necesarios. Google cuenta con unos marcadores casi inexistentes, por lo que ha decidido eliminar este servicio para guardar sitios web.

Ya sabes que esta función sirve para clasificar las páginas favoritas en las que suelas navegar, algo que deja de existir en Google. No obstante, te vamos a explicar por qué no te debes preocupar por esta medida, ya que probablemente a ti no te afecta.

Google acaba con los marcadores, pero no es el fin del mundo

Antes de que entres en pánico y creas que vas a perder todos tus sitios guardados, no debes preocuparte por esta noticia. Un servicio que lanzó Google en 2005, pero que el próximo 30 de septiembre de 2021 dejará de estar disponible.

La compañía se ha esforzado en asegurar que no es un mecanismo para obtener datos sobre los usuarios y recopilar ubicaciones de los mismos. Esto se debe a las sospechas de un servicio desconocido, pero que ha estado en mantenimiento durante 16 años.

This September, say goodbye to Google Bookmarks: pic.twitter.com/FUFHre7ydG — Killed by Google 🔪 (@killedbygoogle) July 20, 2021

A pesar de no ser algo demasiado popular, no se le puede negar algunos logros que tiene en su poder. Aparte de ser una herramienta para guardar enlaces web en la nube, Google le otorgó funciones para etiquetar y clasificar los enlaces de manera ordenada y personalizada.

Aunque esto pueda significar la pérdida de todos los sitios guardados en marcadores de Google, eso no ocurrirá. Un portavoz de la compañía ha asegurado que esta especulación es incorrecta y no se perderá ninguno de estos datos.

Por lo tanto, no debes preocuparte tanto por las páginas guardadas como por las ubicaciones destacadas de Google Maps. De esta manera, todos los marcadores van a seguir intactos donde están.

Asimismo, esta medida no afectará a los marcadores de Chrome, ni a los de Edge ni a los de Firefox. Todos estos navegadores cuentan con marcadores independientes a los de Google, por lo que no tienes que preocuparte por nada.

Cómo exportar los marcadores de Google

Para andar con más tranquilidad, puedes exportar tus marcadores por si una remota posibilidad te deja sin tus enlaces guardados. De esta manera, se quedarán almacenados en tu dispositivo para mayor seguridad.

Para ello, accede a la web de marcadores de Google e ingresa con tu cuenta habitual para navegar por internet. Seguidamente, puedes ver todos los marcadores que has añadido en todo este tiempo, así como agregar uno nuevo.

Para exportar un marcador, simplemente tienes que dirigirte a la barra lateral y pulsar en “Exportar marcador“. De manera inmediata, se descargará un archivo HTML con los enlaces guardados.