¿Las fundas de los móviles empeoran la recepción de las señales?

Si has llegado a pensar que la funda de tu móvil puede ser la culpable de que no tengas señal a veces, es mejor que te lo pienses dos veces. Existen muchos factores que pueden alterar o bloquear las señales de telecomunicación, aunque la mayoría en estos tiempos se han resuelto, bien sea por la cantidad de antenas suficientes para emitir señal, o el refuerzo extra de los repetidores. Si de todas formas, te ha pasado que en algún momento te quedes sin señal, te aclararemos la duda sobre qué tanto podría afectar la funda del móvil en cuanto a esto.

Lo más importante es que debes saber que las señales de radio que reciben los móviles para poder llamar y enviar mensajes, pueden ser bloqueadas solo por materiales que conduzcan electricidad o la bloqueen. Los ejemplos más comunes son los metales y el vidrio. Es por esto que los dispositivos suelen cubrir sus antenas internas con otro tipo de material como el plástico, aun si su diseño ocupa en gran parte metales.

¿Entonces las fundas pueden empeorar la recepción de las señales?

Sabiendo este principio, es fácil deducir si las fundas pueden impedirte recibir señal desde tu móvil o no. Ten en cuenta que la mayoría de las fundas que se venden en el mercado están hechas de materiales que no interfieren con las señales electromagnéticas. Generalmente, encontramos silicona flexible, plástico duro o cuero sintético dentro de la composición de las fundas. Hablamos de materiales inofensivos para las señales que reciben los móviles.

De modo que la respuesta más sencilla es no, la mayoría de las fundas no interfieren con la recepción de las señales. Ahora bien, ¿existen casos de fundas que sí lo hacen? Algunas, que suelen ser de las más baratas, pueden entrar dentro de este grupo. Son las que integran materiales como el aluminio u otros metales baratos para rebajar los precios. Se trata de casos contados, pero reales. Para asegurarte de no caer en este dilema, es mejor tener bien claro qué necesitas buscar en las fundas para tu móvil.

¿Si tengo una funda reforzada, puedo quedarme sin señal en el móvil?

Otra duda a resolver es en el caso de las fundas rugerizadas o hechas para resistir todo tipo de ambientes en la intemperie. Como suelen ser más robustas y reforzadas que las normales, es fácil dudar si, de alguna manera, su composición consiga bloquear la recepción de señales.

Aquí aplica lo mismo. No importa qué tanto de grosor tengan las fundas, siempre que estén hechas de materiales diferentes a los metales o el vidrio, estará todo bien. Tampoco tienes que preocuparte si este tipo de fundas incluyen ciertos accesorios de metal, como las conocidas anillas en el centro de la parte trasera. Los fabricantes suelen incluir este tipo de cosas en zonas de las fundas donde no interferirán con la ubicación de las antenas del móvil.

De modo que si quieres rugerizar tu móvil e incluir una funda de estas en el paquete, no tendrás que cortarte ante la posibilidad de que interfiera con la recepción de señal.

Ahora que lo sabes, es posible que, si tienes problemas con la señal de tu móvil, se deba a otra causa diferente a la funda que tienes. Puedes intentar solucionarlo aplicando diferentes formas de mejorar la cobertura y señal en tu dispositivo.