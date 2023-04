Saber cómo elegir la mejor funda para el móvil no es tan simple como suena. Hay varias cosas que debes tener en cuenta, pero la buena noticia es que decidimos crear una publicación para que sepas todo lo que necesitas de modo que puedas tomar la mejor decisión.

Los 6 consejos para que sepas cómo elegir la mejor funda para el móvil

Lo primero que debes hacer es tomarte un tiempo para definir qué tipo de funda quieres y qué funciones o capacidades necesitas que posea la misma. Sin más preámbulos, estos son nuestros 6 consejos para que sepas cómo elegir la mejor funda para el móvil:

Si buscas la mejor funda para el móvil define el tamaño y grosor de la funda que buscas

Algunas fundas pueden ser pequeñas y otras pueden ser más grandes y gruesas, todo depende de las funciones que te ofrezca dicha funda y también de los materiales de los que esté hecha. Dependiendo de lo que estés buscando, los materiales y lo que necesites el tamaño de la funda puede variar.

Si buscas una que te proporcione una buena protección contra golpes y condiciones climáticas duras (bien sea por el trabajo que tienes o por el lugar donde vives) es muy probable que la funda en cuestión sea grande y gruesa. Si solo quieres una más sencilla que ofrezca un nivel de protección básico la funda será más delgada.

Por supuesto, el tamaño de tu móvil es algo que debes considerar. Si elijes una funda gruesa podría volverse complicado tener tu smartphone en tus manos o guardarlo en tu bolsillo. Si tienes un móvil de dimensiones mas pequeñas puedes elegir una funda gruesa sin preocuparte mucho por el espacio que ocupará en tu bolsillo o cuando lo tengas en tus manos.

La comodidad es algo a tener en cuenta y entenderiamos si te parece incómodo usar una funda grande con un móvil que también sea grande, pero si usas una funda delgada tu smartphone podría no estar muy protegido. ¿Prefieres mas comodidad o la mejor protección posible? Eso depende de ti porque solo se necesita un mal golpe desde una caída mas o menos considerable para causar un daño serio.

Piensa en cuál es el material del que quieres que esté hecha tu funda y qué tipo de funda quieres

Una vez tengas definido el tamaño y el grosor de la funda que quieres para tu móvil. Lo siguiente es considerar de qué material quieres tu funda y que tipo de funda quieres. Existen una gran variedad en lo que a materiales se refiere.

Los materiales que más se usan para las fundas son plástico, poliuretano (PU), poliuretano termoplástico (TPU), fibra de carbono, silicona, microfibra y pueden traer piezas metálicas como protección. En cuanto a los tipos de fundas existen 6 tipos y son los siguientes:

Funda tipo billetera

Este tipo de fundas son muy buscadas porque además de ofrecerle una protección a tu móvil también tiene la función adicional de permitirte guardar cualquier tarjeta o documento. Algunas fundas de este tipo vienen con un cierre o con un estuche magnético pueden tener 2 o más bolsillos.

Funda delgada

Lo que suelen buscar la mayoría de los usuarios en una funda es que proporcione protección contra golpes y caídas, así como un buen agarre. Las fundas delgadas suelen ser las más buscadas porque la mayoría de las mismas cumplen con estas dos características. El detalle, es que existen dos tipos de fundas delgadas y una de las mismas no son tan buenas como aparentan:

Funda ultradelgada: estas fundas están hechas de plástico y suelen ser tan delgadas como duras. Su calidad deja mucho que desear. Como suelen ser de colores muy brillantes y son de las más económicas que pueden conseguirse en el mercado, mucha gente las compra sin saber que son una mala inversión. Son tan poco recomendables que incluso en algunos lugares las llaman «Estuches de cáscara de caramelo».

estas fundas están hechas de plástico y suelen ser tan delgadas como duras. Como suelen ser de colores muy brillantes y son de las más económicas que pueden conseguirse en el mercado, mucha gente las compra sin saber que son una mala inversión. Son tan poco recomendables que incluso en algunos lugares las llaman «Estuches de cáscara de caramelo». Funda semidelgada: este tipo de funda son menos delgadas que las primeras, pero más flexibles porque están hechas de TPU. Proporcionan un nivel aceptable de resistencia a los golpes y son muy livianas.

Funda transparente

Como su propio nombre lo afirma, estas fundas suelen ser total o parcialmente transparentes de modo que el diseño de tu móvil pueda estar a la vista. Algunas de estas fundas suelen incluir diseños que combinen con el color original de tu móvil o que contrasten con el mismo.

El mayor problema que este tipo de fundas suelen tener es que con el paso del tiempo le salen manchas y se van tornando amarillentas por la exposición al sol. Esto sucede debido a que los rayos ultravioleta descomponen el plástico con el paso del tiempo.

Algunos fabricantes han mejorado la calidad de dichas fundas para solventar este problema, pero a todas les termina sucediendo eventualmente. Si no es de tu agrado la tonalidad amarillenta, pero te gustan las fundas de este tipo, te sugerimos que en vez de buscar una funda transparente escogas una que sea translúcida. De igual forma, limpiarlas de forma regular te ayudará a evitar que aparezcan manchas.

Funda normal o híbrida

Este es el tipo más común y numeroso de fundas que pueden encontrarse en el mercado. Por lo general, no son ni demasiado gruesas ni demasiado delgadas. Tratan de combinar la practicidad sin descuidar la protección. Generalmente, este tipo de funda suele estar hecha de 2 o más materiales diferentes para proporcionar mayor resistencia.

Funda pesada

Estas son las fundas más resistentes y que mayor protección le pueden proporcionar a tu móvil. En este tipo de fundas puedes encontrar aquellas que son herméticas y con la capacidad de proteger tu móvil del agua o del polvo o aquellas que vienen con tapones para los puertos USB y de audio para que no les entre polvo.

Muchas de estas fundas suelen incluir etiquetas que afirman que han sido probadas para uso militar, que han sido sometidas a pruebas siendo dejadas caer desde varios metros o que tienen determinada certificación que comprueban su resistencia y no es que el fabricante o el vendedor esté mintiendo, pero esto no es garantía de una protección 100% infalible y ya te explicamos la razón.

Resulta que muchas veces inciden otros factores como el ángulo de la caída, el lugar donde caiga tu móvil o si en plena caída se golpeó con varias superficies u objetos. Sabiendo esto, si quieres identificar una funda de este tipo que sea de buena calidad sigue estos consejos:

Si cuenta con un marco en los bordes laterales y un relieve alrededor de la pantalla esa funda es una que le ofrecerá una buena protección smartphone.

Más que el material del que esté hecha la funda debes fijarte en la protección que proporcione mediante su diseño. Por ejemplo, una buena funda contará con cojines en las esquinas o una protección extra a lo largo del borde del móvil.

o una protección extra a lo largo del borde del móvil. Debes tener cuidado con los protectores de pantalla integrados porque no son lo que aparentan. A menudo vienen con una burbuja en el sensor de huellas dactilares.

Ese tipo de protectores de pantalla puede ser un problema en caso de que quieras usar un lápiz óptico y también cuando estés usando constantemente la pantalla. Su protección no es tan buena como la que ofrecen los protectores de pantalla de vidrio templado.

Funda de cuero ¿La funda más lujosa?

De último en esta lista están las fundas de cuero. Algo que debes tener en cuenta es que las fundas de este tipo suelen ser un poco difíciles de conseguir, sobre todo aquellas que son cuero de calidad premium

Al mismo tiempo, es muy dificil que encuentres una funda que sea solo de cuero porque muchos fabricantes suelen usar dos o más materiales diferentes para elaborar las fundas de los smartphones.

El cuero sintético es PU que, a través de diversos procesos industriales, ha sido tratado para que se vea y se sienta como el cuero natural. Además, no todos los fabricantes tienen los mismos estándares. Son muy pocas las marcas que venden fundas de cuero y de eso hablaremos en la siguiente sección.

¿Tienes en mente una marca de fundas para móviles en particular?

Ahora que ya tienes definido el tamaño de la funda que quieres y que tienes más que suficiente información sobre los materiales de los que suelen estar hechas las fundas y los tipos de fundas existentes ya es momento de que hablemos de las marcas.

Seguro te debes estar preguntando cuál es la marca de funda que debes elegir. Lo cierto es que, muchas marcas crean fundas de calidad. Algunas de las principales marcas son las siguientes:

Caseology

De acuerdo a información en su web oficial esta marca vende fundas para varios modelos de móviles Apple, Google, Samsung Galaxy y muchas otras marcas. Sus fundas son de muy buenos diseños, lo llamativo de las mismas es que la mayoría tienen textura.

Supcase

Esta marca ofrece fundas no solo para móviles, sino también para relojes inteligentes y tablets. Entre los las marcas de móviles y modelos para los que ofrece fundas tenemos a LG, OnePlus, Samsung, Google, Honor, Motorola, Apple entre otras. El punto fuerte de esta marca es la resistencia de sus fundas.

Snakehive

Esta marca es ideal si buscas fundas que sean de cuero y que tengan superficie de gamuza. El tipo de fundas que fabrica son aquellas que son del tipo billetera. Su sede está en el Reino Unido y en su web vemos que tienen en el mercado fundas para móviles de Samsung, Huawei, Google, Apple, HTC y Sony.

Poetic

La siguiente marca en esta lista ofrece fundas para móviles de Apple, Samsung, OnePlus, Google Pixel, Motorola y LG. La especialidad de Poetic son las fundas pesadas o resistentes en distintos colores y a precios muy asequibles. Si te causa interés dale un vistazo a los modelos disponibles en su web.

I-Blason

Por último, pero no menos importante, tenemos a I-Blason. Las marcas y modelos para las que fabrica fundas son Apple, Samsung, LG, Google Pixel y Motorola. Esta marca también fabrica fundas resistentes, pero sus diseños son muchos más coloridos y vistosos. Si quieres una funda que no solo sea resistente, sino que tenga un buen diseño esta marca te encantará.

Más allá del nombre de una marca te sugerimos que te fijes en los materiales y funciones de la funda en particular, ya que existen una cantidad inmensa de marcas en el mercado y es posible que no encuentres alguna marca en particular a la hora de comprar tu funda.

Si has decidido que vas a comprar la funda por Internet revisa las recomendaciones dejadas por otros usuarios en la publicación y también sobre el vendedor. Haz lo propio con la marca de la funda e investiga en Google si es de buena calidad, eso también te ayudará.

Ten en mente las características y funciones que necesitas que tenga la funda que buscas

Más allá del tamaño, el tipo de funda, los materiales de los que esté hecha o su marca, debes considerar que cada funda tiene funciones y características particulares y debes tener una idea clara de las funciones que quieres que tenga tu funda. Por ejemplo, algunas fundas incluyen una batería auxiliar para tu móvil, otras son impermeables o también vienen con un protector deslizable para la cámara trasera.

Hay fundas que pueden venir con un anillo giratorio metálico para sujetar mejor el móvil y para que puedas colocarlo en una base magnética que tengas instalada en tu coche. Fundas así son una buena opción si no te agradan los popsockets.

Existen fundas que poseen una ranura para amarrarles una cuerda y puedas que llevar tu móvil colgado del cuello o amarrado a tu mano y también verás que algunas poseen propiedades antideslizantes para que no se te resbalen de las manos.

También puedes encontrar las fundas MagSafe que cuentan con un soporte magnético para que puedas colocar tu móvil en la posición correcta al usar un cargador inalámbrico. El detalle es que no hay fundas de este tipo para móviles Android cuando para los iPhone es otra historia, pero no hace mucho publicamos un tutorial par que puedas tener los beneficios del MagSafe en Android, si te llama la atención revísalo.

Todo depende de lo que buscas y de lo que necesitas. No todas las fundas tienen todas y cada una de las funciones que hemos enumerado por lo que depende de ti, ya que solo tú sabes qué tipo de funda es la que necesitarás según el entorno donde te encuentres e incluso por el trabajo que realices.

Su color, su diseño y su textura, lo último de lo que debes preocuparte

Años atrás, era muy común que las fundas fuesen de un solo color y el color más común que se conseguía era el color negro. Por suerte, esta tendencia se ha revertido en los últimos años y muchas compañías no solo han lanzado al mercado fundas de una gran variedad de colores, sino también diseños vistosos de cualquier clase. Incluso puedes conseguir fundas con imágenes de personajes de películas.

Respecto a este apartado, esto es de lo último de lo que debes preocuparte porque existe una inmensa variedad de colores y diseños. También aplica para la textura, ya que, aunque muchas fundas son lisas, puedes conseguir fundas que tengan una textura definida como aquellas que son corrugadas, con un relieve o con un efecto parallax.

El único detalle que debes considerar si quieres una funda con textura asegúrate de que la textura no tenga demasiado grosor porque si necesitas agregarle un popsocket podría no adherirse correctamente.

El precio, algo muy importante a la hora de elegir la mejor funda para el móvil.

Ahora que ya tienes en cuenta todo esto para poder saber las opciones que existen a la hora de elegir una funda debes pensar en el precio. Dependiendo de las funciones, diseños, colores o textura el precio puede ser alto o un poco más bajo.

¿Has escuchado esa expresión que dice que lo barato sale caro? Entre más barata sea la funda es más probable que sea de menor de calidad. Recuerda que la funda es lo que te ayudará a proteger tu móvil de golpes y caídas así que vale la pena que hagas una buena inversión. Es mejor invertir en una funda de buena calidad que tener que pagar una pantalla nueva y el coste de su instalación o en tener que comprar un nuevo móvil.

Fundas más sencillas como las que están hechas de silicona, TPU, PU o cuero sintético que no sean de mala calidad pueden tener un coste entre 10 y 23,99 €. En una publicación donde recomendamos fundas para los Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro y Xiaomi Lite es el promedio de los precios.

Si quieres fundas con funciones más específicas como las fundas con batería para los Samsung Galaxy S23 tendrán un coste mayor. El valor de una funda con esta función oscila entre 26 y 59,99 €. En Amazon hemos visto fundas impermeables que dependiendo de la marca y el móvil para las que fueron diseñadas pueden tener un precio que ronda los 12,99 y 15,99 €.

¿Y tú qué opinas? ¿Qué te han parecido estos consejos? ¿Te han sido de utilidad? Si tienes dudas déjanos un comentario y si te ha gustado este post no olvides compartir esta publicación.