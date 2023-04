Así como el año pasado te presentamos las mejores fundas con batería para el Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra, ahora llega el momento de que descubras cuáles son las mejores para la nueva serie de flagships de Samsung: los Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra. Y, lo mejor de todo es que puedes encontrar estas fundas en Amazon (excepto la del modelo «Plus»).

Las 3 mejores fundas con batería para tu Samsung Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra

Por si aún no lo sabes, las fundas con batería son un tipo de funda cuya principal característica es que traen una batería integrada para cargar el móvil mientras se usa. De hecho, son un producto muy recomendado para aquellas personas que usan mucho el móvil y necesitan cargarlo varias veces al día. ¿Sientes que necesitas una para tu Galaxy S23? Pues a continuación te contamos cuáles son las que puedes comprar:

La funda NEWDERY para el Samsung Galaxy S23

La marca NEWDERY ha lanzado una funda con batería para el Galaxy S23 que no te puedes perder. ¿Por qué? Pues porque trae 4700 mAh para restablecer el 100 % de la batería del móvil. Y lo mejor de todo es que su funcionamiento es muy sencillo. Solo tienes que colocar la funda como cualquier otra y esta se conectará al móvil vía USB-C para transmitir la carga. Además, admite carga inalámbrica y su precio es de tan solo 40,99 €.

Funda con batería de 4800 mAh para el Galaxy S23+

Parece que el Galaxy S23+ no ha tenido un buen recibimiento en el mercado europeo. Y es que este es el modelo de la nueva serie que menos accesorios y fundas tiene disponible. De hecho, no hay ninguna funda con batería para el Galaxy S23 Plus en Amazon. Pero descuida, hemos encontrado este modelo en AlịExpress por 26 € que ofrece 4800 mAh y se conecta al móvil vía USB-C. Además, cuenta con indicadores LED que te alertarán sobre el estado de carga de la batería.

La funda NEWDERY para el Galaxy S23 Ultra

Finalmente, hay que hablar de otra funda con batería de la marca NEWDERY, aunque esta vez se trata de un modelo para el Galaxy S23 Ultra. Y es que esta funda viene con una impresionante batería de 10000 mAh que aumenta en un 150 % la autonomía del móvil. Y, al igual que las fundas anteriores, esta también se conecta vía USB-C, es compatible con la tecnología de carga inalámbrica y viene con LEDs que indican el estado de la batería. ¿Su precio? 59,99 €.

Y tú… ¿Estás listo para darle un poco más de autonomía a tu Galaxy S23 con estas fundas con batería?