¿Te has topado últimamente con una foto de perfil de color azul en Instagram? ¿O quizás has visto Stories o publicaciones de Instagram que solo contienen un cuadro azul? Lo más probable es que sí, pues se trata de un movimiento por una buena causa que ha invadido las redes sociales en los últimos meses. Vamos a ver qué es exactamente este movimiento en el que la gente está cambiando su foto de perfil a azul. Acompáñanos…

El azul se usa en las fotos de perfil, Stories y publicaciones de Instagram u otra red social para manifestarse en contra del antisemitismo. El antisemitismo, dicho sea de paso, hace referencia a todo acto de hostilidad, prejuicio o discriminación contra los judíos, ya sea por su religión, etnia o simplemente por el grupo racial que han formado.

Así que, si ves a alguien en redes sociales con una foto de perfil azul o que ha publicado un cuadro azul, lo que quiere decir es que está en contra del antisemitismo. Ahora bien, el antisemitismo es algo que ha existido desde hace muchísimo tiempo… ¿por qué ahora la gente le da más importancia? ¿Y por qué el color azul? Este movimiento en particular surgió originalmente como una muestra de solidaridad con el pueblo de Sudán y enseguida te explicamos por qué.

Para entender este movimiento, hay que irnos a Sudán. Desde la caída de Omar al-Bashir, el anterior presidente de Sudán, el consejo militar tomó el mando del país, pero desde entonces el pueblo ha pedido que el gobierno dirigido por civiles tome el poder en sus manos.

El 3 de junio, todos los manifestantes civiles desarmados se reunieron frente al cuartel militar formando una plaza. Pero las fuerzas de seguridad comenzaron a abrir fuego contra ellos. Los médicos afirmaron que el número de muertos era de 100, pero un funcionario sudanés afirmó que se había reducido a 61. Para evitar más protestas, el gobierno cerró el Internet en el país.

The color blue, one of our martyrs (Mattar) favorite color, started as a tribute to him, now turned to a symbol of all our martyrs, and their dreams of a better Sudan.#BlueForSudan#IAmSudaneseRevolution https://t.co/3LMxrtBOvi

— Saad The Lion سعد (@Saad_Alasad) June 12, 2019