La industria de los smartphones Android ha cambiado mucho en los últimos años. Si bien antes 2 años de soporte de software era el estándar que ofrecían todos los fabricantes a sus diferentes modelos, hoy en día la vara se ha elevado y se considera mediocre ofrecer menos de 3 años. Pero… ¿realmente es tan malo que un smartphone solo tenga 2 años de actualizaciones? Eso es lo que analizaremos en este artículo, donde veremos todas las contras de esta política de soporte y sus posibles ventajas.

Los móviles Android se han convertido en una parte esencial de nuestra vida. Los usamos para comunicarnos, informarnos, entretenernos y mucho más. Por eso, queremos que nos duren el mayor tiempo posible y que funcionen bien. Pero no todos los móviles reciben el mismo trato por parte de sus fabricantes. Algunos se actualizan con frecuencia y durante mucho tiempo, mientras que otros se quedan atrás y se vuelven obsoletos. ¿Qué implica esto para el usuario? ¿Qué ventajas y desventajas tiene comprar un móvil con dos años de actualizaciones frente a uno con más? Vamos a verlo.

¿Qué son las actualizaciones de Android?

Las actualizaciones de Android son las mejoras que recibe el sistema operativo de tu móvil. Estas pueden ser de dos tipos: las actualizaciones de seguridad y las actualizaciones de versión.

Las actualizaciones de seguridad son las más importantes, ya que corrigen los fallos y vulnerabilidades que se detectan en el sistema. Estas actualizaciones te protegen de posibles ataques informáticos, virus o malware que puedan afectar a tu dispositivo a lo largo del tiempo. Por eso, es recomendable instalarlas lo antes posible cuando nos llegan.

Las actualizaciones de versión son las que cambian el número de Android que tienes instalado. Por ejemplo, pasar de Android 13 a Android 14. Estas actualizaciones suelen traer novedades en el diseño, la interfaz, las funciones y el rendimiento del sistema. Son más opcionales, ya que no afectan tanto a la seguridad como a la experiencia de usuario. Sin embargo, también son interesantes porque te permiten disfrutar de las últimas innovaciones de Android.

¿Por qué algunos móviles solo reciben dos años de actualizaciones?

La respuesta a esta pregunta depende de varios factores. El primero es el fabricante del móvil. Cada empresa tiene su propia política de actualizaciones, que puede variar según el modelo, la gama y el mercado. Algunas empresas son más generosas y comprometidas con sus usuarios, mientras que otras son más lentas y descuidadas.

El segundo factor es el hardware del móvil. No todos los móviles tienen la misma potencia ni la misma capacidad para soportar las nuevas versiones de Android. A veces, los fabricantes deciden no actualizar un móvil porque consideran que no va a funcionar bien o que va a perder rendimiento. Otras veces, simplemente no les interesa invertir recursos en un móvil antiguo o de bajo precio.

El tercer factor es el software del móvil. No todos los móviles tienen la misma versión de Android ni la misma capa de personalización. Algunos fabricantes modifican mucho el sistema operativo para adaptarlo a su estilo y añadir funciones propias. Esto puede dificultar el proceso de actualización, ya que requiere más trabajo y más pruebas para asegurar la compatibilidad y la estabilidad.

¿Qué desventajas tiene comprar un móvil con dos años de actualizaciones?

Comprar un móvil con dos años de actualizaciones tiene algunas desventajas, sobre todo si se trata de un móvil caro o de gama alta. Estas son algunas:

Perder seguridad : dejará de recibir las correcciones de seguridad que se lanzan para el sistema operativo. Esto puede suponer un riesgo para tu privacidad y datos, ya que puedes ser víctima de ataques informáticos, virus o malware.

: dejará de recibir las correcciones de seguridad que se lanzan para el sistema operativo. Esto puede suponer un riesgo para tu privacidad y datos, ya que puedes ser víctima de ataques informáticos, virus o malware. Perder funciones : al no recibir las novedades que se incorporan en las nuevas versiones de Android, el dispositivo perderá funciones, opciones y posibilidades. Por ejemplo, algunas apps pueden dejar de darle soporte con el tiempo. Así, se quedará anticuado o limitado frente a otros más modernos.

: al no recibir las novedades que se incorporan en las nuevas versiones de Android, el dispositivo perderá funciones, opciones y posibilidades. Por ejemplo, algunas apps pueden dejar de darle soporte con el tiempo. Así, se quedará anticuado o limitado frente a otros más modernos. Perder rendimiento: los móviles con dos años de actualizaciones pueden sufrir un deterioro en su rendimiento con el paso del tiempo, pues no reciben las optimizaciones de las más recientes de Android.

¿Qué ventajas tiene comprar un móvil con dos años de actualizaciones?

También hay ventajas en comprar un móvil con dos años de actualizaciones, sobre todo si se trata de un móvil barato o de gama baja. Estas son algunas:

Ahorrar dinero : los móviles que solo tienen dos años de soporte suelen ser más económicos (valen cerca de 200 euros o menos) que los que tienen más soporte. Esto puede ser una buena opción si no quieres gastar mucho o si solo usarás para lo básico.

: los móviles que solo tienen dos años de soporte suelen ser más económicos (valen cerca de 200 euros o menos) que los que tienen más soporte. Esto puede ser una buena opción si no quieres gastar mucho o si solo usarás para lo básico. Cambiar más a menudo : puede que esto no sea una ventaja para todos, pero algunas personas les aburre usar el mismo móvil por mucho tiempo, por lo que un smartphone con 2 años de actualizaciones puede ser una excelente opción. Y es que te obliga a renovar el dispositivo con más frecuencia para seguir teniendo un sistema operativo actualizado. ¡Ideal para quienes quieren estar al día y probar las últimas novedades tecnológicas!

: puede que esto no sea una ventaja para todos, pero algunas personas les aburre usar el mismo móvil por mucho tiempo, por lo que un smartphone con 2 años de actualizaciones puede ser una excelente opción. Y es que te obliga a renovar el dispositivo con más frecuencia para seguir teniendo un sistema operativo actualizado. ¡Ideal para quienes quieren estar al día y probar las últimas novedades tecnológicas! No tener problemas de compatibilidad: es una ventaja rebuscada, lo admitimos. Sin embargo, para algunas personas podría tener sentido quedarse en versiones más estables y testeadas de Android que probar suerte con las nuevas, las cuales pueden incluir bugs inesperados. Así, se evitan algunos problemas de compatibilidad o errores que puedan surgir en las versiones más nuevas o experimentales.

Entonces, ¿merece la pena comprar un Android que solo recibirá 2 años de actualizaciones?

Luego de considerar las ventajas y desventajas de recibir solo 2 años de actualizaciones, hay que tener en cuenta el mercado actual de smartphones Android. Hoy en día, los grandes fabricantes no ofrecen menos de 3 años de actualizaciones. Samsung, Xiaomi, OnePlus, OPPO, Vivo, Google, Motorola, Realme, Honor y Huawei ya ofrecen 3 años o más de actualizaciones para todos sus modelos, exceptuando algunos de gama de entrada.

Sin embargo, también hay marcas de renombre como ASUS, Sony, TCL y Nokia que siguen ofreciendo solo 2 años de actualizaciones, pese a que sus móviles no son más baratos que los de la competencia. En este artículo puedes ver cuántas actualizaciones ofrece cada marca de móviles.

Por tanto, nuestro veredicto es que no vale la pena un Android que solo recibirá 2 años de actualizaciones al día de hoy. Ya hay muchas marcas de calidad que hacen móviles relativamente económicos con más de dos años de soporte de software.

Ahora bien, si estás seguro de que cambiarás de móvil en unos 2 o 3 años, realmente pasa a segundo plano el soporte de software del fabricante. Lo mismo sucede con smartphones que valen cerca de 100 euros, que por lo que pagas no puedes esperar un gran soporte de software.

Eso sí, ni se te ocurra pagar más de 300 euros por un Android que solo tendrá 2 años de soporte porque seguramente en el mercado hay móviles igual de buenos que te garantizan una vida útil del software más longeva.