Cuánto valen tus datos de redes sociales en la Dark Web

Por muchas razones, la Dark Web es una de las primeras cosas que existen en Internet que muchos evitan. Otros, más inescrupulosos, la utilizan para realizar transacciones ilícitas. Este sitio es sin duda el lugar donde puedes ver cosas realmente oscuras o perturbadoras, e incluso hallar todo un mercado negro de datos personales. De hecho, en este mismo momento, puede que tu información esté en la Dark Web y no lo sepas.

Tus redes sociales forman parte de tus datos personales, aunque no lo creas. Después de todo, es en estas aplicaciones donde sueles depositar parte de tu información. Eso si no has creado una cuenta alternativa que no tenga nada que ver contigo. Recientemente, un estudio de Whizcase reveló el precio de los datos personales dependiendo de cuál red social provenga. ¿Te interesa conocerlo?

Esto valen tus datos de redes sociales en la Dark Web

Vale la pena mencionar que, no sin una penosa frecuencia, los datos de millones de usuarios suelen filtrarse ante fallas de seguridad en las plataformas. Esto puede sucederle a las compañías de redes sociales, e incluso a la propia Google. Y así como se filtran tus datos, pueden existir hackers que saquen de ellos un beneficio monetario en los mercados negros de la Dark Web.

De hecho, es tan frecuente la compra de estos datos, que incluso es posible realizar una lista de precios. Eso fue lo que hizo Whizcase, tras evaluar diferentes “tiendas” en el mercado negro donde ofrecían datos de usuarios en las redes sociales. Después de investigar los diferentes precios, la página web sacó un listado con el valor promedio por cada plataforma social.

Red social Valor en la Dark Web LinkedIN 45 $ (41,51 €) Facebook 14 $ (12,91 €) Instagram 12 $ (11,07 €) Discord 12 $ (11,07 €) Snapchat 11 $ (10,15 €) X (Twitter) 10 $ (9,22 €) Pinterest 9 $ (8,30 €) TikTok 8 $ (7,38 € ) Reddit 6 $ (5,53 € )

Que algunas cuentas sean más caras que otras, lo explica la cantidad de información vital que tiene cada una. LinkedIn es por mucho la de mayor precio, puesto que es allí donde los usuarios depositan información personal importante como sus títulos, certificados, listas de compañías en donde trabaja o trabajó en su momento, etc.

Le sigue Facebook porque cuando hablamos de datos personales, esta ha sido la cuna para muchos a la hora de dejar saber dónde viviste y dónde vives actualmente, si estás en una relación, dónde estudiaste o dónde estás estudiando ahora, entre otras cosas.

Los datos personales son muy útiles para los que inician campañas de estafas o phishing. Esto debido a que les otorgan información para saber qué botones presionar con tal de obtener credenciales vitales, generalmente del banco o tus tarjetas de crédito. Otros sitios como Pinterest, TikTok o Reddit, tienen menos valor, ya que es poco lo que se puede sacar de estas cuentas. Al menos sí nos referimos a la información personal de cada persona.

Ahora que sabes cuánto pueden valer tus datos de redes sociales en la Dark Web, es importante que estés pendiente de lo que dejas filtrar desde tus cuentas. Evita revelar información personal en la medida de lo posible, cambia las contraseñas periódicamente, siempre ten un antivirus activo en tus dispositivos y mantente alerta de cualquier movimiento fraudulento en tus cuentas bancarias.