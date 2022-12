Con respecto a la seguridad en Internet, existen varios mitos y rumores que no son del todo correctos y es muy importante conocer la verdad para nunca correr ningún riesgo innecesario. En este caso hablaremos de la diferencia entre una VPN y un antivirus y si es verdad que una VPN puede protegerte como un antivirus.

Muchas personas no conocen exactamente cómo funcionan estos dos programas y por ende los rumores tienden a esparcirse con más facilidad. Por lo cual, en esta ocasión queremos aclararte términos básicos que todo usuario de un PC, portátil o móvil debería conocer, como qué es una VPN y qué es un antivirus.

¿Qué es un antivirus y cómo funciona exactamente?

Empecemos por un software que debería estar en todos y cada uno de los ordenadores y portátiles que existen, ya que es su primera línea de defensa frente a software maliciosos, códigos dañinos y demás amenazas. Estamos hablando de los antivirus, los softwares diseñados para proteger tu dispositivo de perjuicios a su funcionamiento y datos.

Un antivirus es un programa en tu ordenador que se encarga de escanear todos los archivos o códigos que ingresan en el mismo para determinar si los mismos son seguros de usar. Es decir, este detecta las amenazas y te indica qué acciones puedes tomar para no infectar el sistema de tu dispositivo.

Estos escaneos pueden ser llevados a cabo en segundo plano constantemente o pueden ser realizados de forma manual si el usuario lo desea. Gracias a una amplia base de datos, el antivirus puede determinar cuáles son los archivos o códigos que representan una verdadera amenaza y te ofrece la opción de eliminarlos o bloquearlos.

Los antivirus de hoy en día ofrecen incluso aún más servicios como, por ejemplo, un servicio de control de contraseñas, un firewall, etc. Sin embargo, estos programas no son 100% efectivos. Incluso los mejores antivirus pueden presentar fallos en algunos momentos, pero por supuesto, esto no significa que deberías dejar de emplearlos, al contrario, es aún más peligroso navegar por el Internet sin un software de protección.

¿Qué es una VPN y cómo puede protegerme en línea?

VPN son las siglas para Virtual Private Network, es decir, red virtual privada. En términos sencillos, lo que este protocolo hace es proveerte un servicio de encriptación que te ayuda a enmascarar tu tráfico en línea y tu dirección IP. Es decir, la esconde para que ningún tercero como un cibercriminal, tu compañía de Internet o incluso el gobierno puede saber estos datos sobre ti.

Este protocolo se vuelve muy necesario hoy en día, ya que al estar conectados a una red WiFi pública, por ejemplo, cualquier persona puede interceptar esta conexión, conocer nuestra dirección IP y nuestra actividad en línea. Y no solo criminales hacen esto, sino también muchos entes gubernamentales y nuestros proveedores del servicio de Internet.

Para poder funcionar la VPN utiliza algo llamado tunneling, lo cual es básicamente un protocolo en el que se envía la información de tu tráfico en Internet por un túnel digital seguro, que lo encripta y lo hace incomprensible para cualquiera que lo pueda interceptar. Es decir, si alguien intenta ver qué es lo que estás haciendo en línea, se encontrará con un montón de datos encriptados que son muy difíciles de descifrar.

Hay quienes usan una VPN también para enmascarar su localización y hacer parecer que se están conectando desde otro país para poder acceder a contenido exclusivo de diferentes zonas del mundo. Ahora la pregunta del millón es, al ocultar mi información de tráfico en línea, ¿la VPN puede protegerme de algún software malicioso?

¿Puede una VPN protegerme de los virus?

En resumidas cuentas, no, una VPN no está diseñada para poder proteger tu ordenador, tu portátil o tu móvil de archivos o códigos con algún virus o software malicioso. Y es que estos solo se encargan de ocultar tu presencia en línea de cualquiera que intento de ultrajar tu privacidad. Aun así, existen algunos beneficios de seguridad que trae el uso de la VPN.

Algunos de estos beneficios incluyen, por ejemplo, la protección frente a un ataque MitM, o Man in the Middle, en el cual cibercriminal desvía tu tráfico hacia su propio servidor y para luego redirigirla hasta la plataforma que se supone que estás utilizando. De esta forma puede saber exactamente cuál es tu actividad en esa plataforma.

Al encriptar tu tráfico en línea con la VPN, será más difícil que el criminal pueda acceder a la misma, e incluso si lo logra, solo obtendrá información inútil porque estará encriptada. Otro ataque del que te puede salvar es del ataque DDoS o Distributed Denial of Service, en el cual se sabotea una red o servidor haciéndolo inservible.

Al proteger tu dirección IP, se hace imposible para el cibercriminal localizarte y dirigir todo el tráfico basura a tu red o servidor, evitando que este se colapse y se dañe. El hecho de que no pueden acceder a tu dirección IP también es una ventaja en sí, ya que te permite tener más privacidad y que nadie puede imitar tu presencia en línea o pueda localizarte geográficamente, algo que se puede lograr con esta dirección.

Aparte de eso, no hay mucho más que una VPN pueda hacer por la seguridad de tu dispositivo. Si no cuentas con un antivirus es probable que termines con algún software malicioso en tu dispositivo, sobre todo si frecuentas webs extrañas y practicas la piratería. Por eso es mejor contar con un antivirus de calidad cuando quieras usar tu móvil, PC o portátil de forma 100 % segura.

¿Debería aun así utilizar una VPN?

Por supuesto que deberías emplear una VPN, son muchos los beneficios que ofrece este protocolo, por ende, deberías considerarlo como una necesidad, en especial si eres de los que se conecta a muchas redes WiFi públicas.

La mejor parte de todo esto es que hoy en día existen muchos antivirus que también ofrecen el servicio de VPN, es decir que no tendrás que pagar por dos servicios distintos y podrás gozar de todos los beneficios que ya te mencionamos. Por si te interesa tenemos una lista, de los mejores VPN para Android y los mejores antivirus para Android, aunque hay quienes opinan que no deberían usarse antivirus en Android.

Esperamos que esto haya aclarado un poco más tus dudas respecto a las VPN y los antivirus, si tienes alguna duda al respecto, no olvides dejarla en la sección de comentarios.