¿Necesitas un respiro de ese chat molesto? O mejor aún, ¿tienes conversaciones privadas de las que quisieras olvidarte por un tiempo? Los chats archivados de WhatsApp son la solución a muchos problemas. Pero, más allá de lo que ya te hemos comentado esta opción también podría ayudarte a encontrar el amor.

Sí, así como lo acabas de leer. Archivar conversaciones en WhatsApp puede ayudarte a encontrar a la persona indicada sin perder la cabeza en el intento. Quizás no le veas mucho sentido, sobre todo si no estás acostumbrado a usar esta función, por eso te daremos un par de ideas para aprovechar al máximo los archivos de WhatsApp.

La mejor forma de ignorar a una persona en WhatsApp

De eso se trata este artículo, de cómo ignorar el chat de personas molestas de la forma más fácil. Hasta hace poco los archivos de WhatsApp se mantenían invisibles hasta que la persona con el chat archivado te volvía a escribir. En ese caso el chat volvía a aparecer en la bandeja de mensajes.

Algo poco práctico y que por suerte han cambiado. Ahora, si archivas un chat se mantendrá oculto hasta que cambies de parecer. No recibirás notificaciones visibles y la otra persona no sabrá que su chat ha sido archivado.

Lo que sí verás es un icono en la parte superior de la bandeja de mensajes, donde podrás acceder a los chats archivados y en el que verás el número de mensajes nuevos, pero sin más detalles. Así mantendrás tu paz mental.

¿Cómo archivar los chats de WhatsApp?

Si aún no sabes cómo usar esta función de WhatsApp, lo único que tienes que hacer es:

Entrar a la bandeja de mensajes .

. Dejar el dedo presionado en el chat que deseas archivar.

en el chat que deseas archivar. Verás que aparecen varias opciones en la parte superior de la bandeja, entre ellas fijar el chat, borrarlo, silenciarlo o archivarlo (en ese orden).

de la bandeja, entre ellas fijar el chat, borrarlo, silenciarlo o archivarlo (en ese orden). Dale clic al botón para archivar y listo.

A continuación, verás un icono donde se guardarán todos los chats archivados y donde irán a parar todos los mensajes nuevos en estos chats.

Filtra tu bandeja de mensajes para encontrar el amor más rápido

Hemos llegado a la parte más interesante, ¿cómo encontrar el amor con los mensajes archivados de WhatsApp? Simple, usa esta función como un filtro, un seguro que te ahorrará momentos incómodos y con el que podrás mantener tu paz mental.

Para que tengas una idea más clara, déjanos darte un par de ejemplos: Digamos que estás en una época de tu vida en la que buscas el romance, estás hablando con varias personas al mismo tiempo y quieres ver hacia dónde te lleva la marea. En ese caso, archivar los chats puede ayudarte a ir despejando tu bandeja de mensajes sin ser descortés, a nadie le gusta que lo bloqueen, ni siquiera si una cita no funciona como esperabas.

Pero ese no es el único escenario donde archivar chats puede ayudarte a encontrar el amor, usemos un poco más la imaginación. ¿No te pasa que a veces estás hablando con alguien y no sientes esa chispa? Puede que te agrade y puede que sientas algún interés pero no parece ser suficiente. En ese caso, archiva esa conversación. Si con el paso de los días aún te preguntas por ella, quizás sí valga la pena escribirle, si no, pasa la página y te irá mejor.

Los chats archivados de WhatsApp pueden ser desarchivados cuando quieras

Por último, si ya has avanzado con alguien y todo está marchando bien es probable que no quieras hablar con más nadie ni mucho menos recibir tantos mensajes. Evita situaciones incómodas archivando esas conversaciones. Es lo mejor para ti y a largo plazo, si te arrepientes, puedes desarchivar estos chats simplemente con dejar presionado tu dedo y darle clic al botón para desarchivar.

Todo quedará como si no hubiese pasado nada, podrás responder los mensajes, disculparte por la ausencia y continuar con tu vida. En conclusión, archivar los chats de WhatsApp es una opción más inteligente que bloquear los contactos indeseados.

¿Pondrías en práctica nuestros consejos? Dínoslo en los comentarios.