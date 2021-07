Si bien es cierto que hay unas cuantas alternativas muy solventes a WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook no tiene rival, por lo menos en Europa. Y es que, WhatsApp no para de recibir nuevas funciones para mejorar su interfaz, ofrecer más herramientas… Aunque a veces sus actualizaciones no acaban de gustar.

Por suerte, si conoces los mejores trucos de WhatsApp, podrás exprimir al máximo sus posibilidades, o solucionar algún que otro cambio que resulte molesto. Aquí te mostramos los pasos a seguir para quitar el archivados de WhatsApp de la parte superior paso a paso

Así puedes quitar el archivados de la parte superior de WhatsApp

Decir que la última versión de WhatsApp incluye un cambio en su diseño que cambia la ubicación de la opción “Chats archivados”, ya que ahora aparece arriba y parece ser que no hay forma de quitarlo. Aunque no es así.

Lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos para ocultar el archivados de WhatsApp.

Abre WhatsApp y accede a los Ajustes pulsando sobre los tres puntitos situados en la parte superior derecha de la pantalla principal.

pulsando sobre los tres puntitos situados en la parte superior derecha de la pantalla principal. Dentro de los ajustes de WhatsApp deberás entrar en Chats .

. Una vez dentro, verás que hay una opción llamada Mantener los chats archivados. Solo tienes que desactivar esta función y listo.

El motivo por el que han cambiado la ubicación de los chats archivados es muy simple. Cuando está visible este elemento (en la parte superior derecha) cada vez que alguien te habla a través de este chat archivado seguirás recibiendo la correspondiente notificación. En caso contrario, no verías que alguien te ha hablado en un chat archivado porque ya no se muestra en la lista de chats.

Esta función tiene sentido así, aunque en realidad es algo molesta

Pero, en el caso de que desactives la función Mantener los chats archivados, este elemento volverá abajo, aunque no se archivarán para siempre cuando alguien te escriba a través del chat que has decidido archivar (la conversación se desarchivará para notificarte).

¿A ti también te molesta ver la opción archivados en WhatsApp?