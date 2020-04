Comprar un móvil en China siempre ha sido una opción tentadora gracias a los precios bajos que suelen haber en las tiendas online. Una de las marcas favoritas para importar es Xiaomi, aunque desde que comenzaron a llegar oficialmente a España y al resto de Europa, muchas personas prefirieron esperar para comprarlos directamente en las tiendas. Sin embargo, puede que este año el panorama cambie nuevamente con la llegada de los Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro.

Xiaomi es famosa por muchas razones pero la principal es la de vender móviles con una relación calidad-precio a la que hasta hace poco ningún fabricante era capaz de hacerle frente. Y decimos hasta hace poco porque Realme se ha vuelto su principal competencia. Para más inri, en 2020 Xiaomi ha cambiado radicalmente la estrategia de ventas, al menos en lo que respecta a la gama alta, pasando de móviles con precios de salida como el Mi 9, a casi 1000 euros con el Mi 10 Pro.

Y la cosa no se queda ahí, ya que si comparamos la versión global de estos móviles con la versión china, veremos que los precios son muy diferentes, rondando entre los 500 y 700 euros en estos últimos.

¿Cuál puede ser la razón? No lo sabemos con exactitud, aunque desde hace tiempo se venía rumoreando que Xiaomi nivelaría sus precios con el resto de la gama alta para mejorar su percepción de exclusividad y calidad. Esto inevitablemente abre nuevamente las puertas a las compras en tiendas virtuales chinas con un precio más atractivo. Y no solo aplica para los gama alta de Xiaomi, sino para cualquier ganga que podamos encontrar en estas tiendas.

Además, todo suena muy bien hasta ahora pero, antes de hacer cualquier compra deberías saber un par de cosas que harán la diferencia entre una mala y una buena inversión.

Todo lo que deberías saber antes de comprar un móvil de Xiaomi en China

¡Atención a cada punto que desarrollaremos a continuación! Sobre todo si eres nuevo haciendo compras por Internet, ya que no basta solo con ver el precio y la combinación de RAM y memoria interna… No, la realidad es mucho más compleja. Además, este post no solo te servirá para comprar móviles Xiaomi, sino cualquier móvil o incluso otros gadgets. Empecemos…

Es probable que el móvil venga con la versión china de MIUI, ¿qué tan bien te llevas con el inglés?

Te recomendamos evitar la versión china y buscar un móvil con la versión global o al menos con la ROM global de MIUI, que pueden parecer lo mismo pero no lo son. Para dejarlo más claro:

La versión china o versión CN es un móvil pensado para ser distribuido en China, entre otras cosas, estos móviles solo cuentan con el chino e inglés como idiomas del sistema, por lo que, si no manejas ninguno de los dos, lo vas a pasar muy mal. Aunque podrás cambiar la ROM por la global con un mínimo de conicimientos y tutoriales como los que encontrarás en nuestra web.

es un móvil pensado para ser distribuido en China, entre otras cosas, estos móviles solo cuentan con el chino e inglés como idiomas del sistema, por lo que, si no manejas ninguno de los dos, lo vas a pasar muy mal. Aunque podrás cambiar la ROM por la global con un mínimo de conicimientos y tutoriales como los que encontrarás en nuestra web. Por otro lado, están los que vienen con la ROM global en una versión china que le permite incluir otros idiomas, como el español.

en una versión china que le permite incluir otros idiomas, como el español. Y por último, la versión global es la que sí está pensada para llegar al resto del mundo y donde resuelven muchos de los problemas que consideramos en este post. Generalmente son los que tienen todas las bandas del 4G y 0 problemas con los servicios de Google.

Aún si no consigues el móvil en otra versión que no sea la china, aquí te enseñamos cómo puedes cambiar la ROM de MIUI tú mismo, aunque este proceso es un poco tedioso y perderás la garantía luego de hacerlo. Sin embargo, también es cierto que la garantía que suelen ofrecer los móviles comprados en China no es algo por lo que debamos preocuparnos mucho.

No tendrás Google Play, al menos no recién sacado de la caja

Retomando el tema anterior, otro problema serio con la versión china es la falta de los servicios de Google, incluyendo la tienda de aplicaciones. Xiaomi, al igual que el resto de fabricantes chinos, tiene prohibido por el gobierno incluir los servicios de Google y de otras empresas extranjeras en los modelos distribuidos en el territorio nacional.

Esta medida impide que la población de China pueda disfrutar de aplicaciones tan populares como YouTube, Gmail, Google Drive o incluso de otras apps que no son propiedad de Google como Twitter, Facebook e Instagram. Algo malo pero que al mismo tiempo tiene la ventaja de que ha incentivado el desarrollo de aplicaciones similares hechas por los desarrolladores locales.

Esto se puede resumir como una medida súper nacionalista que crea daños colaterales para los consumidores que viven en otras partes del mundo. Pero, como te comentábamos anteriormente puedes resolver este problema instalando la versión global de la ROM de Xiaomi o más fácil aún, quedarte con la versión china pero instalando los servicios de Google, siguiendo este tutorial.

Asegúrate de que sea compatible con las frecuencias para la banda 4G de tu operadora móvil

Si estás en Europa, debes saber que la banda 4G funciona en diferentes frecuencias que no necesariamente son las mismas que tiene el móvil que estás dispuesto a comprar. Estas frecuencias son la 800, 1800 y 2600 Mhz. Algo interesante es que la banda de 800 Mhz es la más reciente y aún así es la más utilizada, por su capacidad de llegar mejor a zonas difíciles como los túneles o los pueblos más alejados.

Para aclarar cualquier duda, consulta con tu operadora entrando a su página web o llamando a los números de atención al cliente. Luego de que sepas cuáles son las frecuencias que manejan, compáralas con las que soporta el móvil. Normalmente en la tienda donde venden el móvil aparece la lista de especificaciones que incluye las frecuencias con las que es compatible. Sino, te recomendamos que visites la página oficial de la marca y busques el modelo que quieres, tomando en cuenta además de qué versión se trata; es decir, la versión china o la global.

Además, es importante que no solo consideres la compatibilidad de las frecuencias para la banda 4G, sino para la 3G e incluso la 2G, solo que hacemos énfasis en la 4G porque es la más reciente y potente. Esto, mientras el 5G termina de implementarse por completo.

Estas son las frecuencias de bandas utilizadas en varios países de Europa y Latinoamérica

Para que tengas un mejor punto de partida, aquí te dejamos una lista con varios países de Latinoamérica y Europa, donde aparecen las frecuencias de bandas que manejan las operadoras de dichos países.

Argentina

2G GSM (850/1900) MHz.

3G WCDMA (850/1900) MHz.

4G LTE (1700/2100) MHz.

Bolivia

2G GSM (850/1900) MHz.

3G WCDMA (850) MHz.

4G LTE (700) MHz.

Colombia

2G GSM (850/1900) MHz.

3G WCDMA (850/1900) MHz.

4G LTE (1700/2600) MHz.

Costa Rica

2G GSM: (850/1800) MHz.

3G WCDMA: (850/2100) MHz.

4G LTE: (1800/2100) MHz.

Chile

2G GSM (850/1900) MHz.

3G WCDMA (850/1900) MHz.

4G LTE (1700/2100/2600) MHz.

Ecuador

2G GSM: (850/1900) MHz.

3G WCDMA: (850/2100) MHz.

4G LTE: (1700) MHz.

España

2G GSM (900/1800) MHz.

3G WCDMA (900/2100) MHz.

4G LTE (800/1800/2600) MHz.

El Salvador

3G WCDMA: (1900) MHz.

4G LTE: (900) MHz.

Guatemala

2G GSM: (850/900/1900) MHz.

3G WCDMA: (850/1900) MHz.

4G LTE: (850/1900) MHz.

México

2G GSM (850/1900) MHz.

3G WCDMA (850/900/1900/2100) MHz.

4G LTE (1700/1900/2100) MHz.

Nicaragua

2G GSM: (850/1900) MHz.

3G WCDMA: (850/1900) MHz.

4G LTE: (1700) MHz.

Paraguay

2G GSM: (850/1900) MHz.

3G WCDMA: (850/1900) MHz.

4G LTE: (1700/1900) MHz.

Perú

2G GSM: (850/1900) MHz.

3G WCDMA: (850/900/1900) MHz.

4G LTE: (1700/1900) MHz.

Portugal

2G GSM (900/1800) MHz.

3G WCDMA (2100) MHz.

4G LTE (800/1800/2600) MHz.

Reino Unido

2G GSM (900/1800) MHz.

3G WCDMA (900/2100) MHz.

4G LTE (800/1800/2600) MHz.

Uruguay

2G GSM: (850/900/1800/1900) MHz.

3G WCDMA: (1900/2100) MHz.

4G LTE: (1700) MHz.

Venezuela

2G GSM: (850/900/1800) MHz.

3G WCDMA: (900/1900) MHz.

4G LTE: (1700/1800/2100) MHz.

Prepárate para comprar un buen adaptador para el cargador

Este es otro dolor de cabeza, la compatibilidad del cargador y la toma corriente. Si bien no tendrás problemas con el voltaje, en China las tomas de corriente son diferentes a las de Europa, por lo que tendrás que buscar un buen adaptador o regleta para poder cargar tu móvil con el cargador que viene en la caja. Esto implica un precio extra que deberás cubrir pero tampoco es algo muy caro. Muchas veces las tiendas ya te envían el adaptador directamente.

Además, recuerda que estas diferencias vienen en la versión pensada para el mercado chino, por lo que no nos cansaremos de repetirte que, para evitar estos problemas y más, siempre busques las versiones globales de los móviles. Y si no tienes otra opción, al menos asegúrate de comprar un adaptador de buena calidad, para no correr riesgos de dañar tu cargador ni el móvil.

Entonces, ¿de verdad es buena idea comprar un Xiaomi en China?

A pesar de todos los detalles que debes tener muy en cuenta, creemos que sí, comprar un Xiaomi desde China puede ser una muy buena opción. La mayor motivación para asumir tal riesgo siempre va a ser la diferencia de precio, por lo que, si para ti es vital ahorrar 100, 200 o incluso 300 euros, no lo pienses más.

Eso sí, sé prudente y sigue cada uno de los consejos que te hemos dado. Además, siempre está atento a los detalles, pregunta hasta la más mínima cosa y sobre todo, lee las reviews de otros usuarios que ya han recibido el móvil y han tenido la oportunidad de probarlo, esto sin dudas te permitirá saber con certeza a qué atenerte.

Aunque, si algo es cierto es que a veces no importa cuántas precauciones tomemos, las cosas pueden salir mal. Por ejemplo, siempre correremos el riesgo de que nuestro pedido se extravíe en el camino, debamos esperar más de lo que se suponía o tengamos problemas con la aduana. Por lo que no hay una solución mágica, simplemente debes poner en una balanza los pros y contras de comprar en un e-commerce chino. Aún así, no te desanimes.

Y si luego de todo esto has cambiado de parecer, al menos para el caso de los Mi 10 tenemos una opción más económica, el Mi 10 Lite, un Mi 10 con varios recortes que lo hacen un gama media-alta con un precio muy atractivo para la mayoría de los consumidores. Este móvil está disponible oficialmente en España por un precio de 349 euros y trae especificaciones más que suficientes para complacer incluso a los más exigentes.

Sea cual sea la decisión que tomes, al menos ya puedes estar confiado de que, con todo lo que has aprendido, sabrás bien lo que debes hacer. Nosotros solemos recomendar ofertas de móviles en China cuando el precio compensa, generalmente en versión global y si no lo son también te lo diremos. Así que si no quieres equivocarte, no dudes en preguntarnos tus dudas.