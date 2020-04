¿Eres de los que todavía usa Facebook? Entonces atento, porque esto podría ser para ti. Si bien Instagram y TikTok han revolucionado las redes sociales, Facebook sigue siendo un sitio para compartir información, hacer amigos, subir fotos, jugar algunos vídeojuegos y mucho más. Sin embargo, esto daría un vuelco mucho más importante porque Facebook lanzará una sección para el campus de tu universidad.

¿Qué significa esto? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que esto es algo bastante lógico y creíble sabiendo que Mark Zuckerberg lanzó inicialmente Facebook como un proyecto universitario cuando era estudiante de segundo año en Harvard. Entonces, ¿esta nueva sección tendrá una función entretenimiento para los estudiantes o será algo netamente informativo y administrativo?

Hasta el 31 de diciembre de 2019 Facebook era la red social más utilizada con más de 2500 millones de usuario en todo el mundo. Lo que demuestra claramente que Facebook no está muerto, por el contrario, está más vivo que nunca.

Entonces, ¿cómo se supo esto? Todo se debe gracias a la ingeniera Jane Manchun Wong, quien publicó en su Twitter toda esta información. Según Wong, Facebook se encuentra trabajando en un nuevo espacio llamado Campus Space (Espacio del Campus), el cual es una sección exclusiva para las comunidades universitarias.

Facebook is working on “Campus”, a new space exclusive for college students

There will be Groups, Events, etc for “Campus” spaces pic.twitter.com/cfEwubLxTt

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 9, 2020