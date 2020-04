Por si no lo sabías, Facebook Gaming es la plataforma que Facebook pone a disposición de todos sus usuarios para ver o transmitir streamings de videojuegos. Es decir, una alternativa a Twitch, Mixer, YouTube Gaming, etc. Si no la conocías es porque hace apenas un año y algo más que se lanzó (en Latinoamérica llegó en noviembre de 2019) y no ha se ha vuelto muy popular entre los gamers. Aun así, Facebook no ha dejado de trabajar en ella añadiéndole nuevas cosas.

De hecho, recientemente anunciaron que Facebook Gaming ya permite a cualquier usuario crear o unirse a un torneo. Esta nueva característica originalmente se había pensado para torneos grandes de eSports, pero Facebook ha cambiado de idea y ha decidido dejar que cualquiera pueda crear sus propios torneos en Facebook Gaming, para competir con sus amigos o con cualquier persona. ¿La razón? El confinamiento por el coronavirus que se está viviendo ahora, según explicó el ingeniero principal detrás de los torneos de Facebook Gaming, Mina Abouseif.

Así es la nueva herramienta para crear torneos en Facebook Gaming

Abouseif señaló que, debido al confinamiento, ahora hay muchos amigos que no se pueden reunir en una casa para jugar a juegos como FIFA. Por ello, piensa que los torneos de Facebook Gaming ayudarán a muchos gamers a mantenerse conectados, quedándose en casa y manteniendo el distanciamiento social.

Y es que en Facebook Gaming puede crear un evento cualquier persona: ya sea alguien que quiere jugar con sus amigos a distancia, un streamer que quiere competir con su comunidad o una organización que quiera hacer una competición de eSports seria. No hay límites: puedes crear, jugar y ver el torneo que desees en un solo lugar.

Por supuesto, esta nueva herramienta también incluye un chat integrado para hablar mientras se disputa la competición, así como un sistema de recaudación de fondos si se quiere hacer un torneo benéfico. Facebook espera que en las próximas horas la comunidad comience a opinar acerca de la herramienta, para así poder mejorarla según las quejas o necesidades de los usuarios.

Si quieres probarla ya mismo y encontrar un torneo para participar, entra en este enlace.

Fuente | The Verge