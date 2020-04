Si has llegado hasta aquí es porque, al igual que muchos otros, has cometido el error de traer un móvil de China sin leer las letras pequeñas del contrato. Sí, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que está a precio de regalo debe ser comprado.

En tu caso ha sido un móvil Xiaomi pero no importa la marca, si compras un móvil con la versión China debes estar preparado para que no tenga los servicios de Google. Y esta no es la única cosa que deberías tomar en cuenta, ya que, algunos móviles chinos funcionan con bandas que son incompatibles con operadoras de España, lo que afectará la recepción de la señal 4G. Por eso es importante investigar muy bien antes de hacer una compra en línea.

Pero en fin, un problema a la vez. En esta ocasión te explicaremos por qué tu móvil Xiaomi traído de China no tiene Google Play y sí, también te explicaremos cómo instalar los servicios de Google siguiendo unos simples pasos.

¿Por qué mi móvil Xiaomi no tiene los servicios de Google y cómo puedo arreglarlo?

No se trata de que te han engañado o que ha ocurrido un error, simplemente la versión china de MIUI no trae los servicios de Google, lo que incluye la tienda de aplicaciones o todo el conjunto de aplicaciones y servicios como Gmail, Youtube, Google Drive…

El responsable de esto es el gobierno chino, quien prohíbe a los fabricantes incluir servicios extranjeros, al menos en los modelos que son comercializados en China. Esto ha hecho que por años los chinos no hayan podido usar las aplicaciones de Google o disfrutar de redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter. En cambio, han tenido que desarrollas las propias, como Weibo o TikTok.

Claramente, se trata de un problema de ideología por lo que parece imposible, al menos a corto o mediano plazo, que este panorama cambie. Por suerte, aún tienes la opción para instalar los servicios GMS en la ROM china de tu Xiaomi o, si así lo prefieres, cambiar la ROM china por la versión global. Dependiendo de lo que prefieras, aquí te enseñamos lo que debes hacer para cada caso:

Instala los servicios de Google (GMS) en la ROM china de MIUI

Si para muchos todavía era un secreto que los servicios de Google no vienen amarrados a Android solo ha bastado ver lo que ha ocurrido entre Huawei y el gobierno de Estados Unidos para entender que Google da valor agregado al resto de fabricantes al permitirles usar sus aplicaciones y servicios en los móviles. Pero tampoco lo veamos como un acto benévolo, ya que cada fabricante, incluyendo Xiaomi, debe pagar por la licencia de dichos servicios.

Quizás parezca injusto pero, al menos en Occidente, un móvil sin los servicios de Google no podría competir justamente contra el resto de marcas. Igualmente esto no debe preocuparte, aún puedes instalar los GMS sin problemas:

Lo primero que debes saber es que, a falta de Google Play, Xiaomi incluye su propia tienda de aplicaciones .

. Entra en la tienda y escribe Google en el buscador .

. Entre los resultados verás el icono de Baidu , dale clic.

, dale clic. Luego, vas a ver una aplicación de apenas 168 KB con el logotipo de Google Play Store, debes instalarla.

con el logotipo de Google Play Store, debes instalarla. Esta será la aplicación que se hará cargo de instalar los servicios de Google por ti . Aunque también puedes ir directamente a este enlace de descarga.

. Aunque también puedes ir directamente a este enlace de descarga. Al instalarse, ábrela y dale clic al icono azul, automáticamente empezará la descarga de Google Service Framework .

. El siguiente paso es ir instalando cada una de las aplicaciones de Google con el asistente de instalación.

con el asistente de instalación. Google Play se descargará automáticamente y solo debes aceptar la instalación.

y solo debes aceptar la instalación. El último paso es abrir Google Play e iniciar sesión con tu cuenta de Gmail .

. ¡Listo!

Ahora podrás descargar sin ningún inconveniente todas las aplicaciones que están disponibles en Google Play. Pero recuerda, aún tendrás la versión china de MIUI, si esto no es problema para ti entonces has llegado al final de esta travesía. En caso contrario, sigue leyendo para enterarte de cómo puedes instalar la versión Global de MIUI o cualquier ROM que quieras.

También puedes cambiar la versión china de MIUI por la versión global

Bien, para este método debes tener mucha paciencia y, dependiendo de tu destreza, ir con cautela, paso a paso. Antes de poder instalar una ROM diferente, debes liberar el Bootloader. Anteriormente te explicábamos qué es el Bootloader y para qué sirve, pero no está demás refrescarlo.

El Bootloader es el programa que gestiona el arranque del sistema operativo del equipo, bien sea del móvil o de cualquier otro gadget. Cada fabricante desarrolla su propio Bootloader. En principio, el de Xiaomi permitía descargar sin obstáculos varias ROM pero luego de varias inconvenientes Xiaomi decidió limitar esta función.

Aún así, Xiaomi pone a tu alcance herramientas como la Mi Unlock Tool, a través de la cual puedes desbloquear tu móvil de forma segura.

Desbloquea el Bootloader de tu móvil con Xiaomi Mi Unlock Tool

Lo primero que debes hacer es descargar la última versión de Mi Unlock Tool en tu ordenador .

. Mientras el programa se descarga, toma tu móvil y activa las opciones de desarrollador . Para ello, debes ir a “Configuración”, “Acerca del teléfono” y dar clic donde dice “Versión MIUI” hasta que te aparezca un mensaje en la parte de abajo de la pantalla indicando que “ Ya eres desarrollador “.

. Para ello, debes ir a “Configuración”, “Acerca del teléfono” y dar clic donde dice “Versión MIUI” hasta que te aparezca un mensaje en la parte de abajo de la pantalla indicando que “ “. Ahora tienes que volver al menú principal, ir a “Ajustes” y bajar hasta donde veas las “ Opciones de desarrollador “.

“. Entra y activa la depuración USB . Además, vincula tu cuenta Mi en estado de desbloqueo.

. Además, vincula tu cuenta Mi en estado de desbloqueo. Inicia sesión en tu cuenta Mi si todavía no lo has hecho y también asegúrate de que la sincronización esté activada .

. Ya a estas alturas se debió haber descargado Mi Unlock Tool, debes instalarlo y abrirlo para iniciar sesión en tu cuenta Mi .

. Ahora debes poner el móvil en en modo Fastboot apretando los botones de volumen y encendido al mismo tiempo, hasta que se reinicie.

apretando los botones de volumen y encendido al mismo tiempo, hasta que se reinicie. Cuando el móvil vuelva a encenderse, conéctalo a la PC, Mi Unlock Tool debería reconocerlo .

. Ahora solo debes dar clic en el botón “ Desbloquear “.

“. Tendrás que esperar hasta obtener los permisos de desbloqueo . Una vez que los tengas debes apagar el móvil y encenderlo nuevamente en Fastboot.

. Una vez que los tengas debes apagar el móvil y encenderlo nuevamente en Fastboot. Vuelve a conectar el móvil al ordenador y cuando Mi Unlock Tool lo reconozca dale clic a la opción “Desbloquear”.

y cuando Mi Unlock Tool lo reconozca dale clic a la opción “Desbloquear”. Listo, ya puedes instalar la ROM de MIUI en su versión global.

Instala la versión global de MIUI

Primero recuerda hacer una copia de seguridad de todos tus archivos.

Descarga la ROM en la versión global que corresponde a tu móvil en este enlace. Una vez descargado, no necesitas descomprimir el archivo Zip .

. Paralelo a esto, debes instalar el TWRP , un recovery opensource ampliamente utilizado en móviles Xiaomi y que te facilitará mucho la tarea de instalar la nueva ROM. Aquí te enseñamos cómo hacerlo.

, un recovery opensource ampliamente utilizado en móviles Xiaomi y que te facilitará mucho la tarea de instalar la nueva ROM. Aquí te enseñamos cómo hacerlo. Una vez que hayas descargado la ROM y la TWRP esté lista debes conectar el móvil al ordenador y revisar en las carpetas del móvil la carpeta raíz , esta se reconoce por el símbolo (/) .

, esta se reconoce por el símbolo . Ahora debes abrir la TWRP y dar clic en “Install”, seleccionando el archivo .zip de la ROM MIUI global .

. En lo que tarde en instalar la ROM y reiniciar el móvil ya podrás disfrutar de todos los servicios de Google y las aplicaciones disponibles en Google Play sin ningún problema.

¿Qué debes hacer la próxima vez que compres un móvil desde China?

Debes revisar cuidadosamente cada detalle, por mínimo que sea. Las compras en Internet pueden ser muy atractivas por los precios ridículamente bajos que suelen ofrecer o simplemente porque solo así puedes conseguir el móvil que tanto has estado buscando, pero eso no debería nublarte la mente. El arrepentimiento por una mala compra suele ser más amargo cuando ha sido a una tienda al otro lado del mundo.

Ojo, tampoco queremos decir que es mala idea comprar por Internet, todo lo contrario. Lo que sí te pedimos es que seas cuidadoso con lo que seleccionas y, si no sabes algo, no dudes en preguntar. Además, lo mejor siempre es contactar directamente con la tienda a la que quieres comprarle el producto, en teoría son los que deben estar mejor capacitados para aclarar todas tus dudas. ¡Esperamos que este post te haya sido de utilidad!