En las redes sociales modernas el contenido efímero, ese que ahora ves, pero que dentro de poco desaparecerá, es lo que está de moda. Esta idea la introdujeron aplicaciones como Snapchat e Instagram bajo el nombre de Stories o historias, que suelen ser vídeos cortos o fotos que solo se pueden ver durante 24 horas u otro período de tiempo determinado. A los usuarios nos gusta tanto este tipo de contenido que ya redes sociales veteranas, como Facebook y YouTube, ofrecen la opción de las historias.

De hecho, LinkedIn también añadirá muy pronto esta característica, por lo que, de las redes sociales más importantes, solamente Twitter se está quedando por fuera de la fiesta de las historias. Y es que Twitter tiene una base de usuarios tan sólida y tan fieles que, sin las historias y con muy pocos cambios a través del tiempo, sigue manteniéndose como una de las mejores redes sociales del momento. Aun así, Twitter ha comenzado a probar en Brasil un tipo de Stories a las que llaman Fleets, para no ser menos y unirse a la fiesta.

Twitter, en un comunicado publicado en su blog, ha revelado que están probando en Brasil una nueva característica en la plataforma llamada Fleets. Esta palabra traducida al español hace referencia a aquello que es fugaz o efímero, y precisamente de eso se tratan los Fleets. De acuerdo al comunicado, estos Fleets son tuits que se borran automáticamente luego de 24 horas, tal como las historias.

Los Fleets aparecerán anclados con forma circular en una nueva sección en la parte superior de la aplicación, que a todos le será familiar pues es un formato muy parecido al de Instagram. Desde allí también podemos añadir nuevos Fleets, los cuales tienen la particularidad de que solo serán visto por las personas que te siguen y no pueden recibir “me gusta” o ser retuiteados, a diferencia de los tuits normales. Además, los Fleets solo se pueden responder mediante mensajes directos, por lo que podríamos definirlos como tuits temporales y privados.

En esencia, esta nueva característica fue diseñada para invitar a los usuarios a tuitear sin ningún tipo de recelo, según explica Kayvon Beykpour, líder de producto en Twitter. De hecho, la idea de los Fleets surgió luego de que varios usuarios manifestaron sentirse intimidados al publicar cierto contenido en Twitter, ya que no tienen el control total de la visibilidad de sus tuits. Por suerte, con Fleets eso se acabará.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020