Para bien o para mal, en el año 2021 se acabará el comprar a China sin IVA. Si eres de los que compraba barato en el país asiático, entonces puede que esta noticia no sea de tu agrado. Pero sea como sea, a partir de 2021 tendrás que pagar el IVA en cualquier pedido que hagas fuera de la Unión Europea.

Por si no lo sabías, en el año 2015 la Unión Europea introdujo un plan de reforma del IVA para intentar acabar con el fraude fiscal. La primera parte de este plan entró en vigor el 1 de enero de 2019 y la segunda parte lo hará el 1 de enero de 2021.

¿Cómo funcionará esta nueva normativa?

Actualmente cualquier pedido que cueste menos de 22 euros no paga IVA. Sin duda alguna, esto es positivo para los compradores ya que no tienen que preocuparse por pagar de más cuando se trata de un producto pequeño. Pero a partir del 2021, la introducción de lOSS o Import One Stop Shop hará que todo sea distinto.

Después del 1 de enero de 2021, todo pedido que venga importado fuera de la Unión Europea tendrá que pagar IVA. Cada tienda tendrá que cobrar el impuesto y luego ingresarlo al país de destino mediante la nueva Import One Stop Shop. De esta forma, cuando llegue al país del comprador, se simplificará el proceso aduanero antes de llegar al consumidor. Esto se aplicará en cada pedido cuyo valor sea inferior a 150 euros.

Cuando no se use el Import One Stop Shop, habrá un segundo mecanismo en el que el IVA será recaudado en destino y pagado por el usuario a la agencia correspondiente. En este caso, el consumidor podrá que pagar mensualmente el impuesto para simplificar el proceso. En realidad es más o menos como se hace ahora mismo para los pedidos que no están exentos de IVA.

¿A quién afecta esta situación?

A partir del 2021, toda empresa importadora tendrá que tener su número de IVA. Las tiendas chinas como AliExpress tendrán que cobrarles el IVA a sus usuarios además de enviar todos los datos y el dinero al país de destino. Como pudiste notar, toda persona que compre en China se verá afectada ya que tendrá que pagar una cantidad de dinero que en muchas ocasiones no se está pagando.

¿Por qué se ha tomado esta medida?

Los objetivos principales de la normativa son evitar la evasión fiscal cuando se realizan compras en China y fortalecer las compras dentro de la Unión Europea. Debido a la inclusión de estos impuestos, comprar en China dejará de ser tan atractivo como lo había sido hasta este momento.

Muchos vendedores aprovechan el vació legal de los 22 euros y declaran todo tipo de productos por menos del valor real. Ante la gran cantidad de pedidos que hay, gran cantidad de pedidos pasan las aduanas sin tener que pagar impuestos porque sencillamente no hay nadie que se dedique a comprobar si el valor declarado coincide con el real. Pero con esta nueva medida, las cosas cambiarán a partir del año entrante.

Y tú, ¿crees que seguirá siendo rentable comprar en tiendas chinas después del 1 de enero de 2021?

Fuente | Autónomos y emprendedores