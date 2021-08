Lo más importante para que una compañía de móviles crezca es adaptarse a las necesidades del usuario en todo momento. Y, después de los estragos que ha causado la pandemia del COVID-19 a muchos bolsillos, Samsung ha decidido estrenar un nuevo sistema de alquiler de móviles para no quedarse atrás en el mercado.

Dar la opción de alquilar lo último de Samsung, sus nuevos móviles plegables Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3, en vez de hacer que el usuario se endeude para poder disfrutarlo es una iniciativa espectacular. ¡Te contamos todo sobre los planes de renting de móviles de Samsung!

Condiciones de los contratos de renting de móviles para Samsung Galaxy Flip 3 y Z Fold 3

Igual que lanza actualizaciones para mejorar la batería de modelos antiguos y elimina la publicidad de sus apps preinstaladas, Samsung también ha creado un sistema de alquiler de terminales muy detallado. ¡Juzga tú mismo todos sus beneficios!

Para empezar, estos contratos de alquiler para poder tener los nuevos Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3 tienen una duración total de 18 meses, es decir, año y medio.

Pasados 12 meses, Samsung ofrece la opción de cambiar el móvil sujeto al contrato por uno más reciente, pero puedes quedarte con el que decidiste alquilar en un primer momento hasta que acabe el contrato. Entonces, tendrás que devolver el móvil en su caja original, con todos sus accesorios, y podrás renovar el contrato con otro modelo.

Sin embargo, también tienes la opción de interrumpir el contrato de alquiler cuando tú quieras para hacer otro de alquiler anticipado. Imagínate que llevas unos 5 meses con tu móvil de alquiler, y de repente lanzan dentro de este programa un modelo que te encanta. En ese caso, podrías interrumpir tu contrato y pasarte directamente a alquilar el nuevo, aunque para ello tendrías que abonar la primera cuota de 99 euros que te ahorrarías si esperases a que el contrato cumpliera un año.

Eso sí, debes saber que no es posible comprar el móvil que has estado usando una vez acabado el contrato. Los modelos que están en alquiler no están a la venta (¡y viceversa!).

Y para poder contratar el alquiler de cualquier modelo que Samsung decida incluir en este sistema, solo necesitas tu DNI y un extracto del banco, que puedes conseguir fácilmente en tu oficina bancaria más cercada o desde la app del banco.

Programa de prueba de móviles “Pruébalo 60 días”

Samsung también es consciente de que puede haber gente que prefiera no atarse a un compromiso de año y medio. Por eso, ha creado también un programa de experiencia adicional para probar sus últimos modelos sin compromiso.

¡Es muy sencillo! Una vez iniciado el programa, el usuario tiene 14 días para registrar su teléfono, y 60 días para disfrutarlo. Además, si durante este periodo de dos meses tiene alguna problema con el teléfono o no queda satisfecho, puede devolverlo y se le reembolsará el importe total que haya pagado por ese móvil.

¿Cuánto cuesta alquilar los plegables Samsung Galaxy Z Fold 3 y Flip 3?

El pago total del alquiler se fragmenta en 18 mensualidades que varían según el modelo y la capacidad de almacenamiento que se va a alquilar. A esto se le suma un pago inicial de 99 euros a modo de fianza para todos los terminales.

De momento, estos son los dispositivos Samsung Galaxy plegables que puedes alquilar:

Galaxy Z Fold3 5G (256 GB): cuotas mensuales de 70,82 euros. Samsung Galaxy Z Fold3 5G (512 GB): cuotas de 74,48 euros. Galaxy Z Flip3 5G (128 GB): cuotas de 43,83 euros al mes. Samsung Galaxy Z Flip3 5G (128 GB): mensualidades de 45,62 euros.

¡Y todos estos precios incluyen un seguro antirrobo! Así que puedes estar tranquilo, ya que no tendrás ninguna responsabilidad financiera si te roban el móvil. Desde luego, Samsung tiene todo pensado para ofrecerle lo mejor a sus clientes.

Y por eso, aunque ya no sea la marca de móviles que más vende del mundo, Samsung ha encontrado la alternativa que sus usuarios necesitaban: alquilar sus últimos modelos.

Con este sistema, cualquier usuario podrá disfrutar de un móvil nuevo cada año y medio, con la tranquilidad de los pagos mensuales y sabiendo que les respalda una compañía seria y comprometida con sus clientes.

¿Y a ti qué te parece? ¿Llevas idea de alquilar un móvil plegable de Samsung? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!