Parece que en Twitter no quieren parar de trabajar y desarrollador novedades, aunque nosotros agradecemos eso un montón. Solo en los últimos meses han llegado nuevas características tan geniales como los CoTweets, Twitter Notes, los círculos privados y la suscripción prémium Twitter Blue.

Sin embargo, parece que no es suficiente y la compañía sigue probando nuevas ideas. Lo último que se les ocurrió en algo que nos parece genial, porque ahora podrás probar Twitter sin crearte una cuenta.

Recientemente, Jane Manchun Wong reveló que Twitter estaría probando una nueva funcionalidad llamada «Try Twitter». La popular filtradora e ingeniera detalló que esta nueva característica permite utilizar algunas características de la plataforma sin tener una cuenta. Además, apuntó que está disponible en la app oficial de Twitter para Android e iOS.

Concretamente, la filtradora comentó que «Try Twitter» te permitirá seguir a otros usuarios (públicos) y leer sus tweets en el timeline sin necesidad de crearte una cuenta o iniciar sesión en la plataforma. Sin embargo, otras acciones como dar «me gusta», retwittear, marcar tweets o twittear seguirán necesitando de un inicio de sesión.

Esta novedad nos parece una idea fantástica, ya que permite a nuevos usuarios experimentar e irse adaptando a esta famosa red social. Aparte, hay millones de usuarios pasivos en Twitter, que solamente se crearon una cuenta para leer a sus amigos o informarse, pero jamás twittean. Esta funcionalidad es perfecta para ellos, pues no tendrán que iniciar sesión innecesariamente para hacer lo que siempre hacen: leer. Aparte, así se contribuye con la no proliferación de este tipo de cuentas que no aportan demasiado al objetivo social de esta red.

¿Alguna pega con este servicio? Aunque no registres una cuenta, debes suministrarle a Twitter una ubicación antes de poder empezar a navegar. Esto puede parecer un problema, pero su principal función es ofrecerte las tendencias del momento.

Not everyone is ready to sign up for an account the first time they try Twitter. Our team wants to give people an easy way to read tweets and experience having a timeline. It's an experiment and still mvp. LMK if you have feedback (but you'll need to create an account first 😉) https://t.co/2kJe5gvRNG

— Laura Burkhauser (@burkenstocks) July 28, 2022