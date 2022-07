¿Alguna vez te has imaginado el poder publicar un tweet junto a otro usuario? Hasta ahora es algo imposible y solo podías mencionar a tu amigo directamente con «@», pero esto podría cambiar en breve. No estamos bromeando al respecto, porque los CoTweets de Twitter para compartir autoría ya se están probando.

Twitter copia las publicaciones compartidas de Instagram, así funcionan los CoTweets

Tal como hiciese Instagram con Collabs, ahora Twitter quiere sumarse a la moda de las publicaciones compartidas. Para ello han creado una nueva funcionalidad llamada CoTweets, que permitirá la coautoría de un tweet entre dos personas.

Como en la función de la competencia, ambas cuentas colaboradoras aparecerán etiquetadas en la parte superior del CoTweet. Además, la publicación será visible en la cuenta de cada coautor, tal como sucede en Instagram.

Esta característica de Twitter funcionará a través de un nuevo botón, que ya se dejó ver en la app oficial de la plataforma gracias a una publicación de la desarrolladora Kelly Vaughn. Una vez lo presiones, podrás invitar a cualquier cuenta pública que te siga para que ambos publiquen un tweet en conjunto.

Si tu amigo acepta la invitación, el CoTweet se publicará inmediatamente en ambas cuentas y podrán hacerle seguimiento a la discusión conjuntamente. ¿Y si rechaza la invitación? La publicación se eliminará y no se publicará en ninguna de las cuentas.

¿Cuándo estarán disponibles los CoTweets de Twitter para todos? Android incluido

Cualquier usuario de Twitter ya puede ver en su timeline los CoTweets que otras personas publiquen. Sin embargo, es una funcionalidad que está en periodo de prueba y únicamente un puñado de usuarios pueden disfrutarla.

No sabemos exactamente cuándo se dará el lanzamiento para todos los usuarios, incluyendo Android, aunque no debería faltar demasiado para ello. ¿Cómo es que estamos tan seguros? Porque los CoTweets tienen bastante tiempo desarrollándose y probándose. De hecho, Sandro Paluzzi, un desarrollador de apps, los descubrió en el código de Twitter en diciembre de 2021. Para ese entonces no tenían nombre, pero el código ya estaba en funcionamiento.

Según la propia Twitter, el objetivo de los CoTweets será fortalecer la colaboración entre usuarios para que así empresas e individuales puedan llegar a nuevas audiencias. Es una característica que no se diferencia demasiado de las colaboraciones de Instagram, pero el hecho de que las copien significa que son muy exitosas. ¿Será que Twitter está planeando un salto serio hacia la monetización de contenidos?