Twitter ha hecho oficial una nueva característica en su plataforma que es muy similar a la lista de mejores amigos en Instagram. Nos referimos a Twitter Circle, una opción que te permite crear un círculo cerrado de amigos dentro de la red social para compartir tus tweets solo con personas o cuentas de confianza para ti.

Twitter es una plataforma conocida por tener muchos bots y trolls, por lo que esta nueva función puede ser la solución que todos estábamos esperando. A continuación, te brindamos todos los detalles de Twitter Circle para que entiendas de qué se trata esta novedad.

¿Qué es Twitter Circle y cómo funciona?

Tal y como lo define Twitter en su página de ayuda, Twitter Circles es una manera de compartir tuits con un grupo seleccionado de cuentas. Todas las personas que hayas añadido a tu círculo de Twitter podrán ver y responder a tus tweets cuando tuitees a tu círculo. Las personas fuera del círculo no podrán ver nada ni responder. Pero ten en cuenta que también puedes tuitear fuera del círculo para que todo el mundo vea tus tweets.

En definitiva, Twitter Circles es una lista a la que puedes añadir a las personas que quieres que vean aquellos tuits que no deseas compartir con todos. Por ejemplo, puedes crear un círculo de Twitter con los miembros de tu familia para solo tuitear por ahí cosas familiares que al resto del mundo poco le interesa y que podrían comprometer su privacidad.

Diferencias entre Twitter Circles, Comunidades y cuentas privadas

Twitter ya tiene opciones muy parecidas a Circles, como las Comunidades y los perfiles privados, por lo que podría llegar a generar confusión.

Las Comunidades son grupos públicos de Twitter para compartir y hablar sobre un tema. Cualquiera puede ver lo que publican en una comunidad y unirse. En cambio, los círculos son grupos privados diseñados para compartir tweets con personas seleccionadas, no necesariamente sobre un tema en específico o algo en común. Solamente pueden ver y entrar en el círculo las cuentas elegidas por el creador del círculo.

Por otro lado, un perfil privado o protegido de Twitter solo puede compartir sus tweets con sus seguidores. Eso significa que sus tweets no pueden ser vistos por gente que no le siga (al menos que desactive esta opción). Con un círculo de Twitter sí que puedes publicar tweets para que todos lo vean (fuera del círculo) tanto seguidores como no seguidores, y tweets que solo podrán ver las personas que escojas (dentro del círculo) que no necesariamente son tus seguidores.

Límites y condiciones de los círculos de Twitter

Los Twitter Circles tienen una serie de limitaciones que pasamos a detallar a continuación:

Solo se puede crear un círculo de Twitter por cuenta .

. Tu Twitter Circle puede tener hasta 150 personas .

. Puedes añadir a tu círculo incluso gente que no sigas.

Solo tú podrás ver la lista de miembros completa de tu Twitter Circle .

. Nadie puede retuitear un tuit del círculo para compartirlo fuera del círculo. Sin embargo, cualquier puede hacer una captura o descargar imágenes del círculo.

para compartirlo fuera del círculo. Sin embargo, cualquier puede hacer una captura o descargar imágenes del círculo. Ningún miembro del círculo puede salirse por voluntad propia, pero puede silenciarlo.

Asimismo, ten en cuenta que dentro de un círculo de Twitter se mantiene el status de perfil protegido de una cuenta. Es decir, si tienes en tu círculo a alguien con perfil privado, solamente sus seguidores podrán ver los tuits e interacciones que realiza en el círculo.

Cómo crear un Twitter Circle (círculo de Twitter)

Al momento de escribir estas líneas, Twitter Circle solo está disponible para un grupo seleccionado de cuentas en Twitter para Android, iOS y navegador. Pero la idea es que todos los usuarios puedan usar esta función.

Si Twitter Circle ya está disponible para ti, entonces puedes ver la opción de crear un círculo al momento de escribir un nuevo tuit. ¿No ves aún esta opción? Entonces asegúrate de mantener actualizada la app de Twitter en tus dispositivos para poder probarla apenas esté disponible.