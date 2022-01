A pesar de que Instagram ya superó los 2000 millones de usuarios activos, algunos usuarios todavía no conocen muy bien algunas de sus funciones. Por ejemplo, la lista de mejores amigos de Instagram es una de las funciones de la red social que algunos de sus usuarios no conocen muy bien. De cualquier forma, si tú quieres conocer más sobre la lista de mejores amigos de Instagram, has llegado al sitio indicado.

Todo lo que debes saber sobre la lista de mejores amigos en Instagram

Instagram está agregando nuevas funciones a su plataforma como la posibilidad de reorganizar tu perfil a tu gusto o incluso la de personalizar tu feed de Instagram. De cualquier forma, la lista de mejores amigos en Instagram es una función que ya tiene un par de años de haber sido lanzada, sin embargo, es posible que no sepas cómo funciona.

¿Qué es la lista de mejores amigos en Instagram?

La lista de mejores amigos es una función de Instagram que te permite crear un grupo y compartir con ellos el contenido que quieras. Por ejemplo, puedes compartir con tu lista de mejores amigos contenido exclusivo o contenido que solo compartirías con las personas en las que confías.

Ten en cuenta que hasta ahora solo puedes compartir historias con tu lista de mejores amigos. Además, debes saber que si tienes una cuenta pública, la lista de mejores amigos te resultará útil para compartir historias con un grupo reducido de personas.

¿Cómo saber si estás en una lista de mejores amigos en Instagram?

No existe una forma de saber en cuántas listas de mejores amigos en Instagram estás. Sin embargo, puedes darte cuenta de que estás en la lista de mejores amigos de una cuenta porque cuando esta persona sube una historia exclusiva para sus mejores amigos en Instagram, su historia aparece con un borde verde.

Entonces, si puedes ver el borde verde en la foto de perfil de alguien en la sección de Stories, significa que estás en su lista de mejores amigos.

¿Cómo crear o editar tu lista de mejores amigos en Instagram?

Crear una lista de mejores amigos en Instagram es muy simple. De hecho, para crear una lista de mejores amigos solo debes hacer lo siguiente:

Abre la app de Instagram. Ve a tu perfil. Selecciona las 3 líneas horizontales en la parte superior derecha. Toca en «Mejores amigos«. Toca en «Agregar» o «Eliminar» según lo que quieras hacer.

Ahora solo debes seleccionar las cuentas que quieres agregar o eliminar de tu lista. Recuerda que las personas no se enterarán de que los agregaste o eliminaste de tu lista, así que puedes modificarla cuantas veces quieras.

¿Cómo subir una historia para tu lista de mejores amigos en Instagram?

Las historias son el tipo de contenido de Instagram más simple de compartir y si se trata de una historia para tu lista de mejores amigos, también. Para compartir algo con tu lista de mejores amigos debes crear una historia como lo harías normalmente, pero cuando vas a compartirla debes seleccionar la estrella con fondo verde de «Mejores amigos» en la parte inferior izquierda.

Ahora que conoces lo básico sobre la lista de mejores amigos en Instagram y que puedes compartir con ella tus historias, deberías conocer los trucos para mejorar la calidad de tus Stories en Instagram.