A pesar de que Instagram ha superado los 2000 millones de usuarios activos, la red social no deja de sacar nuevas funciones. De hecho, tal parece que pronto Instagram no solo tendrá de nuevo el orden cronológico en el feed, sino que también te permitirá reorganizar el feed de tu perfil a tu gusto.

Recientemente, se ha filtrado que Instagram está trabajando en una función que te permitirá modificar a tu gusto la cuadrícula de las fotos que has publicado. Ten en cuenta que esta nueva función en la que Instagram está trabajando hará que tengas más opciones de personalización en tu perfil.

Además, la posibilidad de editar el feed de tu perfil en Instagram era una función que múltiples usuarios le solicitaban a la plataforma. Sin embargo, parece que Instagram está comenzando a escuchar a sus usuarios y ha comenzado a trabajar en esta nueva función.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀 pic.twitter.com/fjmkJD4je2

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022